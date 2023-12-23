Почему не нужно нести на кассу лимон с пятнами, и 5 других секретов по выбору полезного фрукта

Что не так с лимоном «в пятнышко»?

Лимон в межсезонье – то, что доктор прописал.

1. Размер не имеет значения

И кто из вас спелее?

2. Выбрать спелый лимон можно по блеску

Блестит? Надо брать. Хотя…

3. Пятна на кожуре: проходите мимо

Пятна? Лучше не надо.

4. Кстати, если лимон горчит…

Кипяток убирает горечь.

5. Храните правильно

И для лимона уже придумали контейнер.