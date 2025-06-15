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Отпуск на пастбище и туры за рулём автодома: нетривиальные виды туризма, если надоело валяться на пл



Когда наступает время отдохнуть от работы и домашних забот, большинство людей ищет новые впечатления, например, путешествуя. Однако традиционная поездка на море летом и в горах зимой многим быстро приедается, и хочется чего-то нового. И вот тут стоит взять на заметку менее известные, но весьма нестандартные варианты отпуска, которые сегодня существуют буквально на любой вкус.
Вашему вниманию девятка нетривиальных видов туризма для всех, кому надоело греть бока на пляже.

1. Экотуризм


Экотуризм позволяет соприкоснуться с природой там, куда ещё не добралась человеческая деятельность. /Фото: kp.ru

Экотуризм позволяет соприкоснуться с природой там, куда ещё не добралась человеческая деятельность. /Фото: kp.ru

 

Один из самых популярных ныне вариантов нестандартного проведения отпуска – это экологический туризм, или просто экотуризм. Справедливости ради, стоит отметить, что фактически это направление существовало очень давно, но его попросту не выделяли в отдельное, а больше видели как хобби. К тому же, не все правильно понимают смысл экотуризма: в первоначальном виде он представляет собой соприкосновение с нетронутыми уголками природы, а не просто времяпрепровождение на свежем воздухе.
Как можно меньше комфорта, как можно больше единения с природой - в этом фишка экотуризма. /Фото: world-travel.uz, glonasstravel.com

Как можно меньше комфорта, как можно больше единения с природой - в этом фишка экотуризма. /Фото: world-travel.uz, glonasstravel.com


Экологический туризм подразумевает жизнь в походных условиях, например, на специально отведённой территории заповедников. Другой важной составляющей правильного экотуризма является отказ от гаджетов и большинства благ цивилизации. Это позволяет человеку вступить в максимальное взаимодействие с природой, но не вредить её первозданной красоте в тех немногих местах, где она ещё сохранилась.

2. Сельский туризм


Популярный нынче вид туризма - отпуск в деревне. /Фото: vestnikapk.ru, ru.wikipedia.org

Популярный нынче вид туризма - отпуск в деревне. /Фото: vestnikapk.ru, ru.wikipedia.org

 

Основной смысл сельского туризма – это возможность окунуться во все особенности жизни вне шумных каменных джунглей. В сущности, он также существует довольно давно: по информации редакции novate.ru, существуют сведения ещё и позапрошлого столетия, когда богатые городские жители приезжали пожить в сельские семьи. Эта тенденция сохраняется и сегодня, а основные клиенты сельских туров ожидаемо являются люди, живущие в мегаполисах.
Возможность почувствовать себя настоящим фермером - отличные впечатления для городских жителей. /Фото: village-eco.com, yurt.farm

Возможность почувствовать себя настоящим фермером - отличные впечатления для городских жителей. /Фото: village-eco.com, yurt.farm

 

Сельский туризм порой приписывают к экотуризму, но их сходство на самом деле очень косвенное. Ведь оно всё-таки не подразумевает полный отказ от комфортных условий существования или техники: зачастую туристы проживают в частных домах, где есть все блага цивилизации, от душа до Интернета. Они просто имеют возможность поучаствовать в уходе за домашними животными или работой на огородах. Главное условие сельского туризма – это сохранение первозданной жизни вне города.

3. Джайлоо-туризм


Один из самых молодых, но популярных видов нестандартного туризма. /Фото: uk.wikipedia.org

Один из самых молодых, но популярных видов нестандартного туризма. /Фото: uk.wikipedia.org

 

Под столь занятным названием скрывается такое же нетривиальное направление туризма, история которого также вызывает интерес. К тому же, оно ещё и довольно молодое, ведь появилось лишь четверть века назад. А началось всё с креативного туроператора из Киргизии, который придумал, как можно разнообразить услуги своей организации, сохранив национальный колорит. Идеей оказалось предоставление иностранным туристам возможности попробовать все прелести повседневности пастуха в горах.
Туристам предлагают попробовать окунуться в жизнь киргизских горных пастухов. /Фото: pinterest.com, centralasia-travel.com

