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Романтика 1970-х: Какой была парная ретро-одежда для влюблённых


Модная парная одежда из 1970-х годов ХХ столетия.

Модная парная одежда из 1970-х годов ХХ столетия.

Когда на смену стильных 1960-м пришли беззаботные 1970-е мода стала изменяться – она стала куда менее требовательной, открыв перед модниками недосягаемые ранее горизонты. И именно в то время появилась концепция парной одежды, так популярной сегодня. Посмотрите, как это выглядело лет этак 40 назад.

1. Полный комплект


Романтика 1970-х: Какой была парная ретро-одежда для влюблённых

… с минимальной длиной.

 

2. Оригинальная романтика


Одинаковые вязаные пуловеры с коротким рукавом и брюки в полоску с поясом из замши – всем понятно, что вы вместе!

Одинаковые вязаные пуловеры с коротким рукавом и брюки в полоску с поясом из замши – всем понятно, что вы вместе!

 

3. Строгий комбинезон


В свое время эта парочка выглядела действительно круто!

В свое время эта парочка выглядела действительно круто!

 

4. Один стиль


Наглядная, пусть и странная, демонстрация любви и единения.

Наглядная, пусть и странная, демонстрация любви и единения.

 

5. Модная пропаганда


Модные журналы 1970-х годов активно рекламировали одежду в стиле унисекс.

Модные журналы 1970-х годов активно рекламировали одежду в стиле унисекс.

 

6. Парный комплект «Обещание»


Яркое вязаное платье с косами для нее и свитер с идентичным узором для него – апельсиновая парочка!

Яркое вязаное платье с косами для нее и свитер с идентичным узором для него – апельсиновая парочка!

 

7. Один в один!


Порой воображение модных дизайнеров вызывало, по меньшей мере, недоумение.

Порой воображение модных дизайнеров вызывало, по меньшей мере, недоумение.

 

8. Свободный стиль


Иногда одежда для мужчин и женщин была абсолютно одинаковой, вплоть до мельчайших деталей.

Иногда одежда для мужчин и женщин была абсолютно одинаковой, вплоть до мельчайших деталей.

 

9. Деревенские мотивы


Модные журналы демонстрировали огромный выбор парных рубашек – от привычной клеточки до разнообразных геометрических принтов.

Модные журналы демонстрировали огромный выбор парных рубашек – от привычной клеточки до разнообразных геометрических принтов.

 

10. Пора на пляж!


Яркая и полосатая пляжная мода 1970-х годов.

Яркая и полосатая пляжная мода 1970-х годов.

 

11. Задорное диско


В 1970-х годах джинсы перестали ассоциироваться с одеждой фермеров и стали занимать ключевые модные позиции.

В 1970-х годах джинсы перестали ассоциироваться с одеждой фермеров и стали занимать ключевые модные позиции.

 

12. По полочкам


Парные костюмы для влюбленных – романтические тенденции 1970-х годов.

Парные костюмы для влюбленных – романтические тенденции 1970-х годов.

 

13. Влюбленность и патриотизм


Когда вкусы и взгляды влюбленных совпадают идеально.

Когда вкусы и взгляды влюбленных совпадают идеально.

 

14. Смелые и опасные


Парные пижамные комплекты с «леопардовым» принтом - для настоящих хищников!

Парные пижамные комплекты с «леопардовым» принтом - для настоящих хищников!

 

15. Полосатые петельки


Несколько вариантов парных комплектов для влюбленных и… лучшего друга?

Несколько вариантов парных комплектов для влюбленных и… лучшего друга?

 

16. Сочетание несочетаемого


В 1970-х годах мода находилась под влиянием различных неформальных движений.

В 1970-х годах мода находилась под влиянием различных неформальных движений.

 

17. Этнические мотивы


Именно в 1970-х годах ХХ столетия этнический стиль стал очень актуальным и невероятно модным.

Именно в 1970-х годах ХХ столетия этнический стиль стал очень актуальным и невероятно модным.

 

18. Смешение стилей


Брюки-клеш и яркая рубашка в клетку – стильная парочка со страницы модного журнала.

Брюки-клеш и яркая рубашка в клетку – стильная парочка со страницы модного журнала.

 

19. Элегантная «тройка»


Видимо, такие костюмы были созданы для тех влюбленных, у которых даже работа была общей.

Видимо, такие костюмы были созданы для тех влюбленных, у которых даже работа была общей.

 

20. Для нее и для него


За некоторыми моделями, которые предлагались журналами для пар, уж точно никто не будет скучать.

За некоторыми моделями, которые предлагались журналами для пар, уж точно никто не будет скучать.

 

21. Повторяющиеся узоры


Милые вязаные жилетки с геометрическим узором.

Милые вязаные жилетки с геометрическим узором.

 

22. Белоснежный комплект «Сафари»


Модные журналы предлагали огромный выбор парной одежды с одинаковым дизайном, формой и расцветкой.

Модные журналы предлагали огромный выбор парной одежды с одинаковым дизайном, формой и расцветкой.

 

23. Скучные наряды


Иногда кажется, что в 1970-х годах непременным условием было – выглядеть как можно более ненормально.

Иногда кажется, что в 1970-х годах непременным условием было – выглядеть как можно более ненормально.

 

24. Уютное пончо


Ярко, но совершенно не оригинально.

Ярко, но совершенно не оригинально.

 

25. Для теплой осени


В наше время мода на парную одежду постепенно возвращается.

В наше время мода на парную одежду постепенно возвращается.

 

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Романтика 1970-х: Какой была парная ретро-одежда для влюблённых

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Романтика 1970-х: Какой была парная ретро-одежда для влюблённыхПодписаться на мой Instagram
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