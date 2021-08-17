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Восемь фильмов, запрещенных к показу в России

Далеко не все фильмы — как иностранные, так и отечественные — добираются до экранов российских кинотеатров. Некоторые выходят только ограниченным «тиражом». Причины для отказа в выдаче прокатного удостоверения могут быть самыми разными, от слишком большого количества лесбийских поцелуев до угрозы теракта в кинотеатре.

Восемь фильмов, запрещенных к показу в России

«Интервью» (The Interview), 2014


Восемь фильмов, запрещенных к показу в России

Комедийный боевик о том, как два американских журналиста по поручению ЦРУ пытаются убить лидера КНДР Ким Чен Ына. За несколько дней до премьеры северокорейские хакеры взломали серверы Sony Pictures Intertainment и пригрозили терактами в кинотеатрах. В результате фильм пустили только в ограниченный прокат и только в США. При этом интернет-продажи принесли Sony более 40 миллионов долларов.

«5 дней в августе» (5 Days of War), 2011


Восемь фильмов, запрещенных к показу в России

Строго идеологическое кино от режиссера Ренни Харлина, который снял «Крепкий орешек 2» и шесть раз номинировался на «Золотую малину» (антинаграда, которой отмечают кинопровалы). Картина описывает события скоротечной войны между Грузией и Россией 2008 года глазами американского журналиста, его оператора и грузинских граждан. Изначально не имела шансов попасть на экраны российских кинотеатров.

«Жизнь Адель» (La vie d’Adèle), 2013


Восемь фильмов, запрещенных к показу в России

Французский фильм, живописующий историю лесбийской любви.
Да настолько чувственно, что жюри Каннского кинофестиваля присудила ему Золотую пальмовую ветвь. Роскомнадзор, само собой, не впечатлился. Но лента все-таки с боями прорвалась в ограниченный российский прокат.

«Номер 44» (Child 44), 2014 год


Восемь фильмов, запрещенных к показу в России

Один из самых свежих примеров голливудской запрещенки. Энергичный детектив с Томом Харди в роли следователя Ивана Демидова, рассказывающий о мрачной советской действительности 1953 года. Накануне премьеры Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение, мотивировав это тем, что картина «искажает исторические факты».

«Борат» (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan), 2006


Восемь фильмов, запрещенных к показу в России

Туповатая комедия с Сашей Бароном Коэном о приключениях казахского журналиста в США. Казахам лента очень не понравилась, и в Казахстане ее запретили. Наш Государственный Комитет по кинематографии, очевидно в знак солидарности, также не выдал фильму прокатное удостоверение, сославшись на то, что он «содержит материалы, которые некоторому количеству зрителей могут показаться унижающими в отношении некоторых национальностей или религий».

«Россия 88», 2009


Восемь фильмов, запрещенных к показу в России

Отечественное псевдодокументальное кино Павла Бардина о законах субкультуры скинхедов. Его признали экстремистским, и Роскомнадзор внес в реестр запрещенных материалов страницу фильма на YouTube. Вскоре Генпрокуратура блокировку сняла, но в кинотеатрах «Россия 88» так и не появился, и тем более — на ТВ.

«Операция “Мертвый снег” 2» (Død snø 2), 2014


Восемь фильмов, запрещенных к показу в России

Норвежский комедийный хоррор. В центре внимания — схватка оставшегося в живых героя первой части с фашистами-зомби. Тут получилось уже не искажение исторических фактов, а настоящее издевательство. Российские зрители посмотрели сиквел только на DVD, ну или скачали пиратскую копию.

Восемь фильмов, запрещенных к показу в России

«Клип» (Klip), 2012


Восемь фильмов, запрещенных к показу в России

Сербский фильм о школьнице из провинции, над которой издевается ее возлюбленный. Министерство культуры отказалось выдавать прокатное удостоверение, сочтя картину излишне откровенной. В принципе, так оно и есть.

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