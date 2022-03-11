Те, кто живут в частных домах или же имеют дачу, знают, что после ухода за грядками наступает черед благоустройства двора.

И просто подметенных дорожек недостаточно.

В сегодняшнем материале мы собрали 17 идей, как превратить свой двор в место, откуда просто не захочется уходить.

1. Ночное освещение

Фантастический ночник из гирлянды.

Чудесный светильник, сделанный из заварника и гирлянд или LED-полосок, прекрасно подойдет для освещения крыльца или патио в ночное время суток. Такая волшебная деталь, безусловно, станет изюминкой дачного участка.

2. Парковка для велосипедов

Самодельная парковка для велосипедов.

Если вы и ваши дети регулярно катаетесь на велосипедах, есть смысл смастерить для них небольшую самодельную парковку. Для этого понадобится лишь большое бревно и инструмент, с помощью которого вы сможете вырезать в дереве отверстия для колес.

3. Дикий пляж

Дикий пляж в саду.

Любители креатива могут постараться и создать на заднем дворе некое подобие дикого пляжа с дюнами белого песка, дикими растениями, бревнами и кострищем. Такое местечко прекрасно подойдет для вечерних посиделок в веселой компании друзей.

4. Необычный сарай

Сарай из дверей.

У большинства из нас сарай ассоциируется с ветхой невзрачной постройкой, где среди в пыли и паутине хранится садовый инструмент и разный хлам, который жалко выбросить.

5. Патио

А что, если сломать систему и построить сарай из белых аккуратных дверей. Постройка получится не только бюджетной, но и будет радовать глаз.

Площадка из поддонов.

Поддоны, выкрашенные в белый цвет, можно использовать для сооружения небольшого летнего патио у себя во дворе. Бюджетное и стильное решение, которое можно реализовать на своем участке уже этим летом.

6. Садовая дорожка

Оригинальная садовая дорожка из дерева и камня.

На смену непривлекательным бетонным дорожкам пришли оригинальные и более простые в исполнении. Например, садовая дорожка из мелкой гальки и каменных плит, огражденная невысоким бордюром из кирпича.

7. Волшебная подсветка

Волшебная подсветка деревьев.

Обмотайте деревья новогодними гирляндами или LED-полосками. Такое решение поможет создать волшебную атмосферу для торжества или фотосессии.

8. Площадка для мытья ног

Поддон для мытья ног.

Соорудите на крыльце небольшую площадку для мытья ног, чтобы не нести грязь из огорода в дом. Для этого сколотите деревянный короб, заполните его гладкими камнями, подведите шланг, а неподалеку поставьте корзину со сменной обувью.

9. Садовая мебель

Красивая садовая мебель.

Хватит свозить на дачу старый хлам и рухлядь. Пришло время создавать новые красивые вещи, которые смогут создать комфорт и украсить садовый участок. Например, из шлакоблоков и деревянных брусьев можно построить стильные и долговечные лавки, из деревянных паллет - аккуратные столики, а из металлических бочек - удобные диваны.

10. Площадка у костра

Круглая площадка с кострищем.

Совсем не обязательно тратить целое состояние на создание летнего патио. При скромном бюджете, достаточно просто оградить круглую площадку бордюром, очистить местность от сорняков, в центре построить кострище из кирпича, поставить несколько стульев и столиков из пней.

11. Пергола

Уютный уголок с перголой.

Уютный уголок из деревянных досок с аркой-перголой и простой садовой мебелью - прекрасная альтернатива привычным беседкам.

12. Свечи

Свечи в бутылках.

Оригинальные свечи в бутылках, заполненных декоративными шариками помогут создать уютную атмосферу в беседке или на заднем дворе.

13. Стеллаж для консервации

Хранение консервации.

Из металлических профилей и металлической доски-пегборда можно смастерить практичный стеллаж для хранения консервации.

14. Кадки

Кадки из пней.

Не стоит избавляться от массивных пней, используйте их для создания креативных уличных клумб, которые станут прекрасным украшением беседки или летнего патио.

15. Площадка

Площадка в саду.

Аккуратная каменная площадка в саду станет настоящим украшением сада и любимым местом для отдыха в летнее время.

16. Вертикальный сад

Вертикальный сад из бутылок.

Вертикальная конструкция из множества пластиковых бутылок позволит выращивать намного больше овощей и здорово сэкономит площадь участка.

17. Секретер

Шкафчик с откидной крышкой.

Прикрепите к фасаду дома небольшой шкафчик с откидной крышкой и используйте его для хранения посуды и инструментов для гриля, чтобы каждый раз не ходить в дом за нужной вещью.

Источник