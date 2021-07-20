Как люди наказывали предметы и даже силы природы

С нами не соскучишься!

Как наказывали море, что натворили деревья и о чем не расскажут рукописи — истории неоднозначных отношений человека с окружающим миром.









Высечь море

Срубить дерево

Топор войны

451 градус по Фаренгейту

Снимите это немедленно!