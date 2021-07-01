16 кулинарных трюков, которые используют на профессиональных кухнях

1 Улучшаем вкус пасты

В соус к пасте нужно добавить оливки. / Фото: infpol.ru

2. Избавляем тесто от липкости

Избавить тесто от липкости поможет подсолнечное масло

3. Спасаем лук от горения

Чтобы лук не горел, в сковороду нужно добавить лед

4. Улучшаем вкус круп

Крупы будут вкуснее, если их варить в воде, в которой заваривался чай

5. Быстро размораживаем мясо

Мясо можно разморозить при помощи противня и кастрюли с водой. / Фото: sovkusom.ru

6. Избавляем лук от жгучести

Чтобы лук был менее жгучим, замочите его в воде. / Фото: andychef.net

7. Делаем вкус кофе более насыщенным

Кофе с морской солью имеет более насыщенный вкус. / Фото: golifehack.ru

8. Делаем салаты более полезными

Добавляйте в салат соль крупного помола. / Фото: womy.ru

9. Готовим вкусный торт

В идеальном торте должно быть одинаковое количество яиц, муки, масла и сахара

10. Готовим сочные котлеты

Добавляйте в фарш не хлеб, а панировочные сухари. / Фото: mr-chef.ru

11. Готовим идеальную яичницу

Чтобы яичница была нежнее, добавляйте воду. / Фото: pinterest.ru

12. Добиваемся нестандартного вкуса клубники

Вкусный рецепт - клубника, сахарная пудра и бальзамический уксус. / Фото: aladka.ru

13. Делаем на мясе хрустящую корочку

Перед жаркой мясо нужно вытереть насухо полотенцем. / Фото: blog.gygi.com

14. Готовим ароматную выпечку

Чтобы выпечка была ароматной, добавляйте коньяк. / Фото: klevo.net

15. Улучшаем вкус фасоли

Фасоль будет иметь отменный вкус, если тушить ее в пиве

16. Готовим полезный холодный чай

Холодный чай с содой, корицей и лимоном - отличный вариант для лета. / Фото: glamour.hu