8 блюд с грецкими орехами, которые подойдут и на ужин, и для праздничного стола

Грецкий орех – не просто идеальный вариант на перекус, а и довольно универсальный продукт, который отлично подойдёт для приготовления множества различных блюд. Десерты, закуски, соусы, мясо, овощи – лишь малая часть того, что можно приготовить из этих орехов.
1. Салат из языка с грецкими орехами
Салат с языком и грецкими орехами. \ Фото: pinterest.com.
В мире так много разных салатов, что, казалось бы, больше нечем удивлять. Но на самом деле у хорошей хозяйки всегда найдётся ещё один рецепт, да такой, что перед приготовленным блюдом невозможно будет устоять. Салат с языком и грецкими орехами – один из тех самых вариантов, попробовав который однажды, сто процентов захочется добавки.
Ингредиенты:
• Говяжий язык - 1 шт;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Полстакана очищенных грецких орехов;
• Полстакана консервированной кукурузы (или горошка);
• Майонез - 4 ст. л;
• Уксус - 1 ст. л;
• Соль, перец и другие специи по вкусу.
Тёплый салат с языком. \ Фото: jrati.ru.
Способ приготовления:
• Язык отварить;
• Очистить от плёнки;
• Нарезать соломкой;
• Орехи измельчить;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Смешать с орехами;
• Орехово-чесночную пасту добавить к нарезанному языку;
• Приправить уксусом;
• Добавить кукурузу (горошек);
• Заправить майонезом;
• Посолить, поперчить и добавить другие специи по вкусу;
• Хорошо перемешать;
• Выложить горкой и подавать к столу.
2. Сациви с курицей
Сациви с курицей. \ Фото: gastronom.ru.
Захотелось сочной и ароматной курочки, но устали от банальной подливки и специй? Тогда попробуйте приготовить сациви – соус из грецких орехов, который подают с разными видами мяса и рыбы.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 500 г;
• Соль - 1 ч. л;
• Лук репчатый - 2 шт;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Оливковое масло - 3 ст. л;
• Грецкие орехи - 200 г;
• Молотый кориандр - 1 ч. л;
• Хмели-сунели - 1 ч. л;
• Шафран - 1 ч. л;
• ½ чайной ложки чёрного молотого перца;
• Яблочный уксус - 1 ст. л;
• Свежерубленная кинза - 3 ст. л
Курица с ореховым соусом. \ Фото: chefmarket.ru.
Способ приготовления:
• Куриное филе опустить в холодную воду и варить в течении пяти минут после закипания;
• Посолить и варить ещё около 15 минут;
• Лук и чеснок измельчить;
• Обжарить на разогретой сковороде с оливковым маслом;
• Когда лук станет прозрачным, снять с огня и остудить;
• Орехи, специи и обжаренный лук с чесноком измельчить в блендере;
• Получившуюся пасту разведите куриным бульоном (консистенция получившейся массы должна быть как у густого кефира);
• Отваренное куриное филе нарезать средними кусками;
• Выложите мясо в соус;
• Заправьте яблочным уксусом;
• Отправьте в холодильник на 8-10 часов;
• Подавайте с грецкими орехами и свежерубленной кинзой.
3. Салат из курицы, чернослива и грецких орехов
Салат с курицей, черносливом и орехами. \ Фото: smak.ua.
Такой салат однозначно понравится всем тем, кто устал от банального «Цезаря», «Оливье» и прочих однотипных блюд, радующих нас практически из года в год.
Ингредиенты:
• Куриная грудка (филе) - 1 большая шт;
• Орехи - 1 стакан;
• Варёные яйца - 2-3 шт;
• Огурец - 1 шт;
• Чернослив без косточки - 130 г;
• Майонез;
• Соль и перец по вкусу;
• Зелень по вкусу.
Очень вкусный салат. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Чернослив помыть;
• Залить кипятком на 15-20 минут;
• Куриное филе (грудку) отварить;
• Готовое филе нарезать тонкими брусочками;
• Чернослив мелко нарезать;
• Орехи порубить ножом;
• Огурец нарезать максимально тонко;
• Зелень порубить;
• Яйца отваренные вкрутую нарезать или натереть на крупной тёрке;
• Выложить салат слоями: чернослив, курица (слегка посолить), огурец, орехи, яйцо (ещё немного посолить), зелень;
• Промазать майонезом каждый второй слой;
• Готовый салат украсить зеленью.
4. Шампиньоны с орехами и сыром
Шампиньоны, фаршированные орехами и сыром. \ Фото: gastronom.ru.
Как оказалось, фаршированным может быть не только перец, а и грибы. К тому же, начинка вас приятно удивит. Необычное сочетание грецких орехов с сыром придадут блюду пикантный вкус и незабываемый, насыщенный аромат.
Ингредиенты на 1 порцию:
• Шампиньоны - 3-4 шт;
• Твёрдый сыр - 50 г;
• Грецкие орехи - 50 г;
• Соль и перец по вкусу;
• Зелень по вкусу;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Майонез - 2 ст. л.
Шампиньоны с сыром и грецкими орехами. \ Фото: vk.com.
