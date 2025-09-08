5 простых, но вкусных блюд, которые сумеют приготовить и новички

С приходом весны душа требует ярких красок и хорошего настроения, а организм как никогда нуждается в разгрузке после затяжной зимы. Лёгкие и полезные, а главное очень вкусные и простые в приготовлении блюда, которые каждый может позволить себе – то, что нужно для весенне-летнего меню.
1. Рис на зелёном чае
О пользе риса знает практически каждый, а вот о том, что его можно приготовить на зелёном чае – единицы. Блюдо получается весьма необычным и специфическим на вкус, но при этом занимает далеко не последнюю строчку в блокноте с рецептами. Оно отлично сочетается с куриным филе, грибами или отварной рыбой, а также свежими, запечёнными или тушёными овощами.
Ингредиенты:
• Чай зелёный (листовой или в пакетиках) – 1 ст.л или 2 пакетика;
• Рис длинный – 0,5 стакана;
• Уксус яблочный – 2 ч.л;
• Сахар – 2 ч.л;
• Соль – по вкусу.
Рис, приготовленный на зелёном чае. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Чай залить кипятком (примерно 0,7 л);
• Дать настояться десять-пятнадцать минут;
• Рис промыть несколько раз под холодной проточной водой;
• Выложить в кастрюлю;
• Затем залить чаем;
• Довести до кипения;
• Готовить на среднем огне двадцать-двадцать пять минут;
• Откинуть на дуршлаг;
• В небольшом сотейнике смешать соль сахаром и уксусом;
• Постоянно помешивая, готовить до полного растворения соли и сахара;
• Получившейся смесью заправить рис;
• Аккуратно перемешать и подать к столу.
2. Фрикадельки из овощей
Картофельные фрикадельки. \ Фото: pinterest.com.
Для приготовления овощных фрикаделек подойдут абсолютно любые продукты от свеклы и капусты до зелени на любой вкус.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 3-4 шт;
• Морковка небольшая – 2 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Сырок плавленый – 1 шт;
• Чеснок – 2 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – для смазывания;
• Сухари для панировки – опционально.
Овощные фрикадельки. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Произвольно нарезать;
• Морковку вымыть;
• Очистить и произвольно нарезать;
• Вместе с плавленым сырком пропустить через мясорубку с мелкой сеткой;
• Добавить яйца, соль, смесь молотых перцев, пропущенный через пресс чеснок;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• Сформировать небольшие фрикадельки;
• Обвалять в сухарях для панировки;
• Выложить в форму для запекания, предварительно смазав оливковым маслом;
• Фрикадельки также сбрызнуть оливковым маслом;
• Отправить в разогретую до 170-180 градусов духовку на 45-60 минут (или до образования румяной корочки. Готовность можно проверить шпажкой).
3. Макароны с томатами
Макароны с помидорами. \ Фото: greenvalleykitchen.com.
Спагетти, вертушки/ракушки, лапша – всё то, что готовится максимально просто, но при этом получается мега вкусно. Особенно, если подать их с пряными томатами, которые отлично заменяют магазинный соус.
Ингредиенты:
• Макароны твёрдых сортов – 350 г;
• Томаты с плотной мякотью – 8-10 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Оливковое масло – для жарки;
• Сыр твёрдых сортов – для подачи;
• Рукола – 1 небольшой пучок;
• Базилик зелёный (можно заменить свежей мятой) – 1 средний пучок;
• Соль по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Паста с томатами. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Макароны отварить слегка в подсоленной воде до полуготовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Томаты вымыть;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Выложить в глубокую сковородку с толстым дном, предварительно смазав оливковым маслом;
• Готовить десять-двенадцать минут на среднем огне;
• Руколу и базилик вымыть (мяту);
• Просушить;
• Обобрать листочки;
• Мелко нарезать;
• Отправить в сковородку к томатам;
• Перемешать;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Приправить солью и перцем;
• Готовить до тех пор, пока томаты не станут достаточно мягкими;
• Затем выложить макароны;
• Добавить немного оливкового масла;
• Перемешать;
• Готовить около пять-семи минут;
• После накрыть крышкой и дать блюду настояться шесть-семь минут;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром.
4. Пряный картофель
Пряный картофель. \ Фото: cookinwithmima.com.
