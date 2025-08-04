Как приготовить куриное филе так, чтобы оно не было сухим: 5 доступных блюд для всей семьи

Мясо курицы – универсальный и доступный продукт, из которого можно приготовить как самостоятельное блюдо, так и множество других на любой вкус. В нашей подборке собраны одни из самых популярных и лучших рецептов, благодаря которым даже простой салат с курочкой превратится в настоящий кулинарный шедевр.
1. Оладушки
Куриные оладушки. \ Фото: hungryhappens.net.
Мы не раз писали о том, как и из чего приготовить оладушки. И казалось бы, больше нет подходящих вариантов, которые могли бы приятно удивить и порадовать своим разнообразием. Но сегодня мы делимся ещё одним рецептом оладий, и на этот раз они будут из куриного филе.
Ингредиенты:
• Филе куриное среднего размера – 1 шт;
• Яйца куриные – 1-2 шт;
• Сливки – опционально;
• Сыр твёрдых сортов – опционально;
• Брокколи – 200 г;
• Масло оливковое – для жарки;
• Масло сливочное – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Паприка сушеная копчёная – по вкусу;
• Томаты вяленые молотые – по вкусу;
• Бульон овощной или куриный из кубика – опционально;
• Базилик свежий – 3-4 листочка.
Оладьи из курицы. \ Фото: cook.me.
Способ приготовления:
• Куриное филе вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Мякоть просушить бумажными полотенцами или салфетками;
• Произвольно нарезать;
• Выложить в чашу блендера;
• Добавить яйца, сливки (примерно одну-две столовые ложки), натёртый на средней тёрке твёрдый сыр (примерно тридцать-сорок грамм;
• Посолить, поперчить;
• Добавить паприку;
• Перебить всё до однородной массы, похожей на густое тесто;
• Готовить оладушки на оливковом масле, обжаривая по несколько минут с каждой стороны до образования золотистой корочки;
• Брокколи вымыть;
• Разобрать на соцветия;
• Отварить в слегка подсоленной воде;
• После выложить на сковороду;
• Добавить кусочек сливочного масла;
• И обжарить на сильном огне несколько минут;
• Затем влить овощной или куриный бульон (примерно пятьдесят миллилитров);
• Посыпать тёртым сыром;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Сдобрить вялеными томатами и мелко нарезанным базиликом;
• Перемешать;
• Готовить семь-восемь минут на среднем огне;
• После взбить блендером до состояния каши;
• Куриные оладушки выложить на тарелку, сверху полить кашицей из брокколи и подать к столу.
2. Пикантная курочка
Пикантное куриное филе. \ Фото: i.pinimg.com.
Преимущество куриного мяса заключается в том, что при подаче с разными соусами вкус блюда мгновенно меняется.
Ингредиенты:
• Филе куриное среднего размера – 2 шт;
• Капуста пекинская – 1 маленький кочан (200 г);
• Лук-шалот – 1-2 шт;
• Соус имбирный – опционально;
• Соус соевый – опционально;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Перец чили свежий – 1-2 стручка;
• Тимьян – по вкусу;
• Паприка свежая – 1-2 шт;
• Масло сливочное – опционально;
• Мёд – опционально;
• Прованские травы – 1 пакетик (10-15 г).http://navote.ru/?p=33316
Пряное и ароматное куриное филе. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.
Способ приготовления:
• С куриного филе срезать всё лишнее;
• Мякоть промыть под холодной проточной водой;
• И как следует просушить;
• В миске смешать соевый соус с имбирным, мёдом, прованскими травами, солью, смесью молотых перцев, пропущенным через пресс чесноком и тимьяном;
• Капусту вымыть;
• Просушить;
• Мелко нашинковать;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Выложить в миску с заправкой;
• Туда же добавить капусту;
• Как следует перемешать;
• И оставить мариноваться на всё время приготовления куриного филе;
• Куриную мякоть смазать сливочным маслом;
• Смазать мёдом, смешанным с соевым соусом;
• Паприку вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Куриное филе выложить в форму для запекания, застеленную пергаментом или же смазанную маслом;
• Сверху выложить паприку;
• Полить мёдом и смесью соусов;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут (или до тех пор, пока куриное филе не пропечётся равномерно. Готовность проверять шпажкой);
• Готовое филе выложить на тарелку;
• Нарезать порционно;
• Подать к столу с промаринованной пекинской капустой.
3. Кебаб с хумусом
Куриный кебаб. \ Фото: justalittlebitofbacon.com.
Кебаб и хумус – сочетание, о котором мало кто слышал, да и вряд ли бы на такое решился. Совместить то, что, по сути, не имеет ничего общего между собой – тот ещё эксперимент, который, кстати, превзошёл все ожидания.
