Необычный способ хранения винограда на зиму

Оказывается, заготавливать на зиму можно не только помидоры, огурцы и другие привычные овощи, но и неспелый виноград. Консервированный зеленый виноград — уникальное блюдо, которое станет прекрасным дополнением разных блюд, либо сможет выступить в качестве необычной закуски.

Зеленый виноград можно употреблять уже через неделю после консервации, сами виноградинки получаются очень хрустящими и необычными на вкус.

Подготовьте 1 кг неспелого винограда.

Поместите на дно литровой банки 4 зубчика чеснока, сверху выложите хорошо промытый неспелый виноград, сверху положите еще по 4 зубчика чеснока. На дно 600 мл банки выложите 3 зубчика чеснока и также заполните ее виноградом.



В каждую литровую банку положите по 1 столовой ложке крупной соли и 1 чайную ложку сахара, в 600 мл — половину столовой ложки соли и половину чайной ложки сахара.



В большие банки налейте по 140 мл яблочного уксуса, в маленькую — 70 мл.



В каждую банку положите по дольке лимона.



Залейте виноград кипятком, закрутите крышки и переверните банки. Уже через неделю вы сможете оценить вкус необычной закуски.

