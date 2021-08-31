5 способов, которыми киберпреступники взламывают смартфоны пользователей

1. Bluetooth и Wi-Fi твой враг

Бесплатный сыр только в мышеловке.

2. Подбор пароля

Старый-добрый подбор.

3. Подглядывание

Что у нас тут?

Тепловизор в помощь.

4. Touch ID подводит

Это вообще не защита, пока.

5. Использование ошибок и уязвимостей

Еще один проверенный способ.