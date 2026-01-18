Буквы YKK на бегунке молнии: что они означают

Сегодня речь пойдет о трех известных буквах. Только не о тех, что пишут на заборах и стенах подворотен. Речь пойдет об сокращении YKK, которое можно увидеть на бегунках некоторых молний. Логично предположить, что данная надпись – обозначение какой-то компании. Однако, если так, то почему такие бегунки и молнии красуются на одежде от самых разных производителей по всему миру?
Буквы YKK на бегунке молнии – это действительно аббревиатура названия компании. Под ней скрывается японское предприятие Yoshida Kogyou Kabushikikaisha, которая на данный момент является абсолютным мировым лидером в области производства молний и бегунков. В ассортименте предприятия более 1 500 молний, представленных в 427 цветах. Нужно сразу пояснить – что это чудовищно много в сравнении даже с тем, что производят ближайшие конкуренты.
Основные мощности Yoshida Kogyou Kabushikikaisha расположены отнюдь не в Японии, а в США в штате Джорджия. Там у предприятия стоит сразу 12 заводов. Правда услышав слово завод, в этом случае не нужно представлять себе этаких «ВАЗ» раскинувшийся своими цехами на несколько квадратных километров. Все-таки для производства молний нужно куда меньше места. Несмотря на все это, суточная норма производства всех 12 заводов – 7 млн молний в сутки.
Японская компания очень старая. Появилась она еще в начале XX века. При этом мировым лидером в области производства молний Yoshida Kogyou Kabushikikaisha стала в 1934 году.США японская компания имеет свои представительства еще в 71 стране, где занимается производством компонентов для пошива одежды. Делают в том числе и другие виды застежек, включая «липучки». Примечательно, что суммарный штат сотрудников YKK не так уж велик – 42 тысячи человек.
