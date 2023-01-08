История семейной жизни Льва Толстого и Софьи Берс

Об этой паре до сих пор идут споры, – ни о ком не ходило столько сплетен и не рождалось столько домыслов, как о них двоих. История семейной жизни Толстых – это конфликт между реальным и возвышенным, между бытом и мечтой, и неизбежно следующей за этим душевной пропастью. Но кто в данном конфликте прав – вопрос без ответа. У каждого из супругов была своя правда…









Граф

Желание или любовь

Семейные будни

Из огня – да в полымя…

Письмо с того света