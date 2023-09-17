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Как предотвратить засыхание суперклея, тюбик которого уже был открыт


Как не дать клею засохнуть.

Как не дать клею засохнуть.


Суперклей – одно из величайших изобретений человечества. Один из самых полезных «инструментов» в доме. К несчастью, есть у него один недостаток. При неправильном или неосторожном хранении, клей очень быстро высыхает, становясь непригодным для повторного использования. Вот что можно сделать, чтобы избежать такой проблемы.

1. Что понадобится


Во-первых, нужна банка с крышкой.

Во-первых, нужна банка с крышкой.

 
Во вторых, нужен рис.

Во вторых, нужен рис.

 

Есть один простой, но очень эффективный способ, который позволит избежать скорого высыхания открытого тюбика суперклея. Для его выполнения нам понадобится банка с плотно прилегающей, завинчивающейся рукой крышкой, а также горсть риса. Собственно вот и все! Берем рис, засыпаем его в банку и ставим туда тюбики с клеем. Теперь закрываем банку и ставим все это в укромное место до «лучших времен».

2. Почему это работает?


Сделать надо вот так.

Сделать надо вот так.

 

На самом деле все достаточно просто. Дело в том, что рис хорошо впитывает влагу из воздуха. Таким образом, оказавшись в банке он работает специфическим селикагелем. Оказавшись в закрытой банке, рис очень быстро сделает воздух сухим. Благодаря этому, даже если тюбик с драгоценным клеем был закрыт недостаточно плотно, процесса засыхания происходить не будет.

3. Альтернативы


Есть альтернативы.

Есть альтернативы.

 

На самом деле для реализации подобного метода можно использовать не только рис, но и любые другие (безопасные для дома и здоровья) вещи, делающие воздух сухим. Подойдет, например, соль или сода. Для того, чтобы наполнитель максимально хорошо впитывал влагу, можно предварительно слегка подсушить его в духовке. В идеальном варианте можно использовать непосредственно селикагель, который есть в коробках при покупке новой обуви.

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Как предотвратить засыхание суперклея, тюбик которого уже был открыт

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Как предотвратить засыхание суперклея, тюбик которого уже был открытПодписаться на мой Instagram
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