Ингредиенты:
• Нут консервированный – 1 банка;
• Томаты вяленые копчёные – по вкусу;
• Паприка вяленая копчёная – по вкусу;
• Масло оливковое – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Чеснок сушёный гранулированный – по вкусу;
• Лимонный сок – для заправки;
• Тмин – по вкусу;
• Кориандр – по вкусу.
Для кебаба:
• Бёдрышки куриные филе – 4 шт;
• Лук фиолетовый или белый – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Кебаб из курицы. \ Фото: bonappeteach.com.
Способ приготовления:
• Консервированный нут отварить в слегка подсоленной воде до готовности (он должен стать мягким);
• Откинуть на дуршлаг;
• Слегка остудить, а после аккуратно снять плёнку;
• Выложить в чашу блендера;
• Приправить солью, смесью молотых перцев, кориандром, тмином, копчёной паприкой и вялеными томатами;
• Заправить оливковым маслом и сдобрить лимонным соком;
• Перебить до однородной массы;
• Выложить в миску;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой и отправить в холодильник;
• Мякоть куриных бёдер ополоснуть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Лук очистить;
• Произвольно нарезать;
• Пропустить вместе с мясом через мясорубку с крупной сеткой;
• Посолить и поперчить фарш;
• Хорошенько перемешать;
• Сформировать кебаб на шпажках;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на десять-пятнадцать минут;
• Затем перевернуть;
• И готовить ещё десять-пятнадцать минут;
• Выложить кебаб на тарелку;
• Подавать с хумусом и лавашем.
4. Салат с виноградом
Куриный салат. \ Фото: i.pinimg.com.
Рецептов салата с курочкой несметное количество, но кулинары и шеф-повара не перестают удивлять и радовать новыми вариантами.
Ингредиенты:
• Филе куриное среднего размера – 2 шт;
• Чеснок – 4-5 зубков;
• Орехи грецкие ядра – 1 горсть;
• Фундук очищенный – 1 горсть;
• Виноград белый плотный – 1 маленькая гроздь;
• Виноград фиолетовый плотный – 1 горсть ягод;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Перец чили хлопья – по вкусу;
• Паприка молотая – по вкусу;
• Микрозелень – 1 упаковка (100 г).
• Масло оливковое – для заправки;
• Мёд – опционально.
Салат с курицей и виноградом. \ Фото: cookingclassy.com.
Способ приготовления:
• Ядра орехов двух сортов обжарить три-пять минут на сухой сковороде;
• Выложить на бумажные полотенца и остудить;
• Куриное филе вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Мякоть отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• После нарезать небольшой соломкой или мелким кубиком;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Добавить мёд;
• Посолить, поперчить;
• Приправить паприкой и перцем чили;
• Добавить очищенный и пропущенный через пресс чеснок;
• Перемешать;
• Готовить на медленном огне около пяти минут;
• После выложить на тарелку и остудить;
• Ядра орехов перебить скалкой до состояния крупной крошки;
• Высыпать в салатник;
• Добавить обжаренное мясо;
• Виноград вымыть;
• Просушить;
• Ягоды нарезать на четвертинки или кружками средней толщины;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Добавить в салат;
• Заправить оливковым маслом;
• При необходимости добавить соль и перец по вкусу;
• Перемешать и дать салату настояться десять минут;
• После подать к столу.
5. Салат с кукурузой
Салат с курицей и кукурузой. \ Фото: img.delicious.com.au.
И ещё один рецепт салата с курицей, который придётся по вкусу всей семье. Подавайте его с тостами или сухариками из белого/ржаного хлеба.
Ингредиенты:
• Филе куриное крупное – 1 шт;
• Кукуруза консервированная сладкая – 1 банка;
• Авокадо спелое крупное – 1 шт;
• Огурец длинный – 1 шт;
• Мёд – по вкусу;
• Масло оливковое – для заправки;
• Лимонный сок – для заправки;
• Перец чили – 1 стручок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки;
• Кинза – 1-2 веточки;
• Мята свежая – 1 веточка.
Салат с курицей, кукурузой и авокадо. \ Фото: lecremedelacrumb.com.
Способ приготовления:
• Куриное филе зачистить;
• Вымыть под холодной проточной водой;
• После отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Остудить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в салатник;
• Добавить консервированную кукурузу, предварительно слив из неё воду;
• Огурцы вымыть;
• Нарезать соломкой или небольшим кубиком;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Перец чили вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать тонкими кольцами;
• Выложить в миску;
• Авокадо очистить;
• Удалить косточку;
• Мякоть нарезать мелким кубиком;
• Соединить с остальными ингредиентами;
• Заправить мёдом, лимонным соком и оливковым маслом;
• Посолить и поперчить;
• Мяту, кинзу и петрушку вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Высыпать в салат;
• Перемешать;
• Дать настояться в прохладном месте и подать к столу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии