Актер, сыгравший маленького Фореста повторил судьбу своего персонажа

Сегодня трудно найти киномана, который не видел бы "Фореста Гампа", а если вы этого не делали, то у вас появился отличный шанс посмотреть выдающийся фильм. Бывший актер по имени Майкл Коннер Хамфрис сыграл молодого Фореста Гампа в одноименном фильме, получившего 6 оскаров в 1996 году. Вместо того, чтобы идти по актерскому пути, он выбрал для себя путь Фореста Гампа. По достижении призывного возраста Майкл записался в армию США и отправился на службу в Ирак.
Майкл говорит, что был довольно странным мальчиком. Он обладал странным южным акцентом, от которого режиссер картины Роберт Земекис был в восторге, и который впоследствии пришлось учить Тому Хенксу. Том также изучал странные движения мальчика, наблюдая за ним со стороны, чтобы использовать их во время съемок
Хоть мальчик сыграл только в самом начале фильма, на него свалилась огромная популярность, от которой ему впоследствии пришлось прятаться
Мальчик не был забыт, так как Голливуд ему этого не позволили. С Майклом был подписан контракт, по которому мальчик должен был ездить по странам мира, сопровождая премьеры фильма с целью его продвижения. Таким образом, мальчик успел побывать в Германии, Великобритании и Японии
После съемок фильма он ещё долго бегал от Голливуда, не желая связывать свою судьбу с актерской деятельностью, ему куда больше нравилась судьба персонажа Фореста Гампа
Но слава и там преследовала его
Как в фильме Форесту кричали "Беги, Форест, Беги", точно также подбадривали его те, кто узнал Майкла во время его участия в марафоне 10K (забег на 10 тыс. м.)
Сейчас Майклу 29 лет, он холост и проживает в городе Индепенденс, штат Миссисипи.
Майкл говорит, что в идеале он хотел бы работать в частной компании занимающейся международными продажами или в правительстве. Он пробовал себя в сфере развлечений, но тень Фореста Гампа не перестает преследовать его. Майкл гордится своим накопленным опытом, полученным во время съемок в кино, международных путешествий и службы на войне. В данный момент он занимается изучением международных отношений, и говорит, что возможно он ещё постучится в двери Голливуда.
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