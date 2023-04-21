7 исторических памятников, которые были безвозвратно утрачены

1. Иль-Ибину

Сегодня город не хранит величия прошлого. /Фото: wikipedia.org

2. Сингапурский камень

Уцелевшая часть сингапурского камня. /Фото: southeastasianarchaeology.com

3. Бамианские статуи Будды

Изображение Баманских статуй Будды, 1885 год. /Фото: art-moiseeva.ru

4. Пирамида Нох Муль

Увы, но не все строительные компании уважительно относятся к памятникам истории. /Фото: publy.ru

5. Мекка

Центр мусульманской культуры ныне под угрозой. /Фото: azan.kz

6. Археологические памятники пустыни Атакама

Оказывается, даже ралли могут быть разрушительными для исторических памятников. /Фото: incomartour.com.ua

7. Руины Вавилона

Даже руины подлежат защите ЮНЕСКО, если они от остались от древнейшей цивилизации планеты. /Фото: wikinews.org