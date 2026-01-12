Самые большие различия между Америкой и Великобританией

Во многих отношениях Великобритания и Америка настолько близки, что кажутся очень похожими. Но, несмотря на то, что в этих странах говорят на одном языке, между ними существуют ключевые различия, о которых путешественники могут не знать. Кино и телевидение сделали многое, чтобы заставить нас думать, что мы знаем, как живут люди в других странах, но телевидение может только показать вам жизнь в другой стране.
10. Доброе утро, Америка (и Британия)
Американцы обычно начинают свой день с чашки кофе, или чего-то более необычного со взбитым молоком и сиропом, и они выпивают 400 миллионов чашек в день. Британцы же начинают свой день с чая. В отличие от немногих американских любителей чая, 98% британских любителей чая добавляют в свой чай молоко. В то время как американцы могут спорить об относительных достоинствах латте и капучино, британцы спорят о том, следует ли добавлять молоко до или после чая и следует ли заваривать чай в чайнике или в кружке. Некоторые британцы расстраиваются, если молоко добавляется в неправильном порядке. В то время как в Британии, возможно, нет сложной чайной церемонии, такой как в Японии, у них есть традиция послеобеденного чая (чай подается в чайнике вместе с кувшином молока). К нему также подают крошечные сэндвичи с огурцами и Крим Ти (Cream Tea), который является отнюдь не сливочным чаем, а коржиком, наполненным сливками и вареньем. И тогда встает другой вопрос: класть вниз варенье или сливки? Это тоже очень важно. Вероятно.
9. Работа
8. Еда, славная еда (и напитки)
7. Деньги
6. На дороге
5. Ведение вежливой беседы
4. Дом, милый дом
3. Доктор сейчас вас примет
2. Прощай, школа!
1. Три палаты и сенат
