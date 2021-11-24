Романтика 1970-х: Какой была парная ретро-одежда для влюблённых

Модная парная одежда из 1970-х годов ХХ столетия.

1. Полный комплект

… с минимальной длиной.

2. Оригинальная романтика

Одинаковые вязаные пуловеры с коротким рукавом и брюки в полоску с поясом из замши – всем понятно, что вы вместе!

3. Строгий комбинезон

В свое время эта парочка выглядела действительно круто!

4. Один стиль

Наглядная, пусть и странная, демонстрация любви и единения.

5. Модная пропаганда

Модные журналы 1970-х годов активно рекламировали одежду в стиле унисекс.

6. Парный комплект «Обещание»

Яркое вязаное платье с косами для нее и свитер с идентичным узором для него – апельсиновая парочка!

7. Один в один!

Порой воображение модных дизайнеров вызывало, по меньшей мере, недоумение.

8. Свободный стиль

Иногда одежда для мужчин и женщин была абсолютно одинаковой, вплоть до мельчайших деталей.

9. Деревенские мотивы

Модные журналы демонстрировали огромный выбор парных рубашек – от привычной клеточки до разнообразных геометрических принтов.

10. Пора на пляж!

Яркая и полосатая пляжная мода 1970-х годов.

11. Задорное диско

В 1970-х годах джинсы перестали ассоциироваться с одеждой фермеров и стали занимать ключевые модные позиции.

12. По полочкам

Парные костюмы для влюбленных – романтические тенденции 1970-х годов.

13. Влюбленность и патриотизм

Когда вкусы и взгляды влюбленных совпадают идеально.

14. Смелые и опасные

Парные пижамные комплекты с «леопардовым» принтом - для настоящих хищников!

15. Полосатые петельки

Несколько вариантов парных комплектов для влюбленных и… лучшего друга?

16. Сочетание несочетаемого

В 1970-х годах мода находилась под влиянием различных неформальных движений.

17. Этнические мотивы

Именно в 1970-х годах ХХ столетия этнический стиль стал очень актуальным и невероятно модным.

18. Смешение стилей

Брюки-клеш и яркая рубашка в клетку – стильная парочка со страницы модного журнала.

19. Элегантная «тройка»

Видимо, такие костюмы были созданы для тех влюбленных, у которых даже работа была общей.

20. Для нее и для него

За некоторыми моделями, которые предлагались журналами для пар, уж точно никто не будет скучать.

21. Повторяющиеся узоры

Милые вязаные жилетки с геометрическим узором.

22. Белоснежный комплект «Сафари»

Модные журналы предлагали огромный выбор парной одежды с одинаковым дизайном, формой и расцветкой.

23. Скучные наряды

Иногда кажется, что в 1970-х годах непременным условием было – выглядеть как можно более ненормально.

24. Уютное пончо

Ярко, но совершенно не оригинально.

25. Для теплой осени

В наше время мода на парную одежду постепенно возвращается.