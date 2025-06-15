Отпуск на пастбище и туры за рулём автодома: нетривиальные виды туризма, если надоело валяться на пл

Когда наступает время отдохнуть от работы и домашних забот, большинство людей ищет новые впечатления, например, путешествуя. Однако традиционная поездка на море летом и в горах зимой многим быстро приедается, и хочется чего-то нового. И вот тут стоит взять на заметку менее известные, но весьма нестандартные варианты отпуска, которые сегодня существуют буквально на любой вкус.
1. Экотуризм
Экотуризм позволяет соприкоснуться с природой там, куда ещё не добралась человеческая деятельность. /Фото: kp.ru
Один из самых популярных ныне вариантов нестандартного проведения отпуска – это экологический туризм, или просто экотуризм. Справедливости ради, стоит отметить, что фактически это направление существовало очень давно, но его попросту не выделяли в отдельное, а больше видели как хобби. К тому же, не все правильно понимают смысл экотуризма: в первоначальном виде он представляет собой соприкосновение с нетронутыми уголками природы, а не просто времяпрепровождение на свежем воздухе.
Как можно меньше комфорта, как можно больше единения с природой - в этом фишка экотуризма. /Фото: world-travel.uz, glonasstravel.com
Экологический туризм подразумевает жизнь в походных условиях, например, на специально отведённой территории заповедников. Другой важной составляющей правильного экотуризма является отказ от гаджетов и большинства благ цивилизации. Это позволяет человеку вступить в максимальное взаимодействие с природой, но не вредить её первозданной красоте в тех немногих местах, где она ещё сохранилась.
2. Сельский туризм
Популярный нынче вид туризма - отпуск в деревне. /Фото: vestnikapk.ru, ru.wikipedia.org
Основной смысл сельского туризма – это возможность окунуться во все особенности жизни вне шумных каменных джунглей. В сущности, он также существует довольно давно: по информации редакции novate.ru, существуют сведения ещё и позапрошлого столетия, когда богатые городские жители приезжали пожить в сельские семьи. Эта тенденция сохраняется и сегодня, а основные клиенты сельских туров ожидаемо являются люди, живущие в мегаполисах.
Возможность почувствовать себя настоящим фермером - отличные впечатления для городских жителей. /Фото: village-eco.com, yurt.farm
Сельский туризм порой приписывают к экотуризму, но их сходство на самом деле очень косвенное. Ведь оно всё-таки не подразумевает полный отказ от комфортных условий существования или техники: зачастую туристы проживают в частных домах, где есть все блага цивилизации, от душа до Интернета. Они просто имеют возможность поучаствовать в уходе за домашними животными или работой на огородах. Главное условие сельского туризма – это сохранение первозданной жизни вне города.
3. Джайлоо-туризм
Один из самых молодых, но популярных видов нестандартного туризма. /Фото: uk.wikipedia.org
Под столь занятным названием скрывается такое же нетривиальное направление туризма, история которого также вызывает интерес. К тому же, оно ещё и довольно молодое, ведь появилось лишь четверть века назад. А началось всё с креативного туроператора из Киргизии, который придумал, как можно разнообразить услуги своей организации, сохранив национальный колорит. Идеей оказалось предоставление иностранным туристам возможности попробовать все прелести повседневности пастуха в горах.
Туристам предлагают попробовать окунуться в жизнь киргизских горных пастухов. /Фото: pinterest.com, centralasia-travel.com
На это намекает и название «джайлоо-туризм», которое берёт начало от местного термина «жайлоо», которое переводится как «пастбище». Расчёт на нестандартность оказался верным: зарубежные туристы оказались под огромным положительным впечатление от недельной жизни на пастбище в горах, наслаждаясь не только повторением повседневных дел пастуха, но и прогулками по живописному рельефу и взаимодействием с местной культурой. С тех пор джайлоо-туризм остаётся довольно нишевым, однако весьма популярным.
4. Конный туризм
Лошадки тоже оказались в центре нового направления туризма. /Фото: lifehacker.ru
Если же упоминать полноценные направления ранее упомянутого экологического туризма, то можно упомянуть, пожалуй, самый многообещающий на сегодняшний момент. Речь идёт о конном туризме, где постоянное взаимодействие с лошадками и природой являются центральными плюсами такого типа времяпрепровождения.
В таком отпуске два плюса: общение с благородными животными и соприкосновение с природой. /Фото: timeru.com, wyomingdra.com
Стоит отметить, что конный туризм зачастую выбирают люди, которые либо обладают неплохой физической формой, либо хотят развить свою подготовку. Оно и понятно, так как даже самая простая конная прогулка не отличается лёгкостью и отсутствием напряжения мышц. Но и релаксировать в ментальном смысле туристы тоже не забывают: лошадки являются известным антистрессом, а в тандеме с постоянным нахождением в природе только усиливают благотворный эффект.