Способ приготовления:
• Сыр натереть на крупной тёрке;
• Орехи измельчить;
• Шампиньоны помыть;
• Хорошо просушить;
• У каждого гриба срезать ножку;
• Грибные ножки и лук мелко нарезать;
• Перемешать и обжарить на сковороде;
• Выложить на блюдо;
• Посолить, поперчить и смешать с тёртым сыром;
• Снова перемешать;
• Шляпки шампиньонов выложить на тарелку;
• Каждую слегка просолить внутри и снаружи;
• Нафаршировать получившейся начинкой;
• Сверху смазать майонезом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут;
• Постарайтесь не пересушить грибы;
• Готовые шампиньоны украсить рубленной зеленью и грецкими измельчёнными орехами.
5. Пшённая каша с грецкими орехами
Пшено с орехами. \ Фото: google.ru.
Пожалуй, именно пшённая каша с грецкими орехами – то самое блюдо, которое сполна удивит всех домочадцев. Вкусно, полезно, а главное очень сытно и достаточно просто в приготовлении.
Ингредиенты:
• Пшено - 1 стакан;
• Вода - 2 стакана;
• Полстакана чернослива без косточек;
• Несколько столовых ложек очищенных грецких орехов;
• Сливочное масло - 1 ст. л;
• Соль и сахар по вкусу.
Пшённая каша с орехами и черносливом. \ Фото: getlean.ru.
Способ приготовления:
• Чернослив хорошо промыть;
• Мелко нарезать;
• Варить на небольшом огне около 10 минут;
• Крупу промыть;
• Высыпать в проваренный чернослив;
• Посолить, добавить сахар по вкусу;
• Увеличить огонь и дать каше прокипеть несколько минут;
• Затем уменьшить огонь;
• Кастрюлю накрыть крышкой;
• Варить кашу до полной готовности на медленном огне;
• Готовую кашу заправить сливочным маслом;
• Украсить грецкими орехами и подавать к столу.
6. Рулеты из баклажанов с ореховой пастой
Рулеты из баклажанов с грецкими орехами. \ Фото: anews.com.
Рулетики из баклажанов с орехами – прекрасная закуска, которая отлично подойдёт, как для застолья с друзьями, так и для посиделок с собственной семьёй.
Ингредиенты:
• Баклажаны средние - 3 шт;
• Растительное масло для жарки;
• Очищенные грецкие орехи - 1 стакан;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Кинза - 1 пучок;
• Хмели-сунели - 2 ч. л;
• Соль- 1 ч. л;
• Виноградный уксус - 2 ст. л;
• По 2 небольших пучка шпината и укропа.
Отличная закуска. \ Фото: novaiy.ru.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• При желании очистить кожуру;
• Нарезать равномерными пластинами;
• Слайсы замочить в слегка подсоленной воде на полчаса;
• После слегка просушить на бумажном полотенце;
• Обжарить с двух сторон;
• Готовые баклажаны выложить на салфетки или бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира;
• Чеснок, орехи, кинзу измельчить в блендере до однородной массы (по густоте как густая сметана);
• Добавить приправу, рубленную зелень и уксус;
• Тщательно перемешать;
• Получившуюся начинку выложить на баклажаны;
• После каждый из них свернуть в рулетик;
• Подавать охлаждёнными.
7. Сырные шарики в ореховой панировке
Сырные шарики с панировкой из орехов. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Сырные шарики в панировке из орехов – закуска, которая однозначно приглянется не только вашим детям, а и вам самим.
Ингредиенты:
• Творожный сыр - 200 г;
• Твёрдый сыр - 100 г;
• Прованские травы - 1 ч. л;
• Грецкие орехи - 150 г.
Сырные шарики с клюквой и орехами. \ Фото: osoboemenu.ru.
Способ приготовления:
• Творожный сыр размять вилкой;
• Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке;
• Соединить с творожным;
• Добавить прованские травы;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• Из получившейся массы сформировать небольшие равномерные шарики;
• Обвалять в рубленных орехах;
• Подавать на стол, украсив зеленью (по желанию со сметаной или густыми сливками).
8. Варенье из орехов и крыжовника
Варенье из орехов и крыжовника. \ Фото: russianfood.com.
А вот это блюдо сто процентов придётся по вкусу всем сладкоежкам и даже тем, кто равнодушен к сладкому.
Ингредиенты:
• Крыжовник - 500 г;
• Грецкие орехи - 300 г;
• Сахар - 1 кг;
• Вода - 500 мл;
• 1 звёздочка аниса.
Очень вкусное варенье. \ Фото: youtube.com.
Способ приготовления:
• Крыжовник хорошо промыть;
• Срезать хвостики;
• Выдавить мякоть (если хотите получить прозрачное варенье);
• В каждую ягоду вставить по четвертинке грецкого ореха;
• Сахар смешать с водой и варить на медленном огне до полного растворения;
• Крыжовник залить получившимся сиропом;
• Остудить и отправить в холодильник на ночь;
• С утра кастрюлю с сиропом и крыжовником поставить на огонь;
• Добавить звёздочку аниса;
• Варить пока не закипит;
• Готовое варенье снять с огня;
• Достать анис;
• Закатать по стерилизованным полулитровым банкам под металлические крышки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии