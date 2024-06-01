Невероятное внутреннее убранство юрт

Кочевые народы Ближнего Востока и Средней Азии еще с древних времен селились в юртах. Переносные жилища, которые можно было собрать и разобрать, как нельзя лучше подходили их образу жизни. Для жителей степи юрты становились не просто домом, они приобретали сакральный смысл. А убранство переносных домов является наглядным примером народно-прикладного искусства кочевников.

Убранство современной юрты.Само слово «юрта» в переводе с турецкого означает «народ». В кыргызской этимологии «ата-журт» буквально можно перевести как «отцовский дом». У других кочевых азиатских народов это слово означает примерно то же самое.Традиционная казахская юрта . Шанырак – деревянный обод, котоый образует потолок.Многие задаются вопросом, почему форма юрты всегда круглая. Ученые пытаются найти ответ в верованиях кочевых людей. Круг имеет сакральное значение, а возведение юрты олицетворяет собой модель сотворения мира у древних народов: ковер на полу – это трава на земле, купол символизирует собой небо, шанырак (деревянный обод c выпуклой решёткой внутри, расположенный в центре купола) – солнце, а раздвижные стенки (кереге) – это стороны света.Но если обратиться к практической точке зрения, то выбор круглой формы юрты обусловлен местом, где она установлена. В степи всегда дуют ветра, а жилище подобной обтекаемой формы может выстоять при любом урагане.Монгольская юрта.Любопытно, но установка юрты – это женское занятие. Мужчины лишь принимали участие в поднимании тяжелого обода. У опытных хозяек возведение жилища занимало около месяца , и простоять оно могло не один десяток лет.Монгольская юрта в Музее человека, Париж.Интерьер традиционной казахской юрты.Если снаружи юрты разных народов очень похожи между собой, то по внутреннему интерьеру и убранству можно было сразу определись, к какому народу принадлежало жилище Внутренний декор юрт состоял из бархатного или шелкового покрова (у богатых семей), стены и пол покрывали коврами из войлока. Помимо практического назначения (утепления дома), ковры с замысловатыми орнаментами превращали юрту в эдакую пеструю ковровую галерею.Внутреннее устройство казахской юрты1. Шанырак2. Жерди купола3. Тканые ленты для скрепления остова4. Решетчатый остов юрты5. Сундук6. Покрытие стен юрты из войлока7. тканый ковер8. Войлочный ковер9. Войлочный ковер10. Домашний очаг11. Деревянная кровать12. Настенный ковер13. Дверь14. Войлочное полотно , закрывающее шанырак15. Ленты, удерживающие войлочное покрытие16. Войлочное покрытие куполаВнутри киргизской юрты.У кыргызов рядом с основным жилищем устанавливалась юрта поменьше. Там хранились запасы еды. Если зажиточные мужчины имели две или три жены, то у каждой из них была отдельная юрта. Для гостей устанавливали временные жилища.Туркменская женщина стоит на ковре перед входом в юрту. С.М. Прокудин-Горский, 1911 год.Монгольская юрта, украшенная традиционными узорами.Начиная с XIX века, кочевые народы стали переходить к оседлому образу жизни. На сегодняшний день юрты можно увидеть в Казахстане, Кыргызстане, на Алтае. Ими пользуются скотоводы. В Монголии юрты используют в качестве дач на летний период, т. к. внутри них микроклимат гораздо комфортнее, нежели в кирпичных домах. Помимо этого, в юртах стали размещать отели и рестораны. Туристы с удовольствием селятся в юртах, чтобы почувствовать колорит кочевой жизни.Традиционные монгольские юрты.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)