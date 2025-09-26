Как создают мультфильм «Маша и Медведь»

«Машу и Медведя» смотрят дети не только в России, но и еще в 22 странах мира — к примеру, в Южной Корее, Израиле и США. Помимо этого мультика, у студии еще есть два проекта: «Машины сказки» и «Машкины страшилки».создан по технологии 3D-анимации в формате HD. The Village решил узнать, как это происходит.
Как все начиналось
Мультфильмом «Маша и Медведь» Олег Кузовков, художественный руководитель студии, начал заниматься в 2007 году (хотя идею вынашивал с 1996 года). Сначала искал инвесторов, потом принялся за команду. «Хочешь быть режиссером? Я тут мультик затеваю», — вспоминает Денис Червяцов, сценарист «Маши и Медведя», телефонный звонок от Олега Кузовкова. Денис Червяцов до этого момента занимался рекламной 3D-графикой, но поучаствовать в процессе создания мультиков всегда хотел. Потому и согласился. На тот момент сценария не было — был только синопсис первой серии: девочка Маша заблудилась в лесу, где и знакомится с Медведем. Тогда Кузовков с Червяцовым начинают писать сценарий первой серии. Олег Кузовков четко представлял характер и Медведя, и Маши. «Они изначально были очень колоритными, поэтому истории на них начали сами нанизываться», — рассказывает Денис Червяцов. Сценарий был готов, но того, кто воплотит его в жизнь, не было. Тогда художественные руководители обратились к знакомым студиям, которые согласились сделать мультфильм. Готовую первую серию выложили на YouTube.Стало ясно, что мультфильм востребован, поэтому нужно продолжать выпуск. Постепенно стала собираться команда, сейчас в студии работают около 100 сотрудников. Одна серия длится около семи минут, ее производство занимает в среднем три-четыре месяца. В разработке находятся сразу четыре серии.
Как создают мультфильм
Все начинается со сценария, который пишет основатель студии Олег Кузовков. Описание всего действия, которое разворачивается в серии, умещается всего на паре листов A4. После того как сценарий готов, художник в соответствии с ним рисует каждую сцену — делает сториборд. Это раскадровка, которая помогает команде понять, что происходит в серии. Рисунков в сториборде может быть до 2 тысяч, при этом необязательно все сцены попадут в мультфильм. Затем сториборд попадает в отдел 2D-аниматик. Здесь специалисты располагают картинки в хронологической последовательности на «линейке» и разбивают их на эпизоды. Становится ясно, сколько минут будет длиться каждый эпизод, как будут взаимодействовать герои и что говорит главный персонаж — Маша. После этого ее озвучивают — записывают голос актрисы дубляжа Алины Кукушкиной, которой сейчас 14 лет. А «Машей» она стала, когда ей было всего шесть. Правда, новые серии третьего сезона озвучивает актриса Варя Саранцева. На этом же этапе выставляется положение камер. Затем плоские 2D-объекты и персонажи переводят в объемные 3D-фигуры. Этим занимаются моделлеры. В базе хранятся все предметы, которые были задействованы в мультфильме. Поэтому, например, для Маши или Медведя не нужно каждый раз создавать новую модель (если они в кадре в «классическом виде»). Но во всех сериях есть такие вещи, которые присутствуют в кадре первый раз, — к примеру, новые головные уборы, дома, транспорт. Весь этот реквизит создается с нуля: сначала его отрисовывает художник, затем отдают в отдел 2D-аниматик и наконец в 3D-аниматик. Каждая такая модель переходит на сетап. Здесь специалист прикрепляет ко всем движущимся частям управляющие элементы, потянув за которые можно оживить все, что не должно быть статичным в кадре. Все это делается для аниматоров, которые могут заставить занавеску колыхаться от ветра, Машу — танцевать, а Медведя — недоумевать. Моделлеры прорабатывают и все крайние формы эмоций героев, такие как смех, плач, удивление. После того как предметы смоделированы, они идут на текстуринг. Здесь из серой заготовки получается полноценный цветной персонаж. Его раскрашивают, надевая на него текстуру, которую предварительно нарисовал художник. Наконец в дело вступают аниматоры, которые управляют всем, что есть в кадре, как марионетками. То есть буквально открывают двери, берут книги с полки, делают липсинк — ставят положение губ Маши в соответствии с тем, какие звуки она произносит. При этом нужно учитывать, с каким настроением героиня говорит — веселым или грустным. Для того чтобы знать текст, аниматоры слушают его запись в наушниках. Весь этот процесс может занимать два-три месяца. После анимации мультфильм попадает на рендер, где специалисты накладывают фактуры на серые модели и расставляют свет в кадре. Все герои и их окружение становятся максимально реалистичными: у персонажей появляются волосы, животные обрастают шерстью, у елок вырастают иголки. Плюс на рендере уже появляется время суток, время года и устанавливается погода. Затем мультфильм отправляется на заключительный этап — композ, специалисты этого отдела работают над слоями, обрабатывая их, выравнивая по интенсивности цвета, динамике и соединяя в один готовый продукт. Финальный вариант мультфильма согласовывается с художественным руководителем, а потом серия заливается на YouTube и iTunes.
