Кладбище электромобилей и закрытый вокзал: 5 впечатляющих заброшенных мест планеты

Человечество на сегодняшний день освоило практически всю территорию планеты. Однако происходят и обратные процессы: ранее заселённые, развитые регионы и объекты сейчас стоят в запустении, оставшись без людей по самым разным причинам. И вид таких сооружений захватывают дух не меньше самых грандиозных зданий.
1. Кладбище круизных кораблей
Печальное последствие пандемии. /Фото: ebaumsworld.com
Ещё несколько лет назад на этих кораблях проводились роскошные круизы по самым популярным морским и океанским маршрутам. Однако когда планета погрузилась в всемирный карантин в рамках пандемии, то многие туристические компании потеряли доход и даже обанкротились. И многие из них в попытке удержаться на плаве сдали круизные корабли на металлолом, чтобы и на обслуживание их не тратиться, и деньги лишние заработать. Но для суден их история уже завершена, преждевременно и неприглядно.
2. Кладбище электромобилей
Электромобили также оказались не нужны. /Фото: ecologyofrussia.ru
Ещё один яркий пример, когда транспорт в большом количестве оказывается не нужен. Однако в случае китайского кладбища электромобилей речь пойдёт об экономических причинах. Так, производитель всех этих машин, компания Panda Auto – дочерняя фирма автопроизводителя Lifan, была признана банкротом. А электромобили, которые уже успели изготовить, были брошены в одном месте, и судьба их остаётся довольно туманной.
3. Пульт управления реактором Чернобыльской АЭС
Весь город Припять и Чернобыльская зона в общем является ярчайшим свидетельством страшных последствий халатного отношения человека с атомом. Однако не менее гнетущее впечатление оставляет вид пульта управления реактором, который является копией такого же пульта, с помощью которого эксплуатировался злосчастный четвёртый реактор ЧАЭС ночью 26 апреля 1986 года. Именно нажатие таких кнопок стало одним из многочисленных факторов развития крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества.
4. Заброшенная деревенская церковь
Яркие свидетельства вымирания целых территорий. /Фото: ebaumsworld.com
Довольно часто происходит процесс вымирания небольших деревень и других населённых пунктов по самым разным причинам. Но если дома и другие хозяйственные постройки, являясь частью гнетущей атмосферы заброшенности, всё-таки рушатся относительно быстро, то вот церкви стоят намного дольше. А будучи ещё и больше по размерам и более запоминающиеся с точки зрения дизайна, они остаются ярчайшим напоминанием, что совсем недавно здесь жили люди.
5. Вокзал в Детройте
Один из самых известных примеров вымирающего города. /Фото: fishki.net
Порой бывает так, что город ещё не опустел окончательно, однако свидетельства того, что этот процесс превращается в необратимый, есть уже сейчас. Именно так сегодня живёт американский город Детройт, который ранее был крупным индустриальным центрам, а на данный момент он медленно пустеет. И ярким примером здания, которое из-за вымирания Детройта осталось не у дел, является красивое сооружение вокзала Michigan Central Station, который закрылся ещё в конце восьмидесятых годов прошлого столетия.
