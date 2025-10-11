Блюда с куриной печенью для всей семьи

Куриная печень – полезный и достаточно универсальный продукт. Из неё можно приготовить множество различных блюд, о которых большинство даже не подозревало. Попробуйте хоть что-то из нижеперечисленного и вы поймёте, насколько это вкусно и необычно.





1. Голубцы с печенью и грибами

2. Томатный суп с куриной печенью

3. Тёплый салат с печенью и яблоками

4. Куриная печень с беконом

5. Кростини с куриной печенью и луком