5. Гастротуризм
Путешествие, которое предлагает познакомится с кулинарным миром определённого региона. /Фото: investory.news
Ещё одним, нынче сильно популярным направлением является гастрономический туризм, или просто гастротуризм. В его основе лежит удовлетворение желания отведать как можно больше блюд в аутентичных условиях, прежде всего – местах, где эти блюда были придуманы или стали частью национальной кухни.
Некоторые гастротуры подразумевают ещё и возможность приготовить национальную еду для себя. /Фото: frmall.ru
Считается, что такой подход позволяет получить самые яркие и при этом максимально полные впечатления от простого приёма пищи. К тому же, гастротуризм помогает погрузиться в жизнь и культуру конкретного региона. И это сделать сегодня довольно просто, ведь практически все туроператоры могут предложить туры по определённой стране с массой точек остановки и возможности ознакомиться с её национальной кухней.
6. Караванинг
Отпуск в доме на колёсах - новое перспективное направление. /Фото: trends.rbc.ru
Многие люди ценят в путешествии не столько прелести места прибытия, но и сам процесс. Так что нет ничего удивительного в том, что так называемый автотуризм развивается семимильными шагами. Но и он может похвастаться несколькими нестандартными направлениями, одним из которых совершенно точно можно считать караванинг. Суть караванинга в том, что туристы арендуют дом на колёсах и передвигаются по стране, имея возможность посетить множество интересных мест за один отпуск.
Останавливаться, где хочется и двигаться по маршруту в собственном ритме - главные плюсы караванинга. /Фото: trends.rbc.ru
К тому же, наличие такого габаритного транспорта позволяет взять собой побольше нужных вещей, а не мучительно выбирать что-то одно, пытаясь сэкономить место в чемодане. Однако главной фишкой караванинга является большая свобода в перемещении и выборе места назначения: туристы не связаны графиком движения поездов или полётов самолётов, а путешествуют в комфортном для них темпе, выбирая место для приезда или ночлега там, где хочется, а не исходя из предложений букинга.
7. Бэкпэкинг
Туристический рюкзак - главный символ бэкпэкинга. /Фото: sports.ru
Ещё одним нетривиальным вариантом автотуризма можно назвать бэкпэкинг, который подразумевает движение с рюкзаком за плечами, преимущественно выбирая собственные варианты передвижения - чаще всего, им оказывается, как ни странно, автостоп. Только, в отличие от более ранних времён, современный гостинично-ресторанный бизнес предлагает необходимую инфраструктуру типа хостела или кемпинга, позволяя туристу не заморачиваться с поисками ночлега.
Бэкпэкинг пропагандирует свободу передвижения: хочешь - гуляй пешком, хочешь - обратись к автостопу. /Фото: sports.ru, pohcdn.com
Бэкпэкинг-туризм может стать отличным способом разнообразить отпуск для тех, кто любит отдыхать налегке, отказываясь при необходимости от комфорта. Путешественники обычно передвигаются на пойманных машинах с минимумом вещей, которые помещаются в один рюкзак за спиной. Но впечатлений остаётся масса – от сознательной непродуманности пути до общения с самыми разными людьми, которые согласились подвезти.
8. Духовный туризм
Первоначально духовный туризм в истории был представлен паломничеством. /Фото: tyr74.ru
Часто отдых подразумевает достижение не только физического, но и ментального, душевного релакса. И здесь, в особенности людям верующим, может помочь духовный туризм. Фактически им занимаются тысячи лет, потому что одним из его главных направлений является паломничество – посещение важных религиозных святынь практически всегда подразумевает путешествие в другой регион.
Сегодня духовный туризм более широк, но в центре остаётся достижение душевного и ментального равновесия. /Фото: travelask.ru, yugtime.ru
Есть и другие вариации духовного туризма, например, поездка в так называемые места силы, причём таких множество по планете и позволяет удовлетворить потребности представителей большинства из крупных религий. А некоторые люди за счёт духовного туризма просто могут ознакомиться с важной частью национальной культуры определённого государства или народа, с чем давно помогают туристические агентства.
9. Фестивальный туризм
Сегодня организованное посещение фестивалей прочно вошло в туристическую сферу. /Фото: festway.ru
Одно из относительно молодых услуг в туристической отрасли – это фестивальный туризм. В центре этого направления находится посещение определённого фестиваля или подобного события. Развиваться оно начало из-за того, что мероприятия часто могут идти пару-тройку дней, и у места проведения посетителям предоставляют необходимую инфраструктуру.
Современные туристы могут выбрать себе фестиваль или праздник на любой вкус. /Фото: tourkit.ru, equatorial.by
Например, поклонники фестивального туризма могут получить место в кемпинге, открытом рядом с фестивалем. А есть и более крупный аналог – это посещение карнавалов, например, легендарного бразильского. Но в отношении фестивального туризма важно сделать две ремарке: во-первых, он привязан к конкретной дате, а во-вторых, в такие туры не предусмотрены классические музеи или другие объекты.
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