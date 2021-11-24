Романтика 1970-х: Какой была парная ретро-одежда для влюблённых

Модная парная одежда из 1970-х годов ХХ столетия.
Когда на смену стильных 1960-м пришли беззаботные 1970-е мода стала изменяться – она стала куда менее требовательной, открыв перед модниками недосягаемые ранее горизонты. И именно в то время появилась концепция парной одежды, так популярной сегодня. Посмотрите, как это выглядело лет этак 40 назад.
1. Полный комплект
… с минимальной длиной.
2. Оригинальная романтика
Одинаковые вязаные пуловеры с коротким рукавом и брюки в полоску с поясом из замши – всем понятно, что вы вместе!
3. Строгий комбинезон
В свое время эта парочка выглядела действительно круто!
4. Один стиль
Наглядная, пусть и странная, демонстрация любви и единения.
5. Модная пропаганда
Модные журналы 1970-х годов активно рекламировали одежду в стиле унисекс.
6. Парный комплект «Обещание»
Яркое вязаное платье с косами для нее и свитер с идентичным узором для него – апельсиновая парочка!
7. Один в один!
Порой воображение модных дизайнеров вызывало, по меньшей мере, недоумение.
8. Свободный стиль
Иногда одежда для мужчин и женщин была абсолютно одинаковой, вплоть до мельчайших деталей.
9. Деревенские мотивы
Модные журналы демонстрировали огромный выбор парных рубашек – от привычной клеточки до разнообразных геометрических принтов.
10. Пора на пляж!
Яркая и полосатая пляжная мода 1970-х годов.
11. Задорное диско
В 1970-х годах джинсы перестали ассоциироваться с одеждой фермеров и стали занимать ключевые модные позиции.
12. По полочкам
Парные костюмы для влюбленных – романтические тенденции 1970-х годов.
13. Влюбленность и патриотизм
Когда вкусы и взгляды влюбленных совпадают идеально.
14. Смелые и опасные
Парные пижамные комплекты с «леопардовым» принтом - для настоящих хищников!
15. Полосатые петельки
Несколько вариантов парных комплектов для влюбленных и… лучшего друга?
16. Сочетание несочетаемого
В 1970-х годах мода находилась под влиянием различных неформальных движений.
17. Этнические мотивы
Именно в 1970-х годах ХХ столетия этнический стиль стал очень актуальным и невероятно модным.
18. Смешение стилей
Брюки-клеш и яркая рубашка в клетку – стильная парочка со страницы модного журнала.
19. Элегантная «тройка»
Видимо, такие костюмы были созданы для тех влюбленных, у которых даже работа была общей.
20. Для нее и для него
За некоторыми моделями, которые предлагались журналами для пар, уж точно никто не будет скучать.
21. Повторяющиеся узоры
Милые вязаные жилетки с геометрическим узором.
22. Белоснежный комплект «Сафари»
Модные журналы предлагали огромный выбор парной одежды с одинаковым дизайном, формой и расцветкой.
23. Скучные наряды
Иногда кажется, что в 1970-х годах непременным условием было – выглядеть как можно более ненормально.
24. Уютное пончо
Ярко, но совершенно не оригинально.
25. Для теплой осени
В наше время мода на парную одежду постепенно возвращается.
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