На территории Шотландии около 3 тыс. старинных замков, но ни один из них не может похвастаться тем, что в его стенах происходило страшное цареубийство (по версии трагедии Шекспира, конечно же). Хотя история создания замка (появившегося гораздо позже, чем происходили события, описанные в пьесе «Макбет») также окутана легендами и народными сказаниями, да и сама архитектура, удивительное убранство и садово-парковый ансамбль завораживает не меньше.
Завораживающая красота шотландского замка Каудор, который прославился благодаря Шекспиру. | Фото: secret-scotland.com.
Замок Каудор (англ. Cawdor Castle) – один из самых известных замков Шотландии находится среди живописных садов графства Нэрншир и привлекает толпы туристов не одну сотню лет. Свою известность он приобрел благодаря бессмертной трагедии Уильяма Шекспира «Макбет», хотя никакого отношения к вымышленным событиям он не имеет. Из-за пьесы, действие которой происходило как раз в Каудоре, мало кто знает, что появление удивительного замка окутано не менее интригующей легендой, как и вся история его существования.
Несмотря на многовековую историю и суровый вид в замке призраки не водятся, что совсем несвойственно старинным замкам (Cawdor Castle, Шотландия). | Фото: europeanwaterways.com.
А началась она с того, что глава клана Уильям Колдер в 1454 году получил разрешение на расширение небольшой башни-крепости, которая служила домом его семье. Это укрепление было совсем ненадежным, ведь строилось оно лет за 200 до этого события (об этом свидетельствует каменная кладка и способ планировки фортификационных сооружений). С периодом строительства связан интригующая легенда, вернее сказать с выбором места, ведь клан владел значительной площадью земли и хотелось выбрать не только более безопасное место, но и благодатный участок.
Замок Каудор хранит немало захватывающих историй, а вот убийства в нем никто не совершал (Шотландия). | Фото: greatbritishgardens.co.uk.
Интересный факт: Предание гласит, что Уильям Колдер очень долго не мог определиться с местом, где должна была появиться могущественная крепость и резиденция для его семьи. По одной из версий, ему приснился сон, что осел, груженный мешками со слитками золота, забрел на их участок и лег отдохнуть под падубом (его еще называют священным деревом). Именно вокруг этого дерева и началось строительство крепости. Другая версия этого события говорит, что это было не во сне, а на самом деле. Уильям обратился к мудрецу, который подсказал идею с ослом.
Более 500 лет замок Каудор принадлежит одному шотландскому знатному роду – графам Каудорским (Шотландия).
Какие бы причины не подтолкнули владельца строить фортификационное сооружение и величественный замок, но самое интересное, что дерево, являющееся символом замка Каудор, растет на том же месте (о котором говорится в легенде), да и средневековая башня также прекрасно сохранилась. Хотелось бы отметить, что родоначальник клана Уильям Колдер действительно с местом не прогадал, да и зодчие не подкачали. Им удалось построить мощную крепость, за стенами которой последующие поколения чувствовали себя в безопасности настолько, что за всю историю существования Каудора он ни разу не был захвачен, оставаясь во владениях семьи до наших дней. Да, было одно событие, в результате которого сменилась фамилия владельцев, но это случилось лишь потому, что в 1510 году наследница Колдеров – Мюриэль, вышла замуж за сэра Джона Кэмпбелла.
Суровый облик замкового поместья вдохновили Шекспира перенести в Каудор трагическое действие убийство короля, происходящее в легендарной трагедии «Макбет» (Cawdor Castle, Шотландия). | Фото: greatbritishgardens.co.uk.
Историческая достопримечательность сохранила атмосферу XVII века, того времени, когда он последний раз перестраивался (Cawdor Castle, Шотландия).
Не одно столетие крепость и сам замок достраивались и перестраивались, и тот облик в каком он дошел наших дней, (с грозными неприступными стенами, крошечными окошками, зубчатым венцом и множеством выступающих башенок) он приобрел в XVII веке. Благодаря тому, что замок со дня его основания принадлежал членам одной семьи и ни разу не разорялся во время набегов или захватов, он полностью сохранил свой облик. На территории крепости все также растет «Священное дерево», прекрасно сохранились постройки и внутреннее убранство старинной башни и более новой резиденции. Потомки бережно сохранили все то, что появлялось в замке в разные периоды времени, все, что определяло увлечение кого-то из членов семьи или веяния моды. По этой причине здесь собралась довольно внушительная коллекция антикварной мебели, картин, гобеленов и даже отделка стен является уникальной исторической редкостью.
