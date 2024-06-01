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Невероятное внутреннее убранство юрт

Кочевые народы Ближнего Востока и Средней Азии еще с древних времен селились в юртах. Переносные жилища, которые можно было собрать и разобрать, как нельзя лучше подходили их образу жизни. Для жителей степи юрты становились не просто домом, они приобретали сакральный смысл. А убранство переносных домов является наглядным примером народно-прикладного искусства кочевников.



Невероятное внутреннее убранство юрт

Невероятное внутреннее убранство юрт

Убранство современной юрты.

Само слово «юрта» в переводе с турецкого означает «народ». В кыргызской этимологии «ата-журт» буквально можно перевести как «отцовский дом». У других кочевых азиатских народов это слово означает примерно то же самое.

Невероятное внутреннее убранство юрт

Традиционная казахская юрта.

Невероятное внутреннее убранство юрт

Шанырак – деревянный обод, котоый образует потолок.

Многие задаются вопросом, почему форма юрты всегда круглая. Ученые пытаются найти ответ в верованиях кочевых людей. Круг имеет сакральное значение, а возведение юрты олицетворяет собой модель сотворения мира у древних народов: ковер на полу – это трава на земле, купол символизирует собой небо, шанырак (деревянный обод c выпуклой решёткой внутри, расположенный в центре купола) – солнце, а раздвижные стенки (кереге) – это стороны света.

Но если обратиться к практической точке зрения, то выбор круглой формы юрты обусловлен местом, где она установлена. В степи всегда дуют ветра, а жилище подобной обтекаемой формы может выстоять при любом урагане.

Невероятное внутреннее убранство юрт

Монгольская юрта.

Невероятное внутреннее убранство юрт

Любопытно, но установка юрты – это женское занятие. Мужчины лишь принимали участие в поднимании тяжелого обода. У опытных хозяек возведение жилища занимало около месяца, и простоять оно могло не один десяток лет.

Невероятное внутреннее убранство юрт

Монгольская юрта в Музее человека, Париж.

Невероятное внутреннее убранство юрт

Интерьер традиционной казахской юрты.

Если снаружи юрты разных народов очень похожи между собой, то по внутреннему интерьеру и убранству можно было сразу определись, к какому народу принадлежало жилище.

Внутренний декор юрт состоял из бархатного или шелкового покрова (у богатых семей), стены и пол покрывали коврами из войлока. Помимо практического назначения (утепления дома), ковры с замысловатыми орнаментами превращали юрту в эдакую пеструю ковровую галерею.

Невероятное внутреннее убранство юрт

Внутреннее устройство казахской юрты

1. Шанырак
2. Жерди купола
3. Тканые ленты для скрепления остова
4. Решетчатый остов юрты
5. Сундук
6. Покрытие стен юрты из войлока
7. тканый ковер
8. Войлочный ковер
9. Войлочный ковер
10. Домашний очаг
11. Деревянная кровать
12. Настенный ковер
13. Дверь
14. Войлочное полотно, закрывающее шанырак
15. Ленты, удерживающие войлочное покрытие
16. Войлочное покрытие купола

Невероятное внутреннее убранство юрт

Внутри киргизской юрты.

У кыргызов рядом с основным жилищем устанавливалась юрта поменьше. Там хранились запасы еды. Если зажиточные мужчины имели две или три жены, то у каждой из них была отдельная юрта. Для гостей устанавливали временные жилища.

Невероятное внутреннее убранство юрт

Туркменская женщина стоит на ковре перед входом в юрту. С.М. Прокудин-Горский, 1911 год.

Невероятное внутреннее убранство юрт

Монгольская юрта, украшенная традиционными узорами.

Начиная с XIX века, кочевые народы стали переходить к оседлому образу жизни. На сегодняшний день юрты можно увидеть в Казахстане, Кыргызстане, на Алтае. Ими пользуются скотоводы. В Монголии юрты используют в качестве дач на летний период, т. к. внутри них микроклимат гораздо комфортнее, нежели в кирпичных домах. Помимо этого, в юртах стали размещать отели и рестораны. Туристы с удовольствием селятся в юртах, чтобы почувствовать колорит кочевой жизни.

Невероятное внутреннее убранство юрт

Традиционные монгольские юрты.

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