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Актер, сыгравший маленького Фореста повторил судьбу своего персонажа

Сегодня трудно найти киномана, который не видел бы "Фореста Гампа", а если вы этого не делали, то у вас появился отличный шанс посмотреть выдающийся фильм. Бывший актер по имени Майкл Коннер Хамфрис сыграл молодого Фореста Гампа в одноименном фильме, получившего 6 оскаров в 1996 году. Вместо того, чтобы идти по актерскому пути, он выбрал для себя путь Фореста Гампа. По достижении призывного возраста Майкл записался в армию США и отправился на службу в Ирак.

 




Майкл Коннер Хамфрис со специальными скобами на ногах, во время съемок фильма

 

Актер, сыгравший маленького Фореста повторил судьбу своего персонажа судьба, форест гамп








 

Ему нравилось сниматься в кино, но военная карьера ему нравилась больше

Актер, сыгравший маленького Фореста повторил судьбу своего персонажа судьба, форест гамп




 



Майкл говорит, что был довольно странным мальчиком. Он обладал странным южным акцентом, от которого режиссер картины Роберт Земекис был в восторге, и который впоследствии пришлось учить Тому Хенксу. Том также изучал странные движения мальчика, наблюдая за ним со стороны, чтобы использовать их во время съемок

Актер, сыгравший маленького Фореста повторил судьбу своего персонажа судьба, форест гамп







Хоть мальчик сыграл только в самом начале фильма, на него свалилась огромная популярность, от которой ему впоследствии пришлось прятаться

Актер, сыгравший маленького Фореста повторил судьбу своего персонажа судьба, форест гамп







Мальчик не был забыт, так как Голливуд ему этого не позволили. С Майклом был подписан контракт, по которому мальчик должен был ездить по странам мира, сопровождая премьеры фильма с целью его продвижения. Таким образом, мальчик успел побывать в Германии, Великобритании и Японии

Актер, сыгравший маленького Фореста повторил судьбу своего персонажа судьба, форест гамп







После съемок фильма он ещё долго бегал от Голливуда, не желая связывать свою судьбу с актерской деятельностью, ему куда больше нравилась судьба персонажа Фореста Гампа

Актер, сыгравший маленького Фореста повторил судьбу своего персонажа судьба, форест гамп







В 2004 он записался на службу в США, из 4 лет службы в которых, полтора месяца он провел в Ираке

Актер, сыгравший маленького Фореста повторил судьбу своего персонажа судьба, форест гамп







Но слава и там преследовала его

Актер, сыгравший маленького Фореста повторил судьбу своего персонажа судьба, форест гамп







Не стоит объяснять почему его кличка в армии была "Гамп"

Актер, сыгравший маленького Фореста повторил судьбу своего персонажа судьба, форест гамп







Как в фильме Форесту кричали "Беги, Форест, Беги", точно также подбадривали его те, кто узнал Майкла во время его участия в марафоне 10K (забег на 10 тыс. м.)

Сейчас Майклу 29 лет, он холост и проживает в городе Индепенденс, штат Миссисипи.
Майкл говорит, что в идеале он хотел бы работать в частной компании занимающейся международными продажами или в правительстве. Он пробовал себя в сфере развлечений, но тень Фореста Гампа не перестает преследовать его. Майкл гордится своим накопленным опытом, полученным во время съемок в кино, международных путешествий и службы на войне. В данный момент он занимается изучением международных отношений, и говорит, что возможно он ещё постучится в двери Голливуда.

Актер, сыгравший маленького Фореста повторил судьбу своего персонажа судьба, форест гамп


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