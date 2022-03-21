Как обеспечить себя зелёным луком

Свежий зелёный лук — это доступно каждому! Не нужно покупать в магазине — выращивайте сами прямо на подоконнике, в пластиковых стаканчиках.







У лука (можно брать обычный репчатый) отрежьте верхнюю часть. В пластиковой бутылке сделайте отверстия горячим гвоздём или паяльником: снизу для слива лишней воды и по всей поверхности бутылки, для лучшего воздухообмена.







Насыпьте землю, установите в каждый стакан луковицу. Обильно полейте водой, поставьте стаканы в солнечное место.







Через четыре дня первая зелень уже начнёт пробиваться. А вот это — результат через 10-12 дней:







Когда корни заполнят весь стакан, пересадите их в удобный вместительный горшок или на дачу в землю.







И всегда будете с зелёным луком!









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