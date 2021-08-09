С нами не соскучишься!

7 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Матыс
    Офигенная зубная щетка на фото!)))Зачем сыпать муку...
  • Владимир Eвтушенко
    Жёстко, хлёстко, но правда жизни.Карикатуры на сов...
  • Maxim Yushkin
    Я бы не стал. Ножи блендера наверно затупятся.Как измельчить ва...

Необычный способ хранения винограда на зиму

Оказывается, заготавливать на зиму можно не только помидоры, огурцы и другие привычные овощи, но и неспелый виноград. Консервированный зеленый виноград — уникальное блюдо, которое станет прекрасным дополнением разных блюд, либо сможет выступить в качестве необычной закуски.
Зеленый виноград можно употреблять уже через неделю после консервации, сами виноградинки получаются очень хрустящими и необычными на вкус.
Подготовьте 1 кг неспелого винограда.
Поместите на дно литровой банки 4 зубчика чеснока, сверху выложите хорошо промытый неспелый виноград, сверху положите еще по 4 зубчика чеснока. На дно 600 мл банки выложите 3 зубчика чеснока и также заполните ее виноградом.
Необычный способ хранения винограда на зиму
В каждую литровую банку положите по 1 столовой ложке крупной соли и 1 чайную ложку сахара, в 600 мл — половину столовой ложки соли и половину чайной ложки сахара.
Необычный способ хранения винограда на зиму
В большие банки налейте по 140 мл яблочного уксуса, в маленькую — 70 мл.
Необычный способ хранения винограда на зиму
В каждую банку положите по дольке лимона.
Необычный способ хранения винограда на зиму
Залейте виноград кипятком, закрутите крышки и переверните банки. Уже через неделю вы сможете оценить вкус необычной закуски.
Необычный способ хранения винограда на зиму

Ссылка на первоисточник
хранениеВиноград
Обсудить

Картина дня

наверх