Учёные раскрыли секрет употребления какао древними индейцами: о чём рассказала посуда майя

Возможно, вы слышали, что у древних майя напиток какао считался даром богов, а сами зерна этого дерева были для индейцев священными – их использовали как валюту при совершении покупок. Кроме того, какао было атрибутом религиозных церемоний и ритуалов. Однако недавнее исследование ученых принесло шокирующий результат: всё гораздо сложнее и в то же время проще, чем мы думали. Рассказываем, чем же на самом деле был для представителей народа майя этот прародитель шоколада, популярный и по сей день.
Напиток избранных?
Представление о какао как об элитном напитке и символе роскоши, действительно, связано с традициями его употребления и с осознанием того, что из этих зерен делают шоколад. Долгое время среди современных историков изучающих культуру майя, считалось, что какао было доступно лишь представителям высших слоев общества. Само же употребление какао у майя, мол, контролировалось правителями.
Учёные решили разгадать тайну этого напитка и у них это получилось.
Предыдущие попытки исследователей идентифицировать это растение (и, соответственно, его плоды) касались, как правило, высокодекоративных сосудов, которые индейцы использовали в своих элитных церемониях. Например, это могли быть богато украшенные вазы для напитков. Именно поэтому у ученых сразу возникли предположения, что какао в древние времена распространялось среди элиты и что получить к нему доступ могли только избранные.
Но что же насчет простых работников плантаций, которые занимались выращиванием этого растения, и тех людей, которые селились возле этих плантаций? Имели они возможность отведать этот элитный напиток или им было это запрещено? И вообще, что с остальным населением земель майя? Чем было какао для них – непозволительной роскошью?
Майя использовали какао в своих ритуалах.
Целью нового исследования, которое провели сотрудники Калифорнийского университета (Санта-Барбара, США), было получить ответы на все эти вопросы. Для этого ученые досконально изучили остатки какао, обнаруженные на древней керамической посуде или ее фрагментах. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Помогли древние черепки
Итак, оказалось, что какао, вопреки прежнему мнению ученых, было доступно не только для элиты, но и для других социальных слоев. Этот напиток пили даже небогатые и незнатные представители майя. Правда, у простых людей он также считался не повседневным, а употреблялся только на торжествах.
Место, где были проведены исследования.
Антрополог Калифорнийского университета Анабело Форд, которая вот уже четыре десятилетия исследует древний город майя Эль-Пилар, отмечает:
– Хотя долгое время было принято считать, что напиток какао для индейцев майя был элитным, эксклюзивным, теперь нам известно, что это не так. Да, употребление его было особым ритуалом и роскошью. Но роскошью, доступной всем, а не только элите!
Какао употребляли во всех слоях общества, но только в особых случаях.
В своей работе исследователи изучили более полусотни глиняных черепков, изготовленных в позднеклассический период майя. Исследование включало и химический анализ представленных образцов, и применение уникальных биомаркеров какао (кофеин, теобромин, теофиллин), специально выведенных учеными. Остатки какао были обнаружены и на фрагментах дорогой посуды, и на тех черепках, что использовали более бедные слои общества.
Были протестированы и вазы для питья, и миски, и кувшины, и даже тарелки. И на всех типах судов были обнаружены следы этого древнего и столь популярного в наши дни напитка.
На посуде майя остались следы какао, и это помогло разгадать тайну употребления этого напитка.
– То, что на разных типах посуды есть следы какао, поначалу для нас оказалось неожиданностью. Но потом мы поняли, что, например, чаши индейцы использовали для измельчения и смешивания, а горшки – для подогрева напитка, – рассказывает Форд.
А на тарелках, по мнению учёных, индейцы подавали блюда с соусами, в которые также могли добавлять какао. Пример тому – известный современному человеку мексиканский соус моле поблано.
Ещё один секрет какао майя
Кстати, ботаник и личный врач короля Филиппа II Франсиско Эрнандес писал в своей «Естественной истории Новой Испании» (1577), что индейцы выращивали четыре сорта какао. Их он перечислил в соответствии с размерами: куаукакахоатль (самый крупный сорт), мехакакахоатль (зерна среднего размера), шочикакахоатль (более мелкие зерна) и, наконец, тлакакахоат (имеющий самые маленькие зерна).
Есть предположение, что напиток готовили только из одного сорта какао.
«Последний сорт является наименьшим из всех и лучше всего подходит для напитков, в то время как другие более удобны для использования в качестве монет», – писал Эрнандес.
Иными словами, зерна, служившие индейцам валютой, были не того же сорта, что те, из которых готовили напитки и блюда.
Майя возвели употребление какао в культ, а сейчас это обыденность.
Текст: Анна Белова
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