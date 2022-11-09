Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Фотограф Джастин Бартелс (Justin Bartels) сделал серию снимков в рамках своего фотопроекта «Отпечаток», чтобы показать, на какие жертвы приходится идти женщине для того, чтобы выглядеть идеально.











































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