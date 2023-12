Учёные раскрыли секрет употребления какао древними индейцами: о чём рассказала посуда майя

Напиток избранных?







Возможно, вы слышали, что у древних майя напиток какао считался даром богов, а сами зерна этого дерева были для индейцев священными – их использовали как валюту при совершении покупок. Кроме того, какао было атрибутом религиозных церемоний и ритуалов. Однако недавнее исследование ученых принесло шокирующий результат: всё гораздо сложнее и в то же время проще , чем мы думали. Рассказываем, чем же на самом деле был для представителей народа майя этот прародитель шоколада, популярный и по сей день.Представление о какао как об элитном напитке и символе роскоши, действительно, связано с традициями его употребления и с осознанием того, что из этих зерен делают шоколад. Долгое время среди современных историков изучающих культуру майя, считалось, что какао было доступно лишь представителям высших слоев общества. Само же употребление какао у майя, мол, контролировалось правителями.Предыдущие попытки исследователей идентифицировать это растение (и, соответственно, его плоды) касались, как правило, высокодекоративных сосудов, которые индейцы использовали в своих элитных церемониях. Например, это могли быть богато украшенные вазы для напитков. Именно поэтому у ученых сразу возникли предположения, что какао в древние времена распространялось среди элиты и что получить к нему доступ могли только избранные.Но что же насчет простых работников плантаций, которые занимались выращиванием этого растения , и тех людей, которые селились возле этих плантаций? Имели они возможность отведать этот элитный напиток или им было это запрещено? И вообще, что с остальным населением земель майя? Чем было какао для них – непозволительной роскошью?Целью нового исследования, которое провели сотрудники Калифорнийского университета ( Санта -Барбара, США), было получить ответы на все эти вопросы. Для этого ученые досконально изучили остатки какао, обнаруженные на древней керамической посуде или ее фрагментах. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Итак, оказалось, что какао, вопреки прежнему мнению ученых, было доступно не только для элиты, но и для других социальных слоев. Этот напиток пили даже небогатые и незнатные представители майя. Правда, у простых людей он также считался не повседневным, а употреблялся только на торжествах.Антрополог Калифорнийского университета Анабело Форд, которая вот уже четыре десятилетия исследует древний город майя Эль-Пилар, отмечает:– Хотя долгое время было принято считать, что напиток какао для индейцев майя был элитным, эксклюзивным, теперь нам известно, что это не так. Да, употребление его было особым ритуалом и роскошью. Но роскошью, доступной всем, а не только элите!В своей работе исследователи изучили более полусотни глиняных черепков, изготовленных в позднеклассический период майя. Исследование включало и химический анализ представленных образцов, и применение уникальных биомаркеров какао (кофеин, теобромин, теофиллин), специально выведенных учеными. Остатки какао были обнаружены и на фрагментах дорогой посуды, и на тех черепках, что использовали более бедные слои общества.Были протестированы и вазы для питья, и миски, и кувшины, и даже тарелки. И на всех типах судов были обнаружены следы этого древнего и столь популярного в наши дни напитка.– То, что на разных типах посуды есть следы какао, поначалу для нас оказалось неожиданностью. Но потом мы поняли, что, например, чаши индейцы использовали для измельчения и смешивания, а горшки – для подогрева напитка, – рассказывает Форд.А на тарелках, по мнению учёных, индейцы подавали блюда с соусами, в которые также могли добавлять какао. Пример тому – известный современному человеку мексиканский соус моле поблано.Кстати, ботаник и личный врач короля Филиппа II Франсиско Эрнандес писал в своей «Естественной истории Новой Испании» (1577), что индейцы выращивали четыре сорта какао. Их он перечислил в соответствии с размерами: куаукакахоатль (самый крупный сорт), мехакакахоатль (зерна среднего размера), шочикакахоатль (более мелкие зерна) и, наконец, тлакакахоат (имеющий самые маленькие зерна).«Последний сорт является наименьшим из всех и лучше всего подходит для напитков, в то время как другие более удобны для использования в качестве монет», – писал Эрнандес.Иными словами, зерна, служившие индейцам валютой, были не того же сорта, что те, из которых готовили напитки и блюда.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: