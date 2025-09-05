С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Непроливайки проливались в портфелях и все тетражи и учебники были залиты чернилами, которые пачкали.Как выглядела пер...
  • ВЛАДИМИР ТОЛКАЧЕВ
    Вообще то сосуд для чернил назывался ЧЕРНИЛЬНИЦЕЙ.  Учите матчасть!!!Как выглядела пер...
  • Aнатолий Райков
    А навига мне холодильник,если я не курю?Зачем на старых п...

Кладбище электромобилей и закрытый вокзал: 5 впечатляющих заброшенных мест планеты



Человечество на сегодняшний день освоило практически всю территорию планеты. Однако происходят и обратные процессы: ранее заселённые, развитые регионы и объекты сейчас стоят в запустении, оставшись без людей по самым разным причинам. И вид таких сооружений захватывают дух не меньше самых грандиозных зданий.
Вашему вниманию 5 впечатляющих заброшенных мест планеты.

1. Кладбище круизных кораблей


Печальное последствие пандемии. /Фото: ebaumsworld.com

Печальное последствие пандемии. /Фото: ebaumsworld.com

 

Ещё несколько лет назад на этих кораблях проводились роскошные круизы по самым популярным морским и океанским маршрутам. Однако когда планета погрузилась в всемирный карантин в рамках пандемии, то многие туристические компании потеряли доход и даже обанкротились. И многие из них в попытке удержаться на плаве сдали круизные корабли на металлолом, чтобы и на обслуживание их не тратиться, и деньги лишние заработать. Но для суден их история уже завершена, преждевременно и неприглядно.

2. Кладбище электромобилей


Электромобили также оказались не нужны. /Фото: ecologyofrussia.ru

Электромобили также оказались не нужны. /Фото: ecologyofrussia.ru


 

Ещё один яркий пример, когда транспорт в большом количестве оказывается не нужен. Однако в случае китайского кладбища электромобилей речь пойдёт об экономических причинах. Так, производитель всех этих машин, компания Panda Auto – дочерняя фирма автопроизводителя Lifan, была признана банкротом. А электромобили, которые уже успели изготовить, были брошены в одном месте, и судьба их остаётся довольно туманной.

3. Пульт управления реактором Чернобыльской АЭС


Мрачное напоминание о том, что атом далеко не всегда мирный. /Фото: fishki.net

Мрачное напоминание о том, что атом далеко не всегда мирный.
/Фото: fishki.net

 

Весь город Припять и Чернобыльская зона в общем является ярчайшим свидетельством страшных последствий халатного отношения человека с атомом. Однако не менее гнетущее впечатление оставляет вид пульта управления реактором, который является копией такого же пульта, с помощью которого эксплуатировался злосчастный четвёртый реактор ЧАЭС ночью 26 апреля 1986 года. Именно нажатие таких кнопок стало одним из многочисленных факторов развития крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества.

4. Заброшенная деревенская церковь


Яркие свидетельства вымирания целых территорий. /Фото: ebaumsworld.com

Яркие свидетельства вымирания целых территорий. /Фото: ebaumsworld.com


 

Довольно часто происходит процесс вымирания небольших деревень и других населённых пунктов по самым разным причинам. Но если дома и другие хозяйственные постройки, являясь частью гнетущей атмосферы заброшенности, всё-таки рушатся относительно быстро, то вот церкви стоят намного дольше. А будучи ещё и больше по размерам и более запоминающиеся с точки зрения дизайна, они остаются ярчайшим напоминанием, что совсем недавно здесь жили люди.

5. Вокзал в Детройте


Один из самых известных примеров вымирающего города. /Фото: fishki.net

Один из самых известных примеров вымирающего города. /Фото: fishki.net

 

Порой бывает так, что город ещё не опустел окончательно, однако свидетельства того, что этот процесс превращается в необратимый, есть уже сейчас. Именно так сегодня живёт американский город Детройт, который ранее был крупным индустриальным центрам, а на данный момент он медленно пустеет. И ярким примером здания, которое из-за вымирания Детройта осталось не у дел, является красивое сооружение вокзала Michigan Central Station, который закрылся ещё в конце восьмидесятых годов прошлого столетия.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
кладбище круизных кораблей
panda auto, компания
кладбище электромобилей, китай
чернобыльская (чаэс), аэс
наверх