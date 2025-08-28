Жизнь в деревне без электричества

Поисковики уехали далеко в глухие леса в надежде найти удачное место для копа. Но вместо наткнулись на спрятанную заброшенную деревню: 20 лет тут живут без электричества.





Деревня Мончалово расположена на самой окраине Тверской области. Все коммуникации отключили еще 20 лет назад, однако не все жители покинули насиженные места.

Дорога к деревне проходима только для вездехода. В домах керосиновые лампы , питьевая вода в колодце, вместо холодильника подпол. Такое ощущение, что это настоящий затерянный мир, никогда и не знавший цивилизации . Увидев деревню, черные копатели позабыли, зачем ехали. Они решили помочь людям и привезли сюда бензиновый генератор. Провели даже проводку: впервые за 20 лет заброшенная деревня увидела электричество.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: