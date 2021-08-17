Восемь фильмов, запрещенных к показу в России

Далеко не все фильмы — как иностранные, так и отечественные — добираются до экранов российских кинотеатров. Некоторые выходят только ограниченным «тиражом». Причины для отказа в выдаче прокатного удостоверения могут быть самыми разными, от слишком большого количества лесбийских поцелуев до угрозы теракта в кинотеатре.









«Интервью» (The Interview), 2014

«5 дней в августе» (5 Days of War), 2011

«Жизнь Адель» (La vie d’Adèle), 2013

«Номер 44» (Child 44), 2014 год

«Борат» (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan), 2006

«Россия 88», 2009

«Операция “Мертвый снег” 2» (Død snø 2), 2014

«Клип» (Klip), 2012