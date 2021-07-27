Польза или вред: развенчание мифов о популярных блюдах в СССР и не только

Развенчиваем мифы о якобы полезных блюдах.
Иногда во время просмотра видеоинтервью именитого специалиста в серьезной телепрограмме мы можем не на шутку удивиться, услышав о том, что блюда, которые наши мамы и бабушки (и не только!) презентовали нам как самые что ни на есть полезные, оказываются в действительности крайне вредными для организма. В данном материале будут развенчаны 5 популярных мифов о якобы полезнейших блюдах.
1. Суп с мясом и макаронами/картофелем
Гамбургер в жидком виде. / Источник фото: povar.ru
Редакция Novate.Ru осознает, что отнести супчик с мяском и картошечкой к вредным блюдам жарко откажутся те, кому за 30, а также очень многие представитель сильного пола, которым неведом путь в спортивные залы. Но, к сожалению, процесс одновременной варки мяса (белковой пищи) и картофеля или макарон (быстрые углеводы + крахмал + мучное) превращает знаменитый «бабушкин сытненький супчик» в огромную порцию жидкого гамбургера. Такой суп мало чем отличается от сваренных пельменей. Его употребление ведет к вздутию живота и запорам.
А на обед у нас сегодня фирменное блюдо "Здравствуй, язва"
Как ни больно это будет осознавать, но появление супа на мясе с картофелем (позже - ещё и с макаронными изделиями) - явление сугубо советское и связано оно было с голодными временами в период Великой Отечественной войны и после нее. Пищи было мало, поэтому жены и матери пред-, пост- и солдатских поколений стремились сделать из имеющихся продуктов максимально сытное блюдо, чтобы насытить кормильцев семьи. Так и возник этот устрашающе вредный суп.
Правильные супы.
Негласным правилом всех достойных поваров является доктрина: суп должен быть либо с мясом, либо с овощами. Правильными вариациями являются бульоны (только мясо, допустимо добавление целой луковицы для вкуса, но не для еды), овощные супы (только овощи, и в этом случае картофель допустим), супы-пюре (картофельные, грибные с добавлением молочных продуктов, луковые и т.д.). В крайнем случае можно сварить суп из куриного филе и замороженной овощной смеси без содержания картофеля - это будет относительно диетический вариант для всей семьи.
2. Котлеты из фарша с добавлением хлеба
Из всего этого получится еще один отличный гамбургер! / Источник фото: yum-yum-yum.ru
Фарш с добавлением булочных изделий - еще одно дитя послевоенных времен, когда кормильцев требовалось накормить посытнее. Очень странно то, что каждый признает вредность гамбургера, а вот котлету, поджаренную на сковороде из смеси, включающей 20-30% булки и 70-80% процентов мяса, признавать близнецом гамбургера отказываются.
Никаких булок в фарш!
Помимо мяса в фарш допустимо добавлять сырой лук и специи по вкусу. Больше в фарше ничего быть не должно. Иначе котлета превратится в хот-дог или бутерброд. Жарка на растительном масле на сковороде - и так достаточно «канцерогенный процесс». Не следует усугублять ситуацию еще и добавлением хлебобулочных изделий.
3. Пакетированные соки
Жидкий кариес в коробочках. / Источник фото: cdn1.img.ria.ru
На наш взгляд, миф о пользе пакетированных соков подзадержался в 21 веке. Когда мамы и бабушки в супермаркете говорят своим чадам что-то вроде «Не бери эти чипсы вредные, лучше сока возьмем коробочку!», у авторов Novate.Ru возникает серьезное сомнение в том, что чипсы вреднее пакетированного сока. Ведь учитывая количество сахара, добавляемого в такие соки в качестве природного дешевого консерванта, можно смело утверждать, что выпивание стакана сока из пакета равносильно употреблению внутрь 4-5 чайных ложек белого сахара-песка. Зато не хрустит!
Полезны только свежевыжатые соки!
Единственной вариацией полезного сока является свежевыжатый (при помощи ручной или автоматической соковыжималки) сок или фрэш. Но следует учесть, что фрэши все равно никогда не заменят по своей пользе свежие фрукты и овощи, так как в соке есть витамины, но отсутствуют твердые волокна клетчатки, которые крайне важны для пищеварения человека. Свежевыжатые соки могут составлять одну порцию в день, но при этом должны сохраняться еще 2-3 порции сырых фруктов и овощей в сутки.
4. Каши на молоке
Кашу молоком... испортишь. / Источник фото: pojrem.ru
Да, да, вы не поверите, но снова наши бабушки и послевоенные времена. Сами по себе крупы являются долгоусваиваемыми углеводами, посему полезны и питательны. Но если сварить их с добавлением молочных продуктов, то вместо пользы получаем передозировку глютеном и природной клейковиной, а результатом оной станут расстройство пищеварения, запоры и гастрит.
Варка в молоке уничтожает всю пользу круп.
Варка в молоке уничтожает все полезные свойства круп. Сравнить этот процесс можно с кипячением воды: чистая питьевая вода - полезна, кипяченая вода - бесполезна и мертва, годится разве что для запивания таблеток. То же происходит и с крупами. Таким образом, полезный вариант каши на завтрак - не требующие варки геркулесовые хлопья, залитые кипятком. Еще более полезный вариант - сырые овсяные хлопья, залитые кефиром. Нейтральный вариант - каши, сваренные только в воде (соль допустимо добавить по вкусу).
5. Сельдь под шубой
Одно из самых вредных советских блюд. / Источник фото: static.1000.menu
Это блюдо является фаворитом многих во время грандиозных застолий и празднований (например, Нового года или дня рождения). А знаете ли вы, как оно появилось? В постреволюционных трактирах 1918 года встала такая задача: как накормить пролетариат, который заказывает уж больно много водки и быстро хмелеет? Это блюдо использовалось как ультрасытная закуска, которая помогала добраться на своих двоих домой кормильцам семей пролетариата. Салат был щедро сдобрен французским соусом майонезом (то ли в знак уважения к творцам Великой французской буржуазной революции, то ли, напротив, в напоминание о внешнем враге большевиков, Антанте, в состав которой входила и Франция). Название блюда было соответствующее: «Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема», а сокращенно - «Ш.У.Б.А.».
Сварите свеклу и кушайте ее с сельдью. Не боле.
Если же вам очень нравится сочетание вкуса вареной свеклы и сельди, то употребляйте эти два продукта в чистом виде (вместе, но по отдельности), не добавляя к этому ансамблю майонеза и вареного картофеля, чтобы предотвратить попадание в гастроэнтерологическое отделение местной больницы.
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