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«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

Давайте признаемся честно, кто из нас хотя бы раз в жизни не грешил фотошопом, пытаясь замазать прыщик на носу, подправить форму нарисованных бровей, заменить живописно валяющиеся на фоне носки тропическими пейзажами или «ой, неудачная фотка, пожалуйста, сделайте мне вот тут вот левый глаз худее»?

«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

Давайте признаемся честно, кто из нас хотя бы раз в жизни не грешил фотошопом, пытаясь замазать прыщик на носу, подправить форму нарисованных бровей, заменить живописно валяющиеся на фоне носки тропическими пейзажами или «ой, неудачная фотка, пожалуйста, сделайте мне вот тут вот левый глаз худее»?

«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

Впрочем, как показывает практика, старое доброе правило «семь раз отмерь, один раз отрежь» срабатывает не только для плотников и хирургов, но и для некоторых мастеров фотошопа over900-го уровня. Сегодня мы решили немного позабавить наших читателей занятной подборкой фотографий, которые наглядно демонстрируют, что временами обрезка снимка действительно решает все.

Грудью на амбразуру


«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

А вы что не знали, что представители сильного пола просто обожают девушек с пятым размером коленей? Кажется, того парня, который, насмотревшись на фотки, решит пригласить сию богиню фотоискусства на кофеек, ожидает небольшое разочарование, но, в конце концов, плюсик к карме за креативность ей просто гарантирован.

«Батя сфоткает!»


«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

Ну, по крайней мере, парню на снимке повезло, что он внимательный, а то, если не слишком всматриваться, то переполненного гордостью батю в трусах, который решил запечатлеть на пленку исторический момент перед выпускным своего ненаглядного сына, так-то сразу и не заметишь. Вот бы сюрприз был в выпускном альбоме, а?

Удовольствие и боль


«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

Интересно, сколько глубоко верующих православных активистов успели осенить себя крестным знамением при виде этого снимка до тех пор, пока их глазам не открылась полная необрезанная версия фотографии? Действительно выражение боли и удовольствия на лице временами бывает довольно легко спутать, не так ли?

«Я тону… как романтично!»


«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

У каждой счастливой и влюбленной белой парочки всегда найдется тонущий негр, который обязательно испортит фотографию. Ладно-ладно, это была неудачная шутка, расизм — это плохо, все равновнутри все мы похожи на фарш.

Ехали медведики на велосипедике…


«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

Как видите, удачные фотки умели делать еще в далеких семидесятых. И да, если кто не понял, это просто сидение велосипеда, а вы что подумали?

«А я на море…»


«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

«Как же клево сидеть и расслабляться возле бассейна… Ладно, шутка, на самом деле у меня нет личной жизни». Сейчас те, кто уже больше пяти лет не видел отпуска на работе, нервно закурят сигаретку или тихо всплакнут в подушечку.

Спорт бывает приятным


«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

Почему бы не выложить в сеть пару снимков того, как ты отлично проводишь время с друзьями и весело играешь в пинг-понг летним солнечным днем? Да, пинг-понг, неверьтетени, онавамврет. В любом случае, принимая во внимание тот факт, что большинству пользователей Интернета откровенно плевать на пинг-понг, и многие жители нашей планеты ищут в сети исключительно Википедию, видео с котятами и секс, этой парочке стоит сказать спасибо фотографу за удачный ракурс, ведь, в конце концов, они все-таки стали популярны.

Кто не любит детишек?


«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

Нет, не надо сейчас бежать и строчить жалобы в Роскомнадзор, мы не сошли с ума и не начали публиковать фотки обнаженных гениталий. Если что, это просто нога ребенка, да, просто нога ребенка, дети – это прекрасно, это цветы жизни. В отличие от мужских детородных органов, которые стыдливо выглядывают из-под коротенького платьица, детей любят все, так что не надо тут.

Отстойный макияж


«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

На фото выше изображен именно тот процесс, которым увлеченно занимается твоя девушка, пока ты уже больше 40 минут ждешь ее в машине под подъездом. Она делает макияж. Просто делает макияж, но фото в любом случае получилось потрясающее.

Челюсти!


«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

Надо полагать, до того момента пока тайна черного кровожадного глубоководного чудовища была раскрыта, эта милая птичка уж точно помогла внезапно справиться с запором парочке любителей искупнуться в прохладной морской водичке жарким летним деньком.

Стильный дизайн Лондонского моста


«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

Архитекторы, которые строили Лондонский мост, очевидно, делали это в сумрачную и туманную погоду, иначе они бы явно избрали для своего шедевра несколько менее красноречивые элементы декора. По крайней мере, половая принадлежность моста теперь точно вопросов не вызывает, поздравляем вас, у вас мальчик.

Как попка у младенца


«Семь раз отмерь, один раз обрежь!», или когда обрезка фотографии действительно решает все?

Интересно, что происходило в голове у человека, который одним прекрасным днем проснулся и подумал: «А почему бы мне сфоткать пятую точку своего ребенка в лифчике? Вот прикол-то получится!». Остается только надеяться, что в семейный альбом этот снимок все-таки не попадет, а то психологическая травма на всю жизнь отпрыску будет гарантирована.

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