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Эффективная подкормка для домашних растений

Если картофель хранить при более-менее высокой температуре, то со временем он начинает прорастать, чаще всего это происходит ближе к весне. И если вы не проращиваете картофель специально для будущей посадки, то от ростков необходимо избавиться, чтобы они не вытягивали все соки из плода, постепенно превращая его в мумию.
Именно так мы обычно и поступаем — безжалостно срываем ростки, а затем их выкидываем.

Эффективная подкормка для домашних растений

Однако если у вас дома есть комнатные растения или же вы выращиваете рассаду, не спешите избавляться от картофельных отростков, лучше приготовьте из них эффективную подкормку для своих зеленый питомцев.

Эффективная подкормка для домашних растений

Дело в том, что картофельные отростки — отличные биостимуляторы — настоящий кладезь полезных веществ, в том числе и  гормонов, обеспечивающие хороший рост и развитие растений. Например, цитокининов, провоцирующих деление клеток, брассинолидов, поддерживающих правильное функционирование иммунной системы, гиббереллинов, отвечающих за быстрое прорастание семян и продолжительное цветение растений.

Эффективная подкормка для домашних растений

Для того же чтобы приготовить подкормку, просто берем 300 гр хорошо промытых отростков и заливаем их 2 л воды, желательно подготовленной. Оставляем отростки замачиваться примерно на 7 часов, а лучше на всю ночь в теплом месте.

После чего процеживаем раствор и получаем мутную и слегка маслянистую жидкость.

Эффективная подкормка для домашних растений

Получившуюся подкормку можно использовать для замачивания семян в неразведенном виде. Для прикорневой же подкормке или опрыскивания по листу ее следует развести водой в отношении 1 к 6. Проводить такую подкормку стоит не чаще 1 раза в 10 дней.

Эффективная подкормка для домашних растений

Хранить получившийся раствор можно некоторое время в холодильнике, но все же лучше по возможности использовать свежеприготовленный.
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