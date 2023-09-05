Как почерк может рассказать о супружеской неверности или Секреты графологии

Часто можно услышать о том, что почерк взрослого человека легко выдает особенности его темперамента, яркие события в жизни, векторы профессиональной деятельности. Манера ручного письма настолько же неповторима, как и отпечатки пальцев. Опытные графологи считывают все эти моменты буквально с нескольких строк.
Кто положил начало графологии
Существует масса признаков, по которым графологи считывают личностью. /Фото: psiola-center.ru
Учение о почерке или, как это называют сегодня, графология появилась в XIX век. Сам термин ввёл парижский аббат Мишо. Во Франции этой теме стали посвящать множество книг и научных работ, выпускались графологические спецжурналы, формировались тематические сообщества. Но еще во времена античности ученые и философы говорили о том, что почерк напрямую указывает на человеческие качества, которыми каждый наделен с момента рождения. Тот же Аристотель замечал, что внутренний мир отражается не только в облике личности, поступках или речи, но и в характере письма. Давно известно, что почерк каждого уникален по аналогии с отпечатками пальцев и голосом. Современная графология, прежде всего, считывает внутренний психический настрой человека, его темперамент, наклонности. Анализ нескольких написанных от руки предложений способен, к примеру, выявить тревожные симптомы или же скрытые таланты. А еще графологи уверяют, что по отдельным признакам индивидуальной «каллиграфии» можно даже зафиксировать супружескую измену или, как минимум, такого рода склонность.
Что может узнать о человеке специалист-графолог
По почерку можно определить темперамент любого человека.
Письменные навыки доходят до автоматизма примерно к 14 годам. С этого возраста все написанное от руки будет соответствовать неповторимой манере каждой отдельной личности. Как утверждают специалисты, человек пишет не рукой, а головой. Обучение письму в начальной школе влияет на почерк чисто технически, отрабатывая сам навык. Со временем ученик перестает следить за правильностью выведения символов и переходит на автоматизм. Об этом можно судить по замечаниям учителей а-ля «почерк испортился». С этого же момента манера письма начинает с максимальной долей достоверности отражать личностные особенности.
Склонность к вспыльчивости, расточительности или жадности обычно определяется по 2-3- строкам. Для этого графолог изучает размер букв и их наклон, тип соединений, величину интервалов и пробелов, нажим и степень небрежности. К анализу почерка порой прибегают семейные психотерапевты. Опытный графолог выявляет характер взаимоотношений в паре даже по образцу подписей. Эта информация используется в дальнейшем для поиска способов выхода из семейных кризисов. Порой почерк раскрывает те тайны, которые супруги никогда добровольно не изложат на сеансе психотерапии.
Исследование почерка Наполеона
Почерк Наполеона сильно менялся на протяжении карьеры. /Фото: expositions.nlr.ru
Доказывая свои теории, графологи часто ссылаются на почерки известных исторических личностей. Отдельной популярностью в этом контексте пользуется Наполеон. Приведем в пример письмо еще капитана Бонапарта от 1793 года, в котором он ходатайствует перед Директорией о своей родной сестре. Обращение написано бегло и без оглядки на размеры букв, что отражает рвение вперед. Единый размер штрихов вскрывает систематичность действий ради выбора удобного момента. Рассмотрели графологи в том тексте заботу Наполеона о семье и зачатки жажды славы, что выражалось в подымающейся вверх подписи и твёрдом перечеркнутом нажиме. Росчерк Наполеона-императора спустя 10 лет совсем другой. Это уже уверенные клинообразные штрихи, выводимые с ярким эффектом. Горделивая манера письма указывает на величие, честолюбие и вместе с тем замкнутость, нежелание делиться с кем-то мыслями.
Буквы гармонично слитые, автор, что называется, на коне. Если же посмотреть на подпись Наполеона-узника с острова Святой Елены, то здесь уже прослеживается довольство малым и крайняя душевная тоска. Резкое фиксирование штрихов свидетельствует о терпеливом ожидании чего-то и готовности к неотвратимости судьбы. Так что образцы почерка Наполеона Бонапарта, взятые из разных периодов его жизни, вполне отражают развитие карьеры амбициозного и пока никому не известного офицера, который имел предрасположенность к психическим срывам.
О чем никогда не узнает графолог
Заметки французского графолога 19 века. /Фото: i.pinimg.com
Почерк способен рассказать о многом, но не обо всем. Например, манера письма вряд ли поможет определить пол. Правда, в графологии есть такие разделения, как гендерный мужской и женский виды почерка. Первому свойственны аркаидность (перевернутая чаша) и угловатость. Второй же отличают округлость и дугообразность. Но как женщины, так и мужчины вполне могут быть обладателями обоих типов росчерка. Это всего-навсего говорит о преобладании в темпераменте представителя сильного пола женственных начал и наоборот. Второе, на что четко не укажет графолог, - это конкретная профессия. Почерк не позволит определить кем и в какой узкой отрасли трудится человек. Реально лишь выявить те или иные качества, свойственные какой-либо сфере труда. Так, общительность и открытость свойственны гуманитарным профессиям, а аналитические задатки и сдержанность – представителям технических специальностей. При этом все перечисленные качества могут вполне взаимодополнять обе ниши.
Творческие люди чаще всего обладают беглой манерой письма, а в почерке предприимчивых преобладают острые формы. Не может графологический анализ определять и конкретные совершенные действия, а лишь указывает на склонность к тем или иным поступкам. Почерк способен ярко сигнализировать о склонности к агрессии, но не докажет готовность грабить и убивать.
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