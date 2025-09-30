Кетчуп без томатов и чипсы назло клиенту: 8 фактов о знакомой еде

Есть категория продуктов и блюд, без которых мы не представляем свою жизнь. Одни из них обязательно присутствуют в нашем холодильнике, другие мы обязательно заказываем в ресторане, когда появляется возможность «выйти в люди». Но, несмотря на такую любовь, мы практически ничего не знаем о том, как они появились, из чего раньше готовились, как стали знаменитыми.
1. Кукурузные хлопья
Кукурузные хлопья придумал Джон Келлог. / Фото: reddit.com
Оказывается, кукурузные хлопья, которые сейчас считаются отличным вариантам питательного завтрака, изначально создавались для…снижения сексуального влечения у мужчин! Да-да, автор хлопьев, доктор Джон Келлог, считал, что оно вредит физическому и душевному здоровью, может привести к недомоганиям и болезням. По его мнению, постная еда в виде несладких кукурузных хлопьев должна была понизить сексуальный аппетит.
Любопытный факт: Изначально блюдо подавалось на завтрак в санатории Батл-Крик, а чуть позже, брат доктора Уилл Келлог решил производить его в промышленных масштабах. Он добавил в хлопья сахар и создал собственную компанию, которая занималась выпуском этой продукции.
2. Кетчуп
Кетчуп не сразу стали делать на основе томатов. / Фото: fb.ru
На данный момент кетчуп считается одним из самых популярных соусов, и по своей востребованности уступает, наверное, только майонезу. Впервые его аналог появился в начале XVII века в Китае – местные хозяйки готовили соус из маринованной рыбы, заправленной специями. Кстати, если перевести слово «ke-tsiap», от которого и произошло название томатного соуса, с одного из китайских диалектов, оно будет означать рассол засоленной рыбы или моллюска.
В том же XVII веке ke-tsiap привезли из Азии в Англию, только его состав уже был немного расширен. Кроме рассола засоленной рыбы и специй туда входили анчоусы, грецкие орехи, грибы и фасоль. Англичане называли новый продукт catchup или ketchup.
Что касается современного варианта соуса, основным компонентом которого являются томаты, то его рецепты впервые появились в начале XIX века в американских кулинарных книгах. Новатором стал Сэнди Эдисон, а немного позднее был опубликован рецепт Джеймса Миза. Также свой вариант кетчупа с помидорами предложила Мэри Рэндольф в книге «Домохозяйка из Вирджинии».
3. Цезарь
В классический Цезарь не входила курица. / Фото: salatyizakuski.ru
Салат, вокруг которого собралось, наверное, самое большое количество мифов. В основном они связаны с его названием и происхождением. Большинство людей считают, что закуска является итальянским национальным блюдом, а назвали ее в честь великого древнеримского полководца. На самом деле, «Цезарь» впервые приготовили в 1924 году в мексиканском ресторане Caesar’s Place. Учитывая, что в Тихуане, где располагалось заведение, не действовал сухой закон, посетителей здесь всегда было много. Однако все рекорды побил День независимости США – 4 июля в ресторане не было отбоя от клиентов и вскоре запас продуктов подошел к концу.
Чтобы выкрутиться из этой непростой ситуации, шеф-повар Цезарь Кардини решил сымпровизировать – он положил в тарелку остатки продуктов, которые нашел на кухне, и представил блюдо как лучшую закуску к алкоголю. В состав самого первого «Цезаря» вошли листья салата, яйца, сыр Пармезан, гренки из белого хлеба и Вустерский соус. Вопреки расхожему мнению, салат по рецепту Кардини не включал в себя анчоусы – рыбный привкус присутствовал из-за соуса. Также в нем не было популярных ныне креветок и курицы – эти ингредиенты являются современной интерпретацией закуски.
4. Селедка под шубой
Салат создавался в качестве примиряющего блюда. / Фото: odnaminyta.com
История знаменитого салата началась в революционное время в сети московских столовых, которой владел купец Анастас Богомилов. Когда посетители напивались, главной темой всех разговоров становилась политика. Естественно, мнения собеседников расходились и тогда в ход шли кулаки. Чтобы защитить свои заведения от погромов, сломанной мебели и разбитых тарелок, повар Аристарх Прокопцев решил ввести в меню примиряющее блюдо – символ народного единства.
