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Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Фотограф Джастин Бартелс (Justin Bartels) сделал серию снимков в рамках своего фотопроекта «Отпечаток», чтобы показать, на какие жертвы приходится идти женщине для того, чтобы выглядеть идеально.

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

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