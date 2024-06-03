Как проходили съемки фильма «Война и мир»

Чуть более полувека назад на советские киноэкраны вышла первая часть экранизации романа Льва Толстого «Война и мир». Этот фильм, снятый режиссером Сергеем Бондарчуком, стал одним из самых дорогих в советском кинематографе. Его съемки заняли 6 лет, а эпохальная сцена Бородинского сражения считается самой масштабной в истории мирового кино.

«Войну и мир» высоко оценили критики, и, среди прочих наград, фильм получил премию «Оскар».Еще задолго до начала съемок была проделана колоссальная подготовительная работа. Чтобы воссоздать атмосферу того времени, 50 музеев по всему СССР предоставили свои экспонаты для съемок. Около 40 фабрик получили спецзаказы на изготовление костюмов, аксессуаров, мебели, телег, соответствующих исторической эпохе. Ломоносовский фарфоровый завод воспроизвел точную копию огромного обеденного сервиза конца XVIII века.Сергей Бондарчук на съемочной площадке.Работу над фильмом сложно назвать легкой. Режиссер Сергей Бондарчук был чрезвычайно требователен не только по отношению к себе, но и ко всем членам съемочной группы. Такого давления не выдержали второй режиссер и ведущие операторы. Они покинули проект. Бондарчук же довел себя до такого изнеможения, что в июле 1964 года у него случился сердечный приступ. На несколько месяцев съемки были остановлены.Людмила Савельева в роли Наташа Ростовой.Подбор актеров оказался делом не из легких. На роль Наташи Ростовой пробовалось немало актрис, но эта роль досталась малоизвестной выпускнице Ленинградского хореографического училища Людмиле Савельевой. Девушка случайно оказалась на пробах, съемочной группе она показалась совершенно невыразительной . Чтобы Людмила Савельева совсем не упала духом, Бондарчук предложил ей прочитать отрывок роли с листа. Девушка суетилась, глотала слова, но что-то заставило режиссера пригласить ее на следующий день и пройти сцену еще раз с уже выученным текстом. Когда Савельева вновь предстала перед режиссером, то ее будто подменили – перед Бондарчуком стояла именно «та самая» Наташа Ростова, которую он искал.Вячеслав Тихонов в роли Андрея Болконского в фильме «Война и мир».В роли Андрея Болконского режиссер видел только Иннокентия Смоктуновского, то тот предпочел роль Гамлета и отказался. Вячеслава Тихонова Сергей Бондарчук считал слишком «звездным» актером, но на его кандидатуре настояла лично министр культуры Екатерина Фурцева. Тихонов блестяще справился с ролью.Образ Пьера Безухова в исполнении Сергея Бондарчука был безупречен. Однако для режиссера это была вынужденная роль, т. к. он не смог найти подходящего кандидата на эту роль. Бондарчуку пришлось поправиться на 10 килограммов, чтобы соответствовать образу.Сергей Бондарчук в роли Пьера Безухова.Съемочная площадка, где разыгрывали Бородинское сражение.Самыми захватывающими стали сцены сражений. В главной батальной сцене «Бородино» было задействовано невероятное количество людей – 15 тысяч пехотинцев и 950 кавалеристов. Чтобы показать всю масштабность действия, его снимали с вертолета на высоте 300 метров. На «поле боя» использовали 23 тонны взрывчатки, 15 тысяч ручных дымовых гранат, 40 тысяч литров керосина. Несмотря на невероятный грохот и кажущуюся хаотичность, никто не пострадал.Сцена Бородинского сражения.Невероятно трогательной получилась сцена первого бала Наташи Ростовой. Оператору пришлось надеть роликовые коньки, чтобы иметь возможность маневрировать среди вальсирующих пар. Со временем этот прием взяли себе на вооружение многие другие операторы.Роман «Война и мир» Л. Н. Толстого.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)