Внутри замка царит полумрак, ведь в тот период маленькие окна могли уберечь владельца от посягательств недоброжелателей (Cawdor Castle, Шотландия).
Все самое ценное и представляющее исторический интерес выставлено в музейной части замка, где каждый гость сможет окунуться в удивительную атмосферу тех времен (Cawdor Castle, Шотландия).
По сведениям авторов Novate.ru, особую историческую ценность замка Каудор представляет собой парадный зал, чаще всего использовавшийся для организации приемов. В нем полностью сохранилась обстановка XVII века, здесь можно увидеть настоящие шедевры мастеров тех лет: камин, выложенный в 1684 г., портреты именитых представителей рода, написанные в период их жизни, ковры ручной работы и старинная мебель, на которой с комфортом отдыхали представители высшего общества Шотландии.
Посетители смогут увидеть и некоторые спальни, включая главы именитого семейства (Cawdor Castle, Шотландия).
Кстати сказать, несмотря на то, что в историческом замке до сих пор живут представители клана Кэмпбеллов (вдовствующая графиня Анжелика, вторая жена шестого графа Каудора), большая его часть представляет собой музейный комплекс. Благодаря этому факту любой желающий может отправиться на экскурсию, провести несколько часов в замке и увидеть не только парадный зал. Гостям доступно к посещению довольно много помещений, включая спальню главы семейства, в которой можно увидеть кровать с балдахином, служившую брачным ложем, начиная с 1662 г., кухню с утварью тех времен, несколько гостиных и комнат отдыха. В музейной части собраны лучшие предметы старины: картины, мебель, текстиль и ковры. Хозяева всего этого добра обитают в более скромных апартаментах, но вход туда, по понятным причинам, всегда закрыт.
Ландшафтным дизайном представители знатного рода занимаются на протяжении 300 лет (Cawdor Castle, Шотландия). | Фото: greatbritishgardens.co.uk.
Посетители замка могут испытать себя, отправившись в лабиринт – упрощенную копию Кносского лабиринта, что на острове Крит (Cawdor Castle, Шотландия). | Фото: commons.wikimedia.org.
Зато у любопытствующих посетителей есть прекрасная возможность прогуляться по роскошному парковому комплексу, который появился на территории крепости в XVII в. Искусство ландшафтного дизайна владельцы Каудора начали осваивать параллельно с реконструкцией родового гнезда и к нашему времени значительно в этом преуспели. Чего только стоит зеленый лабиринт в саду замка, который появился там совсем недавно, в 1981 году. Поговаривают, граф Кэмпбелл так увлекся легендой о Минотавре, что решил воссоздать мифический Кносский лабиринт на острове Крит. Единственное, что продолжатель знатного рода немного упростил замысловатую конструкцию, поэтому заблудиться в нем точно не удастся.
Вокруг главной резиденции разбит великолепный садово-парковый ансамбль (Cawdor Castle, Шотландия).
Экскурсия для посетителей по замку заканчивается тем, что все могут прогуляться по саду, наслаждаясь прекрасными топиариями и благоухающими цветами (Cawdor Castle, Шотландия). | Фото: europeanwaterways.com.
Что же касается шекспировской трагедии, благодаря которой замок Каудор приобрел мировую славу, то его образ действительно фигурирует в пьесе. Именно здесь, по задумке автора, происходила та трагическая сцена, во время которой Макбет убивает короля Дункана, остановившегося на время в его замке. Да, в том самом замке Каудор, хотя он и был построен значительно позже описанных событий. Стоит напомнить, что в пьесе речь идет об XI веке, а сама история отдаленно основана на истории жизни и правления реального шотландского короля Макбета. Несмотря на значительные неудобства, которые сопровождают семейство Каудоров со времен написания бессмертной шекспировской пьесы (связаны с толпами туристов, стремящихся посетить известный замок), оно остается не в накладе, а как раз наоборот. Благодаря неиссякаемому интересу к легендарным местам значительные финансовые поступления позволяют поддерживать замок в идеальном состоянии, ведь экскурсии совсем небесплатные.
