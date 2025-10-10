5 рецептов аппетитной куриной запеканки для всей семьи

Запеканка – самое простое и распространённое блюдо, которое можно приготовить абсолютно из любых продуктов. Она может быть как сладкой и нежной, буквально тающей на языке, так и более сытной, пряной или же острой. Например, одним из вариантов может быть запеканка с курицей, рецептов приготовления которой так много, что разбегаются глаза.
1. С капустой и грибами
Запеканка с курицей и грибами. \ Фото: thespruceeats.com.
Ароматные грибы, сочное куриное филе, нежная капуста – и всё это под аппетитной сырной корочкой.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 0,5 кг;
• Капуста - 1 кг;
• Морковка средняя - 2 шт;
• Лук репчатый белый средний - 3 шт;
• Масло подсолнечное - 6-8 ч.л;
• Вода - 0,5 стакана;
• Грибы шампиньоны - 250 г;
• Сметана - 1,5 стакана;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Петрушка свежая - 6-8 стеблей.
Куриная запеканка с грибами и сыром. \ Фото: dobrejedlo.pluska.sk.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• Просушить;
• Нарезать соломкой;
• Капусту вымыть;
• Просушить;
• Мелко нашинковать;
• Морковку вымыть;
• Просушить и также нашинковать;
• Грибы вымыть;
• Зачистить при необходимости;
• Дать хорошенько просохнуть;
• Нарезать тонкой соломкой;
• Лук мелко нарезать;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве масла;
• Затем добавить морковку;
• Перемешать;
• Готовить ещё пять-шесть минут;
• После добавить капусту;
• Залить водой;
• Тушить на среднем огне десять минут;
• Спустя десять минут добавить нарезанное филе и грибы;
• Приправить солью и перцем;
• Готовить десять-двенадцать минут;
• В форму для запекания, заранее смазанную маслом, выложить слой тушёных овощей с мясом, затем слой сметаны и снова слой овощей (повторить слои);
• Сверху посыпать мелко рубленной петрушкой и тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.
2. С баклажанами и томатным соусом
С баклажанами в томатном соусе. \ Фото: fromachefskitchen.com.
Запеканка с баклажанами и нежным томатным соусом – ещё один рецепт, который придётся многим по вкусу. Это блюдо идеальнее всего подавать тёплым, но перед этим дав ему настояться около десяти минут.
Ингредиенты:
• Баклажаны среднего размера - 2 шт;
• Куриное филе - 4 шт;
• Масло подсолнечное - 1 неполный на два пальца стакан;
• Молоко - 1 стакан;
• Мука - 0,5 стакана;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Соус томатный - 800 мл;
• Сыр твёрдых сортов - 150 г;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Соль - по вкусу.
Запеканка из баклажанов с курицей и сыром. \ Фото: yummly.co.uk.
Способ приготовления:
• Филе вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Мякоть просушить бумажными полотенцами;
• Затем нарезать небольшими кусочками;
• Баклажаны вымыть;
• Очистить;
• Нарезать ломтиками по полсантиметра;
• Выложить на кальку;
• Приправить солью;
• Оставить на пять минут;
• Перевернуть и вновь посыпать солью, оставив ещё на пять минут;
• Масло перелить в глубокую сковородку с толстым дном;
• Ломтики баклажанов окунуть в молоко и обвалять в муке;
• Выложить на сковородку в один слой;
• Обжарить пять-шесть минут с каждой стороны;
• Переложить на бумажное полотенце;
• На другой сковородке пять-шесть минут обжарить филе с пропущенным через пресс чесноком;
• Приправить солью и перцем;
• В форму для запекания выложить толстый слой томатного соуса;
• Сверху слой мяса и вновь слой соуса (повторить слои);
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов на тридцать пять-сорок пять минут.
3. С творогом и кабачками
Запеканка с кабачками и курицей. \ Фото: thearcoftheozarks.org.
Творожная запеканка с курицей и кабачками получается невероятно нежной и сочной, что в следующий раз вновь захочется приготовить её.
Ингредиенты:
• Куриный фарш - 0,5 кг;
• Кабачки небольшие - 6 шт;
• Творог - 800 г;
• Лук репчатый белый или фиолетовый - 1 шт;
• Помидоры в собственном соку - 0,7 л;
• Орегано - 0,5 ч.л;
• Тимьян - 0,5 ч.л;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Яйца - 1 шт;
• Шпинат - 1 небольшой пучок;
• Лимоны - 1 шт;
• Твёрдый сыр - 100 г;
• Соль - по вкусу;
• Молотый перец чёрный - по вкусу;
• Петрушка свежая - 6-8 веточек.
Творожная запеканка с курицей и кабачками. \ Фото: punchfork.com.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• При помощи овощерезки сделать кабачковые слайсы;
• Выложить на бумажные полотенца;
• Приправить солью;
• И накрыть бумажными полотенцами;
• Оставить на пять-семь минут;
• Фарш выложить на сковородку;
• Приправить солью, перцем, орегано и тимьяном;
• Перемешать;
• Готовить шесть-восемь минут, периодически помешивая;
• Затем добавить помидоры в собственном соку и пропущенный через пресс чеснок;
• Готовить на среднем огне до загустения;
• После добавить мелко нарезанный шпинат;
• Перемешать и готовить ещё три-четыре минуты;
• В миске смешать творог с яйцами и лимонной цедрой;
• Форму для запекания слегка смазать подсолнечным маслом;
• На дно выложить слой кабачковых слайсов;
• Затем слой томатного соуса и слой творога (повторить слои);
• Всё сверху щедро посыпать мелко натёртым сыром;
• Накрыть форму фольгой;
• И отправить в разогретую до 190 градусов духовку на полчаса;
• Затем снять фольгу (при необходимости слить лишнюю жидкость) и запекать ещё пятнадцать минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
4. С макаронами и томатами
Запеканка с макаронами и курицей. \ Фото: skinnyms.com.
Макароны настолько универсальны, что с ним сочетается практически любой гарнир от обычных тушёных овощей и мяса до грибов и морепродуктов. Впрочем, запеканка из макарон и курицы с томатами – отличное тому доказательство и пример.
Ингредиенты:
• Макароны - 300 г;
• Филе куриное среднее - 2 шт;
• Лук белый или фиолетовый - 1 шт;
• Томаты средние - 2 шт;
• Сыр твёрдых сортов - 200 г;
• Яйца - 3 шт;
• Молоко - 1,5-2 стакана;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Петрушка - для украшения.
Куриная запеканка с макаронами. \ Фото: pillsbury.com.
Способ приготовления:
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг и дать остыть;
• Филе вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Лук очистить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать кубиками средней величины;
• В форму для запекания выложить на дно макароны, сверху нарезанное куриное филе, кольца лука и кубики помидоров;
• В миске смешать яйца с молоком, солью и перцем;
• Получившейся смесью залить все ингредиенты в форме;
• Сверху щедро посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать пять-сорок минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
5. С картошкой
Картофельная запеканка с курицей. \ Фото: mom.com.
Картофельная запеканка с курицей – не просто пальчики оближешь — это настоящее «произведение кулинарного искусства», которое пользуется особой популярностью у взрослых и детей.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 0,5 кг;
• Картофель среднего размера - 5-6 шт;
• Масло подсолнечное - 6-8 ч.л;
• Лук - 3 шт;
• Морковка - 1 шт;
• Сметана - 8 ч.л;
• Сыр твёрдых сортов - 150 г;
• Соль - по вкусу;
• Перец красный и чёрный молотый - по вкусу;
• Чеснок - 3 зубка;
• Петрушка - для украшения.
Запеканка с картошкой и курицей. \ Фото: mastercook.com.
Способ приготовления:
• Филе вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Нарезать соломкой;
• Выложить на дно формы для запекания, предварительно смазанной маслом;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Лук и морковь очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Выложить поверх мяса;
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кружочками средней толщины;
• Выложить поверх лука с морковкой;
• Сдобрить солью и перцем;
• Залить сметаной;
• Накрыть форму для запекания фольгой;
• Отправить в разогретую до 210 градусов духовку на полтора часа;
• Снять фольгу;
• Посыпать тёртым сыром;
• Запекать ещё пару минут;
• Перед подачей украсить мелко нарезанной петрушкой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии