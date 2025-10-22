Как привести унитаз в порядок

Настроиться на уборку в целом непросто, а если речь еще и идет о чистке сантехники, тогда руки вообще опускаются. К счастью, есть способы, которые позволят помыть унитаз быстро и без особых усилий с вашей стороны (даже перчатки надевать не придется). Подробнее о них читайте в нашей статье.







Способ 1: Фольга

Способ 2: Стиральный порошок

Способ 3: Горчичный порошок + лимонная кислота + крахмал

Способ 4: Кока-кола

Способ 5: Соль

Способ 6: Пена для бритья

Способ 7: Ополаскиватель для полости рта

Способ 8: Наждачная бумага

Сделайте из фольги несколько шариковИтак, для того, чтобы привести унитаз в порядок, вам понадобится пищевая сода, уксус и фольга.Сформируйте из фольги шарик, положите его в унитаз, сверху насыпьте две столовых ложки соды и залейте это все горячей водой (важно не использовать кипяток, иначе можно повредить сантехнику).Дальше влейте стакан уксуса и оставьте смесь на ночь. Уксус вступит в реакцию с содой, в ходе которой образуется пена – именно она разъест известковый налет и прочие загрязнения. Что касается фольги, то она сыграет роль мягкого абразива и поможет «физически» отделить налет от стенок унитаза.Этот способ хорош тем, что он не требует использования агрессивной бытовой химии, а также подходит для регулярного ухода за сантехникой. Это особенно важно для тех домов, где установлены септики и применение сильных реагентов является нежелательным.Берите любой стиральный порошок, который у вас естьОказывается, его можно применять не только во время стирки вещей, но и в процессе чистки унитаза. Порошок отлично справляется с небольшими свежими следами от ржавчины. Все, что вам нужно сделать – посыпать поверхность сантехники густым слоем порошка, оставить на несколько часов, а по истечении времени интенсивно потереть загрязненные участки мягкой щеткой. В конце нажмите на слив и оцените результат.если пятна от ржавчины ушли не полностью, повторите процедуру.Обратите внимание: Порошок относится к абразивным средствам из-за твердых частиц в составе. Это помогает ему эффективно справляться с загрязнениями, но в то же время он может поцарапать поверхность. Поэтому старайтесь действовать максимально аккуратно, и не использовать этот метод на постоянной основе.Смешайте все ингредиенты в кастрюлеВозьмите небольшую миску, смешайте в ней по две столовых ложки горчичного порошка, лимонной кислоты и крахмала, хорошо перемешайте, чтобы получилась консистенция густой кашицы. После этого распределите смесь по загрязненным участкам и оставьте на несколько часов, чтобы она подействовала. Смойте воду и уберите остатки известкового налета влажной губкой.Здесь сразу следует оговориться, что горчичная смесь больше размягчает загрязнения, чем чистит, поэтому, если пятна старые, нужно будет повторить процедуру. А еще таким способом вы не сможете отмыть въевшуюся ржавчину – только известковый налет.Залейте кока-колу в унитазКока-кола – универсальное чистящее средство, которое отлично справляется с налетом и ржавчиной на любых поверхностях. Ее главное преимущество состоит в том, что она действует деликатно (в отличие от абразивных порошков и прочей бытовой химии), поэтому вы можете использовать напиток для чистки самых капризных поверхностей.Все легко и просто. Залейте в унитаз два стакана кока-колы, оставьте на несколько часов или на ночь, а затем смойте все водой. Если не все пятна ушли, повторите процедуру. Чтобы усилить эффективно напитка, его можно слегка нагреть на плите или в микроволновке (только не кипятите, чтобы не повредить унитаз). При высоких температурах химические реакции происходят гораздо быстрее.Единственный минус такого способа очистки – красящие вещества, которые содержатся в коле. Если использовать ее слишком часто, унитаз может пожелтеть. Вряд ли это тот результат, которого вы хотите добиться, поэтому не увлекайтесь.Смешайте соль с уксусом и нанесите на грязные стенкиКаким бы дорогим и качественным ни был унитаз, со временем на нем все равно появляется некрасивый желтый налет. Всему виной низкое качество воды в большинстве регионов нашей страны. Избавиться от такого вида загрязнений сложно, но возможно. Чаще всего используют соду и уксус, о которых мы писали ранее, но также можно использовать уксус в тандеме с солью.Возьмите небольшую кастрюлю, налейте в нее 200 миллилитров уксуса и поставьте на плиту. Слегка подогрейте его (но не кипятите), добавьте половину столовой ложки соли и хорошо перемешайте. Когда соль растворится, вылейте жидкость в унитаз, особое внимание уделяя загрязненный участкам. Оставьте в таком виде на ночь, а утром пройдитесь по стенкам влажной губкой и хорошо смойте все водой.Нанесите пену на ершик и почистите унитазЕсли вы давно не чистили унитаз и известковый налет успел въесться в его стенки, попробуйте очистить поверхность при помощи пены для бриться. Удивительно – это средство не содержит никакой кислоты и других агрессивных компонентов, но отлично отбеливает сантехнику. Хозяйки, которые давно пользуются этим лайфхаком, говорят, что до сих пор не понимают, как это работает, но эффект прекрасный. Возможно, все дело в полирующих и очищающих свойствах пены.Как бы то ни было, средство действительно можно использовать для чистки унитаза, поэтому в следующий раз, когда вам нужно будет привести сантехнику в порядок, вооружитесь именно пеной. Нанесите небольшое количество на щетку для унитаза, тщательно протрите внутренние стенки и оставьте пену на 10-15 минут, чтобы она подействовала. По истечении времени пройдитесь по загрязненным участкам тряпкой или губкой и смойте все водой. Вуаля – унитаз вновь стал белоснежным!Нанесите ополаскиватель под ободокУдивительно, как привычный продукт, который стоит на полках многих людей, способен справиться с загрязнениями на сантехнике. А главное – это не требует никаких сложных манипуляций. Все, что вам нужно – взять ополаскиватель для полости рта, аккуратно нанести под ободок унитаза, чтобы жидкость медленно стекала по стенкам, а затем оставить на 30-40 минут. Для чистки будет достаточно одного колпачка средства, больше не нужно.По истечении времени вооружитесь ершиком и тщательно почистите стенки унитаза. Так как ополаскиватель за полчаса работы хорошо размягчит загрязнения, они будут отходить легко и просто. В конце смойте все водой и наслаждайтесь результатом проделанной работы.Наждачная бумага подходит для серьезных загрязненийЕсли ничего из вышеперечисленных средств не подошло, нужно переходить к тяжелой артиллерии, а именно – наждачной бумаге. Ее мало кто использует для чистки унитаза, и очень зря, ведь абразивные свойства делают ее отличным способом избавиться от минеральных отложений. При этом она не содержит каких-то агрессивных химикатов и является полностью безопасной.Для начала нужно помыть унитаз обычным способом, чтобы убрать поверхностную грязь и бактерии, а затем брать в руки наждачную бумагу. Обратите внимание, что для чистки сантехники нужна наждачка, показатель зернистости которой не менее 320, иначе ничего не получится.Нарежьте бумагу небольшими кусочками, чтобы было удобнее работать, и приступайте к обработке загрязненной поверхности. Периодически смывайте воду, чтобы увидеть, какие еще участки нуждаются в чистке. Будьте готовы к тому, чтобы процедура займет не менее получаса. Зато в результате на стенках унитаза не будет ни единого пятна, и он вновь станет белоснежным.