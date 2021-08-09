Оказывается, заготавливать на зиму можно не только помидоры, огурцы и другие привычные овощи, но и неспелый виноград. Консервированный зеленый виноград — уникальное блюдо, которое станет прекрасным дополнением разных блюд, либо сможет выступить в качестве необычной закуски.
Зеленый виноград можно употреблять уже через неделю после консервации, сами виноградинки получаются очень хрустящими и необычными на вкус.
Подготовьте 1 кг неспелого винограда.
Поместите на дно литровой банки 4 зубчика чеснока, сверху выложите хорошо промытый неспелый виноград, сверху положите еще по 4 зубчика чеснока. На дно 600 мл банки выложите 3 зубчика чеснока и также заполните ее виноградом.
В каждую литровую банку положите по 1 столовой ложке крупной соли и 1 чайную ложку сахара, в 600 мл — половину столовой ложки соли и половину чайной ложки сахара.
В большие банки налейте по 140 мл яблочного уксуса, в маленькую — 70 мл.
В каждую банку положите по дольке лимона.
Залейте виноград кипятком, закрутите крышки и переверните банки. Уже через неделю вы сможете оценить вкус необычной закуски.
Необычный способ хранения винограда на зиму
Оказывается, заготавливать на зиму можно не только помидоры, огурцы и другие привычные овощи, но и неспелый виноград. Консервированный зеленый виноград — уникальное блюдо, которое станет прекрасным дополнением разных блюд, либо сможет выступить в качестве необычной закуски.
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