7 вещей из СССР, которые до сих пор пользуются огромной популярностью даже у молодёжи

1. Радиола

Советская радиола в современном интерьере. \ Фото: bing.com.

2. Настольный светильник

Настольный светильник советской эпохи в современном интерьере. \ Фото: bing.com.

3. Старенький дисковый телефон

Даже старенький советский телефон может идеально вписаться в современный интерьер.

4. Ажурные салфетки

Ажурным салфеткам также можно найти применение, сделав их частью современного интерьера. \ Фото: bing.com.

5. Советская швейная машинка

Не спешите избавляться от старой швейной машинки.

6. Сервант

Советский сервант или шкаф также может обрести вторую жизнь, но уже в современном интерьере. \ Фото: bing.com.

7. Старые часы

И часам можно найти подходящее место. \ Фото: google.com.