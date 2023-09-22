Актер, сыгравший маленького Фореста повторил судьбу своего персонажа

Как в фильме Форесту кричали "Беги, Форест, Беги", точно также подбадривали его те, кто узнал Майкла во время его участия в марафоне 10K (забег на 10 тыс. м.)Сейчас Майклу 29 лет, он холост и проживает в городе Индепенденс, штат Миссисипи.Майкл говорит, что в идеале он хотел бы работать в частной компании занимающейся международными продажами или в правительстве. Он пробовал себя в сфере развлечений, но тень Фореста Гампа не перестает преследовать его. Майкл гордится своим накопленным опытом, полученным во время съемок в кино, международных путешествий и службы на войне. В данный момент он занимается изучением международных отношений, и говорит, что возможно он ещё постучится в двери Голливуда.