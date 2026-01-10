Стратегический запас еды, которого хватит на год

В случае пандемии, массовых волнений и беспорядков и других бед магазины будут работать лишь первые пару суток. Потом их закроют, и придется рассчитывать только на свои силы. Пережить этот непростой период будет куда проще, если заранее подготовить запас продуктов. Поскольку по продолжительности ситуация имеет крайне размытый временной диапазон, собирать продовольствие лучше на год.
Хранение
Прежде чем начать закупать продукты, стоит позаботиться о том, где и как это все будет храниться. Все провианты можно сложить, к примеру, в пищевые ведра — они прочные, устойчивы к повышенной влажности и обеспечивают сохранность содержимого. Для создания годового запаса понадобится 20 ведер объемом по 19 литров. Ведра должны быть оснащены крышками. Для хранения часто используемых продуктов конструкция крышки должна быть винтовой, для остальных подойдет и вставной вариант. Продлить срок жизни провиантов можно, дополнительно запаковав их в майларовые мешки для длительного хранения продуктов. К портящимся продуктам не лишним будет положить пакетики с поглотителями кислорода. После того как вопрос с хранением будет решен, можно приступать к закупке продуктов.
Крупы
Это может быть белый рис (коричневый хранится меньше), ячмень, кукуруза, полба, просо, киноа или макаронные изделия. Берите около 180 кг., таким образом в одном ведре у вас будет не меньше 47 000 килокалорий. Запасов одного ведра вам вполне хватит на приготовление или 75 чашек муки для выпечки от 25 до 35 буханок хлеба, или 150 порций отваренной крупы.
Сушеные бобы
По сравнению с другими сортами белая фасоль самая калорийная. Для того чтобы хватило впрок, а точнее на год, заполняем ведра 27 кг. Так, одно ведро обеспечит вас около 20 000 килокалорий.
Сухое молоко
Сухое цельное молоко хранится меньше, чем обезжиренное, поэтому для стратегического запаса выбираем обезжиренный вариант. Молоко лучше расфасовать по нескольким небольшим майларовым мешкам. 7 кг. на год вполне хватит. Энергетическая ценность такого запаса составит примерно 26 000 килокалорий.
Растительные жиры
Топленое масло содержит значительно меньше воды, чем сливочное, благодаря чему его можно гораздо дольше хранить. Пока вы будете дожидаться лучших времен, оно станет для вас основным источником жиров. Для восполнения запасов 50 000 килокалорий необходимо взять порядка 7 кг.
Сахар
Гранулированный столовый сахар не так богат на питательные вещества, но может долго храниться и содержит 99,5% углеводов, поэтому 16 кг. в нашем тайнике никак не будут лишними. Они обеспечат примерно 60 000 килокалорий.
Мед
Мед дает энергии до 335 Ккал на 100 гр. продукта. В нем содержатся все микроэлементы, которые входят в состав крови и участвуют в обменных процессах, а также большое количество витаминов группы B и витамин С. В общем, надо брать!.
Картофельные хлопья
Картофельное пюре, суп, хлеб, оладьи — это продукт может существенно разнообразить ваше меню и восполнить запасы энергии. 18 кг. картофельных хлопьев обеспечат примерно 63 000 килокалорий.
Приправы
С ними любое однообразное меню будет казаться вкуснее. Под приправы выделите отдельное ведро. В первую очередь возьмите соль: столовую и йодированную. К ней можете добавить любимые специи и приправы. Каждую из приправ упакуйте в отдельный пакет, таким образом они дольше сохранят свой аромат. Энергетическая ценность содержимого всех ведер получится в районе 850 000 килокалорий. Провианты следует хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте. Запас хоть и неприкосновенный, однако имеет свой срок хранения, поэтому время от времени пользуйтесь им. Попробуйте смолоть муку, испечь хлеб, сделать медовуху и любое другое блюдо с использование заготовленных продуктов. Таким образом, вы не дадите провизии испортиться, и в то же время вы будете подготовлены к такой ситуации, когда рассчитывать можно будет только на собственные запасы продуктов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии