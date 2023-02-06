История Жанны де Клиссон, превратившейся из благородной дворянки в безжалостную пиратку и наоборот

Главную героиню этой удивительной истории звали Жанна де Клиссон, хотя большинству своих современников она была известна как “Бретонская Львица”. Жанна была пираткой, наводившей ужас на морских путешественников Англии и Франции с 1346 по 1356 год. Эта молодая женщина руководила своим собственным пиратским флотом, равного которому, пожалуй, не было в истории — ни до, ни после.







А ведь поначалу жизнь Жанны обещала быть просто сказочной. Она была необычайно хороша собой, с детства купалась в роскоши, вышла замуж по большой любви и нарожала супругу чудесных детей. Всё шло прекрасно, пока однажды французы не совершили чудовищную ошибку, отрубив мужу Жанны голову.



Потому что эта женщина была не из тех, кто прощает.







Жанна де Клиссон



Получив известие о казни любимого мужа, Жанна без колебаний продала все фамильные земли и купила три самых больших и самых современных по тем временам военных корабля.



Осмотрев покупку, будущая предводительница пиратов нашла их недостаточно устрашающими и велела перекрасить корпуса в чёрный цвет, а паруса – в кроваво-красный. После этого Жанна решила, что для операции “месть за любимого” всё готово и вышла в море.



В последующие десять лет английские и французские мореплаватели не рисковали отправляться в плавание, не написав завещание и не приведя в порядок прочие земные дела.







Бретонская Львица



От рассказов о кровавых расправах Бретонской Львицы кровь стынет в жилах: обычно она захватывала судно, и самолично предавала мучительной смерти всю команду, за исключением двоих-троих, которых она отпускала, чтобы было кому рассказывать о её жестокости всему свету.



Так продолжалось до смерти короля Филиппа VI, которого Жанна считала главным виновником гибели своего супруга. После этого она обратила свой гнев исключительно на представителей французской аристократии – тех, кто попадал ей в руки, она собственноручно обезглавливала топором, а тела сбрасывала в море.



Через десять лет Жанна решила оставить карьеру предводительницы пиратов, вышла замуж за лейтенанта английской армии Уолтера Бентли (она всё ещё была необыкновенно привлекательна) и поселилась в Англии – да, да, в той самой стране, которую она столько времени терроризировала.



Потом бывшая пиратка с семейством перебралась во Францию и жила там тихо-мирно до самой смерти в 1359 году. Жанна де Клиссон прожила 59 лет.



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