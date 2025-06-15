Отпуск на пастбище и туры за рулём автодома: нетривиальные виды туризма, если надоело валяться на пл

1. Экотуризм

Экотуризм позволяет соприкоснуться с природой там, куда ещё не добралась человеческая деятельность. /Фото: kp.ru

Как можно меньше комфорта, как можно больше единения с природой - в этом фишка экотуризма. /Фото: world-travel.uz, glonasstravel.com

2. Сельский туризм

Популярный нынче вид туризма - отпуск в деревне. /Фото: vestnikapk.ru, ru.wikipedia.org

Возможность почувствовать себя настоящим фермером - отличные впечатления для городских жителей. /Фото: village-eco.com, yurt.farm

3. Джайлоо-туризм

Один из самых молодых, но популярных видов нестандартного туризма. /Фото: uk.wikipedia.org

Туристам предлагают попробовать окунуться в жизнь киргизских горных пастухов. /Фото: pinterest.com, centralasia-travel.com

4. Конный туризм

Лошадки тоже оказались в центре нового направления туризма. /Фото: lifehacker.ru

В таком отпуске два плюса: общение с благородными животными и соприкосновение с природой. /Фото: timeru.com, wyomingdra.com

5. Гастротуризм

Путешествие, которое предлагает познакомится с кулинарным миром определённого региона. /Фото: investory.news

Некоторые гастротуры подразумевают ещё и возможность приготовить национальную еду для себя. /Фото: frmall.ru

6. Караванинг

Отпуск в доме на колёсах - новое перспективное направление. /Фото: trends.rbc.ru

Останавливаться, где хочется и двигаться по маршруту в собственном ритме - главные плюсы караванинга. /Фото: trends.rbc.ru

7. Бэкпэкинг

Туристический рюкзак - главный символ бэкпэкинга. /Фото: sports.ru

Бэкпэкинг пропагандирует свободу передвижения: хочешь - гуляй пешком, хочешь - обратись к автостопу. /Фото: sports.ru, pohcdn.com

8. Духовный туризм

Первоначально духовный туризм в истории был представлен паломничеством. /Фото: tyr74.ru

Сегодня духовный туризм более широк, но в центре остаётся достижение душевного и ментального равновесия. /Фото: travelask.ru, yugtime.ru

9. Фестивальный туризм

Сегодня организованное посещение фестивалей прочно вошло в туристическую сферу. /Фото: festway.ru

Современные туристы могут выбрать себе фестиваль или праздник на любой вкус. /Фото: tourkit.ru, equatorial.by