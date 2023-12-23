Почему не нужно нести на кассу лимон с пятнами, и 5 других секретов по выбору полезного фрукта

Что не так с лимоном «в пятнышко»?
«Весна» и «авитаминоз» – это почти слова-синонимы. И пускай дачные урожаи уже не за горами, до них ещё нужно продержаться. А пока старательно будить организм витаминами после зимней спячки. Отправляетесь за новой порцией лимонов? Тогда точно избегайте фруктов с пятнами. Зачем, почему и какие ещё секреты скрываются под лимонной коркой, подскажет этот обзор.
Лимон в межсезонье – то, что доктор прописал.
Мы с детства привыкли, что без лимонов в межсезонье – никуда. Поддержать иммунную систему ударной дозой витамина-С ещё никому не мешало (кроме, разумеется, аллергиков). Но чтобы фрукт с энергичным ароматом работал именно так, как надо, выбирать и хранить лимоны нужно правильно. А сделать это помогут подсказки ниже.
1. Размер не имеет значения
И кто из вас спелее?
Многие покупатели руководствуются принципом: чем больше фрукт, тем более он спелый. И всё бы неплохо, но не стоит забывать, что некоторые «подкормки» существенно влияют на размер плода, но не на его вкусовые качества и полезность. А для ряда фруктов размер и вовсе не имеет значения. Как, к примеру, для лимона. Тут диаметр определяется сугубо сортом. Так что выбирать большой или маленький – дело вкуса, не более.
2. Выбрать спелый лимон можно по блеску
Блестит? Надо брать. Хотя…
Как мы выяснили в предыдущем пункте, размер лимона ничего не говорит о его спелости. Определить же действительно дозревший фрукт можно по его кожуре. Точнее, по её блеску. Присмотритесь внимательнее: если шкурка лимона глухо матовая, то перед вами экземпляр молодой и незрелый. А если лимон блестит, как отполированный, то он дозрел и точно порадует сочным вкусом. Но если собираетесь хранить лимон подольше, то лучше выбирайте «молодняк».
3. Пятна на кожуре: проходите мимо
Пятна? Лучше не надо.
Наличие тёмных пятен на кожуре говорит о том, что лимон был подморожен (или даже заморожен) во время транспортировки. Ничего смертельного, но такие фрукты точно потеряли в полезности, а ещё и здорово горчат. Стоит ли эта покупка ваших денег?
4. Кстати, если лимон горчит…
Кипяток убирает горечь.
… то это очень даже поправимо. Достаточно просто обдать фрукт кипятком. Да, именно так просто. Сладким он не станет, но неприятная горчинка точно уйдёт.
5. Храните правильно
И для лимона уже придумали контейнер.
Чтобы лимон не подсыхал и сохранял свой витаминный заряд дольше, не оставляйте его в холодильнике надрезанным. Поможет простой трюк: срежьте у фрукта «шапочку» (она же «хвостик», «бугорок» – суть вы ухватили), захватив побольше шкурки, но не выбрасывайте её. А после того, как нарезали нужное количество долек, накройте ею срез фрукта, как крышкой. Или же купите специальный «контейнер для лимона». Мелочь, а приятно и полезно.
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