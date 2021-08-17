Восемь фильмов, запрещенных к показу в России

Далеко не все фильмы — как иностранные, так и отечественные — добираются до экранов российских кинотеатров. Некоторые выходят только ограниченным «тиражом». Причины для отказа в выдаче прокатного удостоверения могут быть самыми разными, от слишком большого количества лесбийских поцелуев до угрозы теракта в кинотеатре.
«Интервью» (The Interview), 2014
Комедийный боевик о том, как два американских журналиста по поручению ЦРУ пытаются убить лидера КНДР Ким Чен Ына. За несколько дней до премьеры северокорейские хакеры взломали серверы Sony Pictures Intertainment и пригрозили терактами в кинотеатрах. В результате фильм пустили только в ограниченный прокат и только в США. При этом интернет-продажи принесли Sony более 40 миллионов долларов.
«5 дней в августе» (5 Days of War), 2011
Строго идеологическое кино от режиссера Ренни Харлина, который снял «Крепкий орешек 2» и шесть раз номинировался на «Золотую малину» (антинаграда, которой отмечают кинопровалы). Картина описывает события скоротечной войны между Грузией и Россией 2008 года глазами американского журналиста, его оператора и грузинских граждан. Изначально не имела шансов попасть на экраны российских кинотеатров.
«Жизнь Адель» (La vie d’Adèle), 2013
Французский фильм, живописующий историю лесбийской любви. Да настолько чувственно, что жюри Каннского кинофестиваля присудила ему Золотую пальмовую ветвь. Роскомнадзор, само собой, не впечатлился. Но лента все-таки с боями прорвалась в ограниченный российский прокат.
«Номер 44» (Child 44), 2014 год
Один из самых свежих примеров голливудской запрещенки. Энергичный детектив с Томом Харди в роли следователя Ивана Демидова, рассказывающий о мрачной советской действительности 1953 года. Накануне премьеры Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение, мотивировав это тем, что картина «искажает исторические факты».
«Борат» (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan), 2006
Туповатая комедия с Сашей Бароном Коэном о приключениях казахского журналиста в США. Казахам лента очень не понравилась, и в Казахстане ее запретили. Наш Государственный Комитет по кинематографии, очевидно в знак солидарности, также не выдал фильму прокатное удостоверение, сославшись на то, что он «содержит материалы, которые некоторому количеству зрителей могут показаться унижающими в отношении некоторых национальностей или религий».
«Россия 88», 2009
Отечественное псевдодокументальное кино Павла Бардина о законах субкультуры скинхедов. Его признали экстремистским, и Роскомнадзор внес в реестр запрещенных материалов страницу фильма на YouTube. Вскоре Генпрокуратура блокировку сняла, но в кинотеатрах «Россия 88» так и не появился, и тем более — на ТВ.
«Операция “Мертвый снег” 2» (Død snø 2), 2014
Норвежский комедийный хоррор. В центре внимания — схватка оставшегося в живых героя первой части с фашистами-зомби. Тут получилось уже не искажение исторических фактов, а настоящее издевательство. Российские зрители посмотрели сиквел только на DVD, ну или скачали пиратскую копию.
«Клип» (Klip), 2012
Сербский фильм о школьнице из провинции, над которой издевается ее возлюбленный. Министерство культуры отказалось выдавать прокатное удостоверение, сочтя картину излишне откровенной. В принципе, так оно и есть.
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