Блюда с куриной печенью для всей семьи

Куриная печень – полезный и достаточно универсальный продукт. Из неё можно приготовить множество различных блюд, о которых большинство даже не подозревало. Попробуйте хоть что-то из нижеперечисленного и вы поймёте, насколько это вкусно и необычно.
1. Голубцы с печенью и грибами
Как оказалось, для того, чтобы приготовить голубцы, необязательно использовать мясо, ведь его запросто можно заменить куриной печенью, дополнив и усилив вкус грибами.грибы - 100 г; • Свежие грибы - 350 г; • Куриная печень - 250 г; • Куриный или овощной бульон (можно воду) - 1 стакан; • Полба - 1 стакан; • Морская соль - по вкусу; • Масло оливковое - 2 ст.л; • Лук репчатый среднего размера - 1 шт; • Чёрный молотый перец - по вкусу; • Белое вино - 1/2 часть стакана; • Петрушка - 1 пучок; • Тёртый пармезан - 1/2 часть стакана; • Томатная паста - 2 стакана. Способ приготовления: • Кочан капусты опустить в подсоленную кипящую воду на 5 минут; • После достать капусту; • Снять мягкие верхние листья; • И вновь опустить кочан в кипящую воду (повторять до тех пор, пока не наберётся нужное вам количество мягких листьев); • Сушёные грибы замочить в тёплой воде на 15 минут; • Затем процедить грибную воду через сито в чистую кастрюлю; • Добавить бульон или воду; • Довести до кипения; • Полбу перебрать и промыть под холодной проточной водой; • Добавить к кипящему бульону; • Посолить; • Накрыть крышкой; • Варить примерно 25 минут на медленном огне; • Затем снять с огня и остудить; • Масло разогреть на сковороде; • Лук измельчить и отправить на сковороду; • Обжарить примерно 5 минут или до тех пор, пока он не станет мягким; • Затем к луку добавить свежие рубленные грибы; • Посолить и поперчить; • Жарить ещё около 5 минут; • Печень вымыть, зачистить; • Посолить и поперчить; • Отправить к грибам на сковороду; • Помешивая, обжаривать на среднем огне 5-6 минут; • После добавить белые грибы и вино; • Готовить примерно 5 минут; • Снять с огня; • Остудить; • Затем добавить рубленную петрушку, полбу и пармезан; • Тщательно перемешать; • Получившуюся начинку выложить порционно на капустные листы; • Свернуть конвертиком; • Выложить голубцы в форму для запекания; • Накрыть плотно сверху пергаментом; • Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут; • После вытащить форму; • Снять пергамент; • Полить голубцы томатной пастой (можно заменить на томатный сок или кетчуп); • И вновь отправить в духовку на 15-20 минут; • Перед подачей при желании можно посыпать остатками пармезана и зеленью.
2. Томатный суп с куриной печенью
Томатный суп с куриной печенью станет отличной альтернативой борщу и харчо. Это ароматное и сытное блюдо в мгновение ока скрасит унылые будни, привнеся в них яркие и сочные краски, а насыщенный вкус специй придаст ему особые, пикантные нотки. Ингредиенты: • Куриная печень - 150-200 г; • Вода - 5 стаканов; • Помидоры крупные - 5 шт; • Оливковое масло - 4 ст.л; • Соль - по вкусу; • Тимьян сушёный - щепотка. Способ приготовления: • Печень вымыть и зачистить; • Нарезать кубиками; • В глубоком сотейнике разогреть 3 ложки оливкового масла; • Добавить муку и, помешивая, слегка поджарить её; • Помидоры натереть на тёрке; • Получившуюся массу добавить к муке; • Постоянно помешивая, готовить 10-15 минут; • После влить воду; • Готовить до лёгкого загустения; • После взбить блендером; • Остатки масла разогреть на сковороде; • Выложить нарезанную печень; • Обжарить со всех сторон до равномерной румяной корочки; • Обжаренную печень переложить в кастрюлю к томату; • Посолить, поперчить и перемешать; • Отправить кастрюлю на медленный огонь; • Довести до кипения и варить ещё 5-6 минут; • Перед подачей посыпать суп тимьяном.
3. Тёплый салат с печенью и яблоками
А вот этот тёплый салат из куриной печени, яблок и фундука отлично подойдёт как для романтического ужина, так и для праздничного стола. Ингредиенты: Для салата: • Куриная печень - 400 г; • Морская соль - по вкусу; • Чёрный молотый перец - по вкусу; • Растительное масло - 2 ст.л; • Лук репчатый среднего размера - 1 шт; • Красное крупное яблоко - 1 шт; • Белый бальзамический уксус - 1/2 часть стакана; • Сырой фундук - 1 горсть; • Розмарин свежий - несколько веточек; • Зелень ассорти - 200 г; Для ореховой заправки: • Сырой фундук - 1/4 часть стакана; • Вода - 1/4 часть стакана; • Оливковое масло - 2 ст.л; • Белый бальзамический уксус - 2 ст.л; • Изюм - 1 ст.л; • Морская соль - 1/4 часть ч.л. Способ приготовления: • Печень вымыть и хорошо зачистить; • Просушить на бумажном полотенце; • После посолить и поперчить; • В сотейнике или на сковороде с толстым дном разогреть масло; • Обжарить на нём печень по минуте со всех сторон; • Мясо должно подрумянится сверху, а внутри остаться розовым; • Затем выложить печень на тарелку; • Яблоко нарезать примерно на 12-14 долек; • Лук нарезать полукольцами; • В масло, на котором жарилась печень, отправить лук и яблоки; • Посолить и поперчить; • Обжарить до золотистой корочки; • И влить уксус, добавить измельчённый розмарин, фундук и изюм; • Тщательно перемешать; • Протушить около двух минут; • Снять с огня; • Накрыть крышкой и оставить на 5 минут; • В это время смешать все ингредиенты для заправки; • Измельчить их в блендере до кремообразной массы; • На тарелки выложить микс зелени; • Затем сверху выложить тёплую печень с луково-яблочной подливой; • Полить ореховой заправкой и подавать к столу.
4. Куриная печень с беконом
Куриную печень, запечённую в беконе, запросто можно подавать как горячую и холодную закуску, а также как блюдо с картофелем, овощами, отварным белым рисом или же спагетти. Ингредиенты: • Куриная печень - 450 г; • Бекон - 450 г; • Оливки - 100 г; • Горчица - 240 мл. Способ приготовления: • Печень хорошо вымыть и зачистить; • Просушить на бумажном полотенце; • Бекон нарезать тонкими полосками; • Оливки нарезать небольшими кусочками; • Смешать с горчицей; • Каждый кусочек печёнки обвалять в горчичной смеси; • А после завернуть в ломтик бекона, закрепив зубочисткой; • Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом; • Отправить в разогретую до 175 градусов духовку примерно на 20-25 минут.
5. Кростини с куриной печенью и луком
Ещё одно блюдо, которое можно подавать в качестве закуски. Такие «бутерброды» оценит не только шумная компания, собравшаяся дома перед телевизором, а и всё семейство, которое устало жевать пиццу и чипсы. Ингредиенты: • Багет - 8 ломтиков; • Куриная печень - 250 г; • Лук репчатый маленький - 1 шт; • Сливочное масло - 2 шт; • Оливковое масло - 3 ст.л; • Корица - 1 ч.л; • Мука - 1/4 часть стакана; • Молотый кайенский перец - 1 ч.л; • Соль - по вкусу; • Чёрный молотый перец - по вкусу; • Бальзамический уксус - 2 ст.л. Способ приготовления: • Печень вымыть; • Хорошо зачистить и высушить на бумажном полотенце; • Лук нарезать очень тонкими кольцами; • Смешать ложку сливочного и оливкового масла; • Разогреть на сковороде; • И обжарить лук с корицей до лёгкого румяного состояния; • Муку, соль, кайенский и чёрный перец смешать между собой; • И обвалять в получившейся смеси кусочки печени; • Разогреть на сковороде остатки сливочного и оливкового масла; • Обжарить печень по 2-5 минут с каждой стороны; • Затем выложить её в миску; • Добавить в сковороду уксус; • И вновь переложить в неё печёнку с луком; • Обжарить около 5-7 минут, поливая получившимся соусом; • На другой сковороде поджарить ломтики багета, предварительно смазав их со всех сторон оливковым маслом; • Перед подачей на стол выложить поверх брускетт печень с луком.
