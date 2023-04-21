Исторические и археологические памятники составляют сокровищницу наследия человечества, которые хранят в себе следы его прошлого. Их тщательно охраняют на государственном и даже мировом уровне. Однако, практика показывает, что порой невежество, войны и простое равнодушие к тому, что было создано раньше, становится причиной уничтожения уникальных реликвий. Вашему вниманию 7 исторических памятников, которые были безвозвратно утрачены.
1. Иль-Ибину
Сегодня город не хранит величия прошлого. /Фото: wikipedia.org
Иль-Ибину был крупным городом южной Нигерии в 10-19 вв., кроме того, являлся столицей Королевства Бенин. Местность была так красива, что поражала приезжих европейцев. Бенин был центром работорговли: именно эта деятельность была основным источником прибыли в казну государство - Европа знала это место как Берег рабов. После запрета на работорговлю Бенин изменил спецификацию - стал главным производителем пальмового масла в Европу.
История легендарного города печально окончилась в феврале 1897 г., когда британская карательная экспедиция под командованием адмирала Гарри Роусона бесчинствовали в нем течение 17 дней. Солдаты уничтожили дворец Оба, ограбили и сожгли город. Уцелевшие ценности и архитектурные элементы Королевства Бенин были вывезены: сегодня а ряде музеев мира можно видеть уникальные изделия из бенинской бронзы, латуни, слоновой кости - все, что осталось от некогда развитого государства.
2. Сингапурский камень
Уцелевшая часть сингапурского камня. /Фото: southeastasianarchaeology.com
В 1819 г. в зарослях леса у устья реки Сингапур была найдена трехметровая плита из песчаника с надписью на древнем языке в 50 строчек. Тогда попытки расшифровки ни к чему не привели: знаний было недостаточно. Однако в дело вмешались британцы, появившиеся в Сингапуре в 1843 г. В их планах было строительство форта Фуллертон на возвышенности Рокки Поинт. Плита стала проблемой, преграждая проход к устью реки, и рабочие ее попросту взорвали.
Уцелевшие фрагменты с более разборчивым текстом были отправлены в Калькутту, в музей Королевского азиатского общества. То, что осталось от плиты, конечно, было исследовано учеными. В частности, было установлено, что надпись сделана примерно в X-XIII в. на санскрите либо же древнем яванском языке. Сегодня фрагменты древней реликвии хранятся в Национальном музее Сингапура.
3. Бамианские статуи Будды
Изображение Баманских статуй Будды, 1885 год. /Фото: art-moiseeva.ru
В VI в. территория Бамианской долины находилась в составе древнего царства Гандхара. Две монолитные статуи, высотой 37 м и 55 м, высеченные в скалах, были частью комплекса буддийских монастырей.
Просуществовав почти полтора тысячелетия, статуи не смогли устоять перед современными боевиками: в 2001 году группировка радикально настроенных талибов решила уничтожить реликвии. По заявлению их лидера Мохаммеда Омара фигуры они считают языческими идолами. После обстрела из зенитных установок, противотанковых мин, использования взрывчатки и запуска ракет Будды были полностью разрушены.
4. Пирамида Нох Муль
Увы, но не все строительные компании уважительно относятся к памятникам истории. /Фото: publy.ru
Главный храм городища Нох Муль, который был возведен народом майя больше двух тысяч лет назад, являлся главной достопримечательностью Белиза. Находился он на земле, формально принадлежащей компании D-Mar Construction, но как памятник древности охранялся государством.
Вот только охрана на государственном уровне древнюю реликвию не спасла: в 2013 г. дорожные строители, который был необходим гравий и известняк, - а именно из этих материалов построена пирамида – бульдозерами практически сравняли ее с землей, после чего от древнего храма остался лишь небольшой фрагмент. Археологи утверждают, что пирамида Нох Муль восстановлению уже не подлежит.
5. Мекка
Центр мусульманской культуры ныне под угрозой. /Фото: azan.kz
Город Мекка по праву считается одним из мировых религиозных центров. И, по иронии судьбы, увеличение числа паломников в хадж стало причиной разрушения целого ряда мусульманских памятников: власти Саудовской Аравии объясняют разорения территории вокруг двух важнейших мечетей расчисткой места для паломнической инфраструктуры.
Так, ради возведения торговых центров и отелей были уничтожены сразу несколько раннеисламских исторических зданий и памятников, в том числе 25 памятников, в т.ч. 9 мечетей, 6 кладбищ и захоронений, 9 других исторических мест. А места, имеющие отношение к жизни и деятельности пророка Мухаммеда и вовсе разрушаются намеренно.
6. Археологические памятники пустыни Атакама
Оказывается, даже ралли могут быть разрушительными для исторических памятников. /Фото: incomartour.com.ua
Чилийская пустыня Атакама благодаря своему климату продолжает хранить реликвии древних цивилизаций. Ярким примером такого наследия являются геоглифы – древние ландшафтне изображения на дюнах, размером от 1 до 115 м, большинство из которых можно рассмотреть только с воздуха.
Однако то, что смогла сохранить природа, человечество порой абсолютно не ценит. Так, в 2008 году из-за угроз террористов гонка ралли, которая должна была пройти в Африке, была перенесена в Атакама. Организаторы не согласовали маршрут с властями, и случилось непоправимое: больше половины геоглифов, древних кладбищ и других памяток были повреждены 500 внедорожниками, что участвовали в гонках.
7. Руины Вавилона
Даже руины подлежат защите ЮНЕСКО, если они от остались от древнейшей цивилизации планеты. /Фото: wikinews.org
Конечно, не только человеческое невежество разрушает памятники истории, немало реликвий было уничтожено войной. Так, во время военной операции США в Ираке работали американские военные, которые в том числе должны были «охранять исторические ценности» от мародеров и разрушений. Вот только они не придумали ничего лучше, как разбить базу прямо на руинах древнейшего города Вавилона.
Конечно, руины исторического памятника никто не бомбил с воздуха и бронетехники или артиллерии, однако сами жители базы серьезно повредили реликвии: гусеницы танков проделали выбоины на древних улицах, мусор и топливо захламило места археологических раскопок, а сохранившиеся рельефы сохранили на себе следы попыток разобрать их на сувениры.
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