Жареная, тушёная, печёная – картошка запросто может похвастаться своей популярностью среди людей любого возраста. И уж поверьте, если её приготовить с ароматными специями и пряными травами, то она получится в разы вкуснее любых чипсов.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера равномерная – 10 шт;
• Масло сливочное – 2-2,5 ч.л;
• Уксус яблочный или белый винный – 1 стакан;
• Чеснок – 3 зубка;
• Паприка копчёная – по вкусу;
• Хлопья чили – по вкусу;
• Смесь сушёных трав – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Петрушка свежая – для подачи;
• Кинза свежая – для подачи.
Запечённая картошка со специями. \ Фото: sydanmerkki.fi.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Слегка просушить;
• Нарезать ломтиками или кружками средней толщины;
• Выложить в глубокую кастрюлю с толстым дном;
• Залить уксусом;
• Добавить стакан воды;
• Приправить солью, паприкой, чили, смесью сушёных трав;
• Перемешать;
• Довести до кипения;
• Готовить на среднем огне двадцать-двадцать пять минут;
• Откинуть на дуршлаг и слегка остудить;
• В глубокой сковородке с толстым дном разогреть сливочное масло;
• Выложить картофель;
• При необходимости слегка посолить;
• Готовить десять-двенадцать минут, периодически помешивая;
• Готовый картофель разложить по тарелкам;
• Посыпать пропущенным через пресс чесноком, мелко нарезанной петрушкой и кинзой;
• Подать к столу.
5. Рыбные палочки
Рыбные палочки. \ Фото: recipemarker.com.
Ароматные, с хрустящей золотистой корочкой – рыбные палочки, которые станут прекрасным поводом для семейного перекуса или посиделок в кругу друзей.
Ингредиенты:
• Треска или камбала филе – 0,5 кг;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 0,5 стакана;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Сухари для панировки – опционально;
• Масло подсолнечное – для фритюра.
Палочки из рыбы. \ Фото: world-woman.su.
Способ приготовления:
• Филе проверить на наличие костей и при необходимости удалить;
• Натереть со всех сторон соль и смесью перцев;
• Оставить на десять-пятнадцать минут;
• Затем промокнуть бумажными полотенцами;
• И нарезать филе равномерными ломтиками средней толщины;
• Яйца взбить с щепоткой соли;
• В миски высыпать муку и сухари для панировки;
• Рыбные ломтики обвалять в муке, затем в яичной смеси и после в панировочных сухарях;
• Обжарить по три-четыре минуту (или до золотистого цвета со всех сторон) в глубокой сковородке с толстым дном в большом количестве масла (Важно! Масло нужно хорошенько разогреть);
• Обжаренные палочки выложить на бумажные полотенца;
• После переложить на блюдо и подать к столу.
6. Творожный суп
Творожный суп. \ Фото: lifegate.it.
Если вы хотите приготовить лёгкое, но при этом достаточно сытное первое блюдо, то обратите внимание на творожный суп со сладким перцем.
Ингредиенты:
• Творог зернистый – 250 г;
• Перец болгарский крупный (жёлтый и красный) – 2 шт;
• Помидоры коктейльные – 6 шт;
• Молоко – 1 неполный на два пальца стакан;
• Зелёный лук – 3-4 стебля;
• Масло сливочное – 4 ч.л;
• Масло оливковое – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – для подачи;
• Кинза свежая – для подачи.
Суп из творога с овощами. \ Фото: receptisalatov.com.
Способ приготовления:
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Смазать оливковым маслом;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать минут;
• Переложить в миску или кастрюлю;
• Накрыть крышкой;
• Оставить на двадцать минут;
• После аккуратно снять шкурку;
• Извлечь плодоножку и сердцевину;
• Часть мякоти нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Отложить в сторону;
• Остальную часть перца перебить блендером до густого пюре;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве сливочного масла;
• Большую часть творога смешать с тёплым молоком;
• Готовить до тех пор, пока творог не расплавится (периодически помешивать);
• Смешать с перебитым в пюре перцем;
• Добавить обжаренный лук;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Перемешать до однородной массы;
• Разлить порционно по тарелкам, выложить немного перца, творога и нарезанные дольками помидоры;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной свежей зеленью;
• При желании подавать с гренками, сухариками или тостами.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии