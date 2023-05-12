Нужно ли выкапывать тюльпаны

Выкапывать тюльпаны, а затем пересаживать на новое место — это нормальная практика садоводов. А можно ли совсем не выкапывать тюльпаны, а оставить их на одном месте? Как оказалось, можно, но далеко не со всеми тюльпанами.







Итак, в пересадке нуждаются, как правило, сортовые тюльпаны. Для того чтобы не заниматься выкапыванием, хранением и пересадкой, всё, что нужно сделать — это подобрать сорт самых простых, не сортовых, «бабушкиных» тюльпанов. Они прекрасно размножаются детками и могут прожить на одном месте долгие годы без выкопки. Однако, как только тюльпаны сильно размножатся, пересадить их стоит лишь для того, чтобы большое количество луковиц не росло очень близко друг к другу (т. е. рассадить).





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