Туристам предлагают попробовать окунуться в жизнь киргизских горных пастухов. /Фото: pinterest.com, centralasia-travel.com

 

На это намекает и название «джайлоо-туризм», которое берёт начало от местного термина «жайлоо», которое переводится как «пастбище». Расчёт на нестандартность оказался верным: зарубежные туристы оказались под огромным положительным впечатление от недельной жизни на пастбище в горах, наслаждаясь не только повторением повседневных дел пастуха, но и прогулками по живописному рельефу и взаимодействием с местной культурой. С тех пор джайлоо-туризм остаётся довольно нишевым, однако весьма популярным.

4. Конный туризм


Лошадки тоже оказались в центре нового направления туризма. /Фото: lifehacker.ru

Лошадки тоже оказались в центре нового направления туризма. /Фото: lifehacker.ru

 

Если же упоминать полноценные направления ранее упомянутого экологического туризма, то можно упомянуть, пожалуй, самый многообещающий на сегодняшний момент. Речь идёт о конном туризме, где постоянное взаимодействие с лошадками и природой являются центральными плюсами такого типа времяпрепровождения.
В таком отпуске два плюса: общение с благородными животными и соприкосновение с природой. /Фото: timeru.com, wyomingdra.com

В таком отпуске два плюса: общение с благородными животными и соприкосновение с природой. /Фото: timeru.com, wyomingdra.com

 

Стоит отметить, что конный туризм зачастую выбирают люди, которые либо обладают неплохой физической формой, либо хотят развить свою подготовку. Оно и понятно, так как даже самая простая конная прогулка не отличается лёгкостью и отсутствием напряжения мышц. Но и релаксировать в ментальном смысле туристы тоже не забывают: лошадки являются известным антистрессом, а в тандеме с постоянным нахождением в природе только усиливают благотворный эффект.

5. Гастротуризм


Путешествие, которое предлагает познакомится с кулинарным миром определённого региона. /Фото: investory.news

Путешествие, которое предлагает познакомится с кулинарным миром определённого региона. /Фото: investory.news

 

Ещё одним, нынче сильно популярным направлением является гастрономический туризм, или просто гастротуризм. В его основе лежит удовлетворение желания отведать как можно больше блюд в аутентичных условиях, прежде всего – местах, где эти блюда были придуманы или стали частью национальной кухни.
Некоторые гастротуры подразумевают ещё и возможность приготовить национальную еду для себя. /Фото: frmall.ru

Некоторые гастротуры подразумевают ещё и возможность приготовить национальную еду для себя. /Фото: frmall.ru

 

Считается, что такой подход позволяет получить самые яркие и при этом максимально полные впечатления от простого приёма пищи. К тому же, гастротуризм помогает погрузиться в жизнь и культуру конкретного региона. И это сделать сегодня довольно просто, ведь практически все туроператоры могут предложить туры по определённой стране с массой точек остановки и возможности ознакомиться с её национальной кухней.

6. Караванинг


Отпуск в доме на колёсах - новое перспективное направление. /Фото: trends.rbc.ru

Отпуск в доме на колёсах - новое перспективное направление. /Фото: trends.rbc.ru

 

Многие люди ценят в путешествии не столько прелести места прибытия, но и сам процесс. Так что нет ничего удивительного в том, что так называемый автотуризм развивается семимильными шагами. Но и он может похвастаться несколькими нестандартными направлениями, одним из которых совершенно точно можно считать караванинг. Суть караванинга в том, что туристы арендуют дом на колёсах и передвигаются по стране, имея возможность посетить множество интересных мест за один отпуск.
Останавливаться, где хочется и двигаться по маршруту в собственном ритме - главные плюсы караванинга. /Фото: trends.rbc.ru

Останавливаться, где хочется и двигаться по маршруту в собственном ритме - главные плюсы караванинга. /Фото: trends.rbc.ru

 

К тому же, наличие такого габаритного транспорта позволяет взять собой побольше нужных вещей, а не мучительно выбирать что-то одно, пытаясь сэкономить место в чемодане. Однако главной фишкой караванинга является большая свобода в перемещении и выборе места назначения: туристы не связаны графиком движения поездов или полётов самолётов, а путешествуют в комфортном для них темпе, выбирая место для приезда или ночлега там, где хочется, а не исходя из предложений букинга.

