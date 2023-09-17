Как предотвратить засыхание суперклея, тюбик которого уже был открыт

Как не дать клею засохнуть.
Суперклей – одно из величайших изобретений человечества. Один из самых полезных «инструментов» в доме. К несчастью, есть у него один недостаток. При неправильном или неосторожном хранении, клей очень быстро высыхает, становясь непригодным для повторного использования. Вот что можно сделать, чтобы избежать такой проблемы.
1. Что понадобится
Во-первых, нужна банка с крышкой.
Во вторых, нужен рис.
Есть один простой, но очень эффективный способ, который позволит избежать скорого высыхания открытого тюбика суперклея. Для его выполнения нам понадобится банка с плотно прилегающей, завинчивающейся рукой крышкой, а также горсть риса. Собственно вот и все! Берем рис, засыпаем его в банку и ставим туда тюбики с клеем. Теперь закрываем банку и ставим все это в укромное место до «лучших времен».
2. Почему это работает?
Сделать надо вот так.
На самом деле все достаточно просто. Дело в том, что рис хорошо впитывает влагу из воздуха. Таким образом, оказавшись в банке он работает специфическим селикагелем. Оказавшись в закрытой банке, рис очень быстро сделает воздух сухим. Благодаря этому, даже если тюбик с драгоценным клеем был закрыт недостаточно плотно, процесса засыхания происходить не будет.
3. Альтернативы
Есть альтернативы.
На самом деле для реализации подобного метода можно использовать не только рис, но и любые другие (безопасные для дома и здоровья) вещи, делающие воздух сухим. Подойдет, например, соль или сода. Для того, чтобы наполнитель максимально хорошо впитывал влагу, можно предварительно слегка подсушить его в духовке. В идеальном варианте можно использовать непосредственно селикагель, который есть в коробках при покупке новой обуви.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии