Фотограф Джастин Бартелс (Justin Bartels) сделал серию снимков в рамках своего фотопроекта «Отпечаток», чтобы показать, на какие жертвы приходится идти женщине для того, чтобы выглядеть идеально.
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Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!
Фотограф Джастин Бартелс (Justin Bartels) сделал серию снимков в рамках своего фотопроекта «Отпечаток», чтобы показать, на какие жертвы приходится идти женщине для того, чтобы выглядеть идеально.
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