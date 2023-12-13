Учёные раскрыли секрет употребления какао древними индейцами: о чём рассказала посуда майя

Напиток избранных?







Учёные решили разгадать тайну этого напитка и у них это получилось.

Майя использовали какао в своих ритуалах.

Помогли древние черепки

Место, где были проведены исследования.

Какао употребляли во всех слоях общества, но только в особых случаях.

На посуде майя остались следы какао, и это помогло разгадать тайну употребления этого напитка.

Ещё один секрет какао майя

Есть предположение, что напиток готовили только из одного сорта какао.

Майя возвели употребление какао в культ, а сейчас это обыденность.