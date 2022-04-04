Эффективная подкормка для домашних растений

Если картофель хранить при более-менее высокой температуре, то со временем он начинает прорастать, чаще всего это происходит ближе к весне. И если вы не проращиваете картофель специально для будущей посадки, то от ростков необходимо избавиться, чтобы они не вытягивали все соки из плода, постепенно превращая его в мумию.

Именно так мы обычно и поступаем — безжалостно срываем ростки, а затем их выкидываем.







Однако если у вас дома есть комнатные растения или же вы выращиваете рассаду, не спешите избавляться от картофельных отростков, лучше приготовьте из них эффективную подкормку для своих зеленый питомцев.







Дело в том, что картофельные отростки — отличные биостимуляторы — настоящий кладезь полезных веществ, в том числе и гормонов, обеспечивающие хороший рост и развитие растений. Например, цитокининов, провоцирующих деление клеток, брассинолидов, поддерживающих правильное функционирование иммунной системы, гиббереллинов, отвечающих за быстрое прорастание семян и продолжительное цветение растений.







Для того же чтобы приготовить подкормку, просто берем 300 гр хорошо промытых отростков и заливаем их 2 л воды, желательно подготовленной. Оставляем отростки замачиваться примерно на 7 часов, а лучше на всю ночь в теплом месте.

После чего процеживаем раствор и получаем мутную и слегка маслянистую жидкость.Получившуюся подкормку можно использовать для замачивания семян в неразведенном виде. Для прикорневой же подкормке или опрыскивания по листу ее следует развести водой в отношении 1 к 6. Проводить такую подкормку стоит не чаще 1 раза в 10 дней.Хранить получившийся раствор можно некоторое время в холодильнике, но все же лучше по возможности использовать свежеприготовленный.