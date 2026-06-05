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Как освежить застиранное бельё

Со временем все белье застирывается: белое приобретает серый или желтый оттенок, а цветное становится блеклым. И даже если оно совершенно чистое, то все равно такое белье имеет уже совсем не презентабельный вид.

Но не спешите отсылать его на дачу или же и вовсе расставаться с потускневшим бельем, ведь есть один очень простой способ решить эту проблему.



Как освежить застиранное бельё

Вам потребуются:

кислородный отбеливатель;
пятновыводитель;
гель для стирки

Избавляться от блеклости и серости на белье будем в 2 этапа, и первый из них — замачивание. В выбранную для замачивания емкость наливаем горячую воду, а затем добавляем в нее кислородный отбеливатель.
Еще один плюс этого способа в том, что он не требует каких-либо больших денежных затрат. Например, вот такой эффективный кислородный отбеливатель можно купить за 49 рублей в «Светофоре». Однако, так как это не концентрированное средство, то на ведро воды используем примерно 200 мл.

Как освежить застиранное бельё

Кислородный отбеливатель довольно хорошо работает и самостоятельно, но для еще более эффектного результата стоит смешать его с гелем для стирки или пятновыводителем. Двух колпачков последнего будет достаточно.

Оставляем белье замачиваться примерно на 3 часа, при необходимости периодически переворачивая его так, чтобы вода покрывала ткань полностью. Спустя это время даже на мокром белье хорошо видно, как оно посвежело. Обратите внимание, насколько серая в тазу вода! И это учитывая то, что белье было абсолютно чистое, а значит, это все «серость», которая была внутри ткани.

Как освежить застиранное бельё

Замоченное белье отжимаем и отправляем стираться, желательно включить дополнительное полоскание, чтобы все средства точно выполоскались.

Вот и все, любуемся результатом!

Как освежить застиранное бельё
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Бельё
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