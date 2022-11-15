6 великих королев Средневековья, о которых историки незаслуженно забыли

Если попробовать вспомнить нескольких самых известных средневековых монархов, то на ум придут Ричард Львиное Сердце, Вильгельм Завоеватель, некоторые другие. А как насчёт королев? История знала великих, могущественных и воинственных королев, которых почти совсем забыли, а они заслуживают того, чтобы о них помнили. Далее в обзоре захватывающие и полные трагизма истории шести величайших средневековых королев, о которых редко говорят на уроках истории.
Маргарита Анжуйская
Маргарита Анжуйская, около 1450 года.
Маргарита Анжуйская осталась в истории как очень властная и ужасно жестокая женщина. Возможно, корень всего лежит в её прошлом. С детства она была вынуждена бороться за место под солнцем. Маргарита была одной из многочисленных детей Изабеллы Лотарингской и герцога Анжуйского Рене. Последнего прозвали «добрым королём», хотя он был им лишь формально. Никакой реальной власти у него не было — лишь множественные высокие титулы. За это его часто называли властелином корон, но не королевств. Жена Рене постоянно старалась всеми силами помочь супругу обрести королевскую власть. Бабушка Маргариты в своё время вообще правила государством. Так что с наследственностью у Маргариты было всё в порядке.
Генрих VI.
В юном 15-летнем возрасте Маргарита Анжуйская стала супругой короля Англии Генриха VI. Их брак был призван наладить отношения между двумя державами, ведущими уже больше сотни лет изнурительную войну. Король оказался безумцем. Приступы сумасшествия мужа и вынудили Маргариту взять власть в свои руки. Королева старалась любыми путями сохранить власть для своего сына Эдуарда. При дворе, правда, поговаривали, что он совсем не от Генриха. Весной 1455 года Маргарита созвала Большой совет, намеренно исключив Ричарда Йоркского (брата короля, желавшего захватить власть) и его фракцию. Историки считают это одним из факторов, которые привели к 30-летней Войне роз.
Толерантность сделала Маргариту в кино такой.
Свирепостью своего крутого нрава Маргарита могла заткнуть за пояс любого мужчину. Она самолично возглавляла свою армию и предпринимала непосредственное участие в Войнах Алой и Белой роз. В битве при Тьюксбери она портерпела сокрушительное поражение, а сын погиб. Маргариту заточили в тюрьму. Женщина была сломлена, раздавлена — надежда всей жизни, драгоценный сын, мёртв. Генриха к тому времени тоже по-тихому убрали. По официальной версии он скончался «от меланхолии». Маргариту выкупил её двоюродный брат Людовик XI. Оставшиеся 7 лет своей жизни она провела во Франции в качестве бедной родственницы. Большим надеждам королевы так и не суждено было сбыться.
Памятник Маргарите Анжуйской во Франции.
Беренгария Наваррская
Беренгуэла-де-Наварра.
Беренгария приобрела известность в качестве единственной в истории Англии королевы, нога которой никогда не ступала на её территорию. При рождении она получила имя Беренгуэла-де-Наварра и была дочерью короля Санчо де Кастилья. Беренгария была женой Ричарда Львиное Сердце. Несмотря на то, что с детских лет будущий король был обручён с принцессой Франции Алисой, он не желал этого брака. Против была и его мать Элеонора Аквитанская. Дело в том, что по слухам принцесса была любовницей Генриха II и даже подарила ему незаконнорожденного сына. Алиса ко всему была дочерью бывшего мужа Элеоноры, Людовика VII и сводной сестрой тогдашнего короля Франции Филиппа II. Он являлся яростным соперником Ричарда и был против расторжения этого обязательства несмотря ни на что. Филипп уступил после весьма напряжённых переговоров.
Ричард Львиное Сердце.
Ричард и Беренгуэла смогли пожениться. Этому предшествовала целая серия приключений, но в конце концов брак состоялся. После этого король сразу отправился в очередной Крестовый поход. Там его взяли в плен. Юная королева и Элеонора Аквитанская собрали сумму выкупа и Ричард вернулся домой, где пришлось отвоёвывать своё королевство. Беренгуэла тогда находилась во Франции. После того как Львиное Сердце восстановил свою власть, он погрузился в беспутные жизненные наслаждения. Множество любовниц невозможно было скрывать и Беренгария узнала обо всём. Это причинило ей невыносимую боль.
Некоторое время спустя Ричард сильно заболел и решил, что находится на пороге смерти. Он умолял о прощении и обещал Богу, что вернётся к своей жене и будет полностью верен ей, если высшие силы избавят его от болезни. Король выздоровел и даже встретился с Беренгуэлой, которая с радостью приняла супруга. Но примирение было недолгим, Ричард опять отдалился от жены. Потом он отправился в Крестовый поход и там погиб.