7. Бэкпэкинг


Туристический рюкзак - главный символ бэкпэкинга. /Фото: sports.ru

Туристический рюкзак - главный символ бэкпэкинга. /Фото: sports.ru

 

Ещё одним нетривиальным вариантом автотуризма можно назвать бэкпэкинг, который подразумевает движение с рюкзаком за плечами, преимущественно выбирая собственные варианты передвижения - чаще всего, им оказывается, как ни странно, автостоп. Только, в отличие от более ранних времён, современный гостинично-ресторанный бизнес предлагает необходимую инфраструктуру типа хостела или кемпинга, позволяя туристу не заморачиваться с поисками ночлега.
Бэкпэкинг пропагандирует свободу передвижения: хочешь - гуляй пешком, хочешь - обратись к автостопу. /Фото: sports.ru, pohcdn.com

Бэкпэкинг пропагандирует свободу передвижения: хочешь - гуляй пешком, хочешь - обратись к автостопу. /Фото: sports.ru, pohcdn.com

 

Бэкпэкинг-туризм может стать отличным способом разнообразить отпуск для тех, кто любит отдыхать налегке, отказываясь при необходимости от комфорта. Путешественники обычно передвигаются на пойманных машинах с минимумом вещей, которые помещаются в один рюкзак за спиной. Но впечатлений остаётся масса – от сознательной непродуманности пути до общения с самыми разными людьми, которые согласились подвезти.

8. Духовный туризм


Первоначально духовный туризм в истории был представлен паломничеством. /Фото: tyr74.ru

Первоначально духовный туризм в истории был представлен паломничеством. /Фото: tyr74.ru

 

Часто отдых подразумевает достижение не только физического, но и ментального, душевного релакса. И здесь, в особенности людям верующим, может помочь духовный туризм. Фактически им занимаются тысячи лет, потому что одним из его главных направлений является паломничество – посещение важных религиозных святынь практически всегда подразумевает путешествие в другой регион.
Сегодня духовный туризм более широк, но в центре остаётся достижение душевного и ментального равновесия. /Фото: travelask.ru, yugtime.ru

Сегодня духовный туризм более широк, но в центре остаётся достижение душевного и ментального равновесия. /Фото: travelask.ru, yugtime.ru

 

Есть и другие вариации духовного туризма, например, поездка в так называемые места силы, причём таких множество по планете и позволяет удовлетворить потребности представителей большинства из крупных религий. А некоторые люди за счёт духовного туризма просто могут ознакомиться с важной частью национальной культуры определённого государства или народа, с чем давно помогают туристические агентства.

9. Фестивальный туризм


Сегодня организованное посещение фестивалей прочно вошло в туристическую сферу. /Фото: festway.ru

Сегодня организованное посещение фестивалей прочно вошло в туристическую сферу. /Фото: festway.ru

 

Одно из относительно молодых услуг в туристической отрасли – это фестивальный туризм. В центре этого направления находится посещение определённого фестиваля или подобного события. Развиваться оно начало из-за того, что мероприятия часто могут идти пару-тройку дней, и у места проведения посетителям предоставляют необходимую инфраструктуру.
Современные туристы могут выбрать себе фестиваль или праздник на любой вкус. /Фото: tourkit.ru, equatorial.by

Современные туристы могут выбрать себе фестиваль или праздник на любой вкус. /Фото: tourkit.ru, equatorial.by

 

Например, поклонники фестивального туризма могут получить место в кемпинге, открытом рядом с фестивалем. А есть и более крупный аналог – это посещение карнавалов, например, легендарного бразильского. Но в отношении фестивального туризма важно сделать две ремарке: во-первых, он привязан к конкретной дате, а во-вторых, в такие туры не предусмотрены классические музеи или другие объекты.

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