Салат, в состав которого входила сельдь и отварные овощи, решили назвать «Ш.У.Б.А». Да, изначально это была аббревиатура, которая расшифровывалась как «Шовинизму и упадку — бой и анафема». Каждый ингредиент что-то символизировал: картофель, лук и морковь – крестьян, сельдь – пролетариев, красная свекла – революцию. Впервые салат был подан накануне 1919 года, и со своей главной задачей он справился – пьяных драк в трактирах и столовых стало на порядок меньше.
Кстати, аналог нашей «Шубы» часто готовят в Норвегии и Швеции. Это блюдо считается типичным представителем немецкой и скандинавской кухни, которая тяготеет к рыбным блюдам.
5. Шаурма
Шаурма и гирос - разные названия одного блюда
Это сейчас под шаурмой, гиросом и денер-кебабом подразумевают разные блюда, а раньше это все были названия одного и того же лакомства, которое появилось более 1000 лет назад. Все они произошли от глагола «вращать»: «çevirme» – это арабский вариант, «dönmek» – турецкий, «гирос» – греческий.
Шаурму в Москве и шаверму в Санкт-Петербурге готовят по разным рецептам: в столице главными ингредиентами считаются малосольные огурцы и капуста, а в Питере – помидоры, лук и только свежие огурцы. Также, в зависимости от региона и пожеланий повара, в блюдо может добавляться картошка фри, сыр и прочие продукты.
6. Докторская колбаса
Изначально докторская колбаса была диетической
В 30-х годах прошлого века в стране были серьезные проблемы с продовольствием: люди недоедали, ощущали упадок сил, но работать все равно нужно было, чтобы прокормить себя и свою семью. В тот период Народный комиссариат здравоохранения поручил специалистам мясокомбината им. Микояна создать рецепт колбасы, которая будет доступна всем слоям населения, особенно рабочим и крестьянам. Что касается названия, то оно объяснялось почетной миссией данного продукта: докторская колбаса должна была укрепить здоровье людей, пострадавших от произвола царского режима.
Впервые колбаса появилась на прилавках в 1936 году и была полностью диетической. В состав входило всего четыре ингредиента: говядина, нежирная свинина, яйца и молоко. Врачи назначали продукт людям с болезнями печени, желудка, а также пациентам с анемией и упадком сил.
7. Чипсы
Чипсы придумал повар Джордж Крам
Вряд ли кто-то знает правдивую историю появления чипсов, однако есть легенда, которую часто используют, говоря, что в ней есть доля истины. Считается, что продукт создал повар Джордж Крам, который работал в ресторане Moon’s Lake House на курорте в Саратога-Спрингс. Фирменным блюдо заведения бал картофель фри (неудивительно, учитывая, что ресторан был американским). Однажды один из посетителей вернул блюдо, жалуясь, что картофель порезан чересчур толстыми ломтиками. Повар оскорбился и, желая проучить капризного клиента, нарезал овощ так, что ломтики стали не толще бумаги.
Однако, вопреки ожиданиям кулинара, гостю блюдо понравилось, а через некоторое время «Чипсы Саратога» стали местным деликатесом.
8. Лапша быстрого приготовления
Чтобы приготовить лапшу, достаточно добавить кипяток. / Фото: speelogroup.com
Нет, эта лапша не искусственная, она готовится из обычного теста, замешанного на воде. Однако отличие от классической версии все-таки есть. Лапшу быстрого приготовления варят и сушат уже в процессе производства. В большинстве случаев ее обрабатывают горячим паром, затем высушивают, обжаривая во фритюре, и формируют в знакомые нам брикет. Нам же достаточно лишь достать продукт из упаковки, залить кипятком, подождать, пока он приготовится, и наслаждаться быстрым завтраком. Кстати, в 2000 году японцы назвали лапшу быстрого приготовления величайшим изобретением ХХ века.