Беренгария так и не посетила страну королевой которой она являлась. Даже после смерти супруга она отказалась туда ехать. Детей у неё не было. Большую часть времени своего брака с Ричардом она провела в одиночестве. Она была сильной и смелой женщиной. До конца своих дней Беренгуэла осталась верна любимому Ричарду. Она была любима многими и уважаема. Беренгария посвятила оставшиеся тридцать лет своей жизни молитве и благотворительным делам.
Гробница Беренгуэлы.
Королева Филиппа из Эно
Королева Филиппа.
Эдуард III и Филиппа.
Эта королева прославилась не только тем, что стала матерью Эдуарда, герцога Вудстокского, будущего Чёрного принца. Она была регентом, пока её супруг находился в продолжительном отсутствии во время Столетней войны. Эта женщина смогла собрать английскую армию для борьбы с шотландцами в битве при Невилл-Кросс. Она оседлала коня, лично возглавила войско и победила. Филиппу любили в народе. Она была щедра и сострадательна. Особенно запомнилась в истории тем, что умолила своего супруга Эдуарда III пощадить жизни бюргеров Кале, когда город был захвачен после осады. Король планировал их казнить в назидание остальным.
«Король Эдуард посмотрел в умоляющие глаза королевы Филиппы», 1347 год.
Элеонора Аквитанская
Королева Элеонора. Художник: Фредерик Август Сэндис.
Элеонора или Алиенора Аквитанская обручилась с герцогом Нормандским после того, как её 15-летний брак с королём Франции Людовиком VII был аннулирован. Произошло это из-за тогор, что брак был бесплодным. Когда герцог Нормандии стал королём Англии Генрихом II в 1154 году, то Алиенора стала дважды королевой. Она была женщиной удивительной красоты. В браке с Генрихом она родила 10 детей. Самым любимым был сын Ричард, который в будущем станем королем по прозвищу Львиное Сердце. Как часто бывает даже с самыми красивыми, богатыми и знаменитыми — иногда мужа тянет на молоденькую. Так и случилось и с Алиенорой.
Алиенора Аквитанская.
Королева была оскорблена и разгневана. Она не была той, которая может подобное простить. Алиенора подняла против мужа восстание, настроив против него пятерых сыновей. Генрих смог одержать формальную победу и отправил свою супуругу в заточение. Всю свою оставшуюся жизнь он боролся со своими детьми за власть. Алиенора же стала править Англией от имени своего сына Ричарда Львиное Сердце, который большую часть времени проводил в крестовых походах. На документах, которые она подписывала, значилось: «Элеонора, милостью Божией, королева Англии».
Алиенора Аквитанская и её сын Ричард Львиное Сердце.
Брунгильда Австралийская и Фредегунда
Королева Брунгильда.
Имя «Брунгильда» неразрывно связано с Валькирией в саге о Вёльсунгах и опере Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунгов». Реальная Брунгильда тоже была личностью весьма любопытной. Она была весьма влиятельной женщиной в своё время. Брунгильда была женой короля Австралазии (территории современных Германии, Нидерландоа, Франции и Бельгии) Зигберта I (Сигиберта). Родилась Брунгильда в Испании в 543 году. Она с юности была умной, смелой и впоследствии довольно жестокой.
Брат Сигиберта Хильперик женился на сесте Брунгильды Галсвинте. Некоторое время спустя королева Галсвинта застала мужа в их постели со служанкой по имени Фредегунда. Сразу после этого королева таинственным образом была найдена задушенной в своей постели. Хильперик совсем не пытался найти убийцу своей жены. Он просто женился на Фредегунде. Брунгильда убедила супруга пойти войной на брата. Фредегунда же посоветовала своему супругу подослать к Сигиберту убийц. План удался.
Брунгильда стала регентом от имени своего сына Хильдеберта II. Вместо того, чтобы продолжить сражаться, она решила работать над экономикой страны. Королева стала ремонтировать дороги, строить крепости и аббатства. Когда Хильперик умер (по слухам, был убит Брунгильдой), Фредегунда стала регентом при своём сыне Хлотаре II. Фредегунда пошла войной на Брунгильду. Это была впечатляющая битва могущественных умных женщин, двух великих королев.
Брунгильда - это подлиная валькирия.
Фредегунде не удалось победить соперницу. Сын Хлотарь стал королём. Брунгильда же не могла жить спокойно. В довольно преклонном, особенно для тех времён возрасте 80 лет, она решила снова побороться за власть. Конец её был печальным. Хлотарь II казнил её после долгих часов изощрённых пыток, Брунгильду привязали к 4 лошадям и разорвали на куски.
Страшный конец Брунгильды.
Брунгильда правила 46 лет (17 из них была регентом), а Фредегунда правила 29 лет (регентом 12 лет). По словам историков обе правили дольше, чем почти каждый король и римский император, которые им предшествовали.
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