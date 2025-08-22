С нами не соску...
Почему нам иногда внезапно хочется съесть определённый продукт

Почему нам иногда внезапно хочется съесть определённый продукт Вам приходилось вставать посреди ночи с непреодолимым желанием съесть бутерброд с сыром, например, сосиску, кусок шоколадки или чего-нибудь ещё?

У каждого человека хоть раз в жизни возникала необъяснимая тяга к какому-либо определённому продукту. Одна из наиболее популярных теорий гласит, что этот феномен связан нехваткой в организме человека определённых веществ, и нам хочется именно тех продуктов, которые эти вещества содержат. А как этот феномен объясняет наука? Механизм, который регулирует чувство голода, и так достаточно сложен, да ещё у каждого человека существуют собственные особенности или нарушения работы этого механизма.
Поэтому сказать с абсолютной и полной уверенностью, почему нам в определённые периоды нашей жизни до смерти хочется съесть определённый продукт, пока невозможно. Однако развеять некоторые мифы, связанные с этим феноменом – это пожалуйста. Так, исследования показали, что страстное желание какого-то продукта совершенно никак не связано с уровнем определённых питательных веществ в организме (кроме редких нарушений, когда человек порывается есть землю или глину, чтобы восполнить запасы железа или цинка). В настоящее время специалисты склоняются к тому, что сильное желание какого-либо продукта возникает в результате сочетания целого набора психологических, социальных и культурных факторов, которые самым тесным образом связаны с внешними стимулами. Конечно, это звучит скорее как туманный уход от ответа, чем как ответ. Однако давайте рассмотрим несколько примеров, и (надеемся) всё станет гораздо понятнее. В списке самых «желанных» продуктов европейской женщины первое место занимает шоколад (в отличие от японок, например, у которых на первом месте суши). 50 процентов женщин утверждают, что желание полакомиться шоколадом становится сильнее в начале «критических дней». Если бы это было связано с наличием или отсутствием в организме питательных веществ, то после климакса или вскоре после приёма этих питательных веществ, желание должно исчезнуть.
А масштабный опрос, проведённый в 2009 году показал, что это не так. Тогда почему женщинам так хочется шоколада в этот период? Скорее всего, причина кроется в том, чтобы «поднять настроение» при помощи нейротрансмиттеров вроде серотонина, которые выделяются при потреблении сладостей и углеводов. Примерно та же история происходит и со страстным желанием других специфических продуктов. Но для того чтобы понять, как это работает, необходимо сначала понять от чего зависит возникновение обычного чувства голода. Обычно чувство голода регулируется сложной системой гормонов и нейротрансмиттеров, по большей части высвобождением в мозгу гормонов гипоталамуса и циркуляцией гормона лептина, вырабатываемого жировыми клетками. Наступлению чувства голода может предшествовать, например, повышение уровня инсулина, которое, в свою очередь, связано со снижением уровня сахара в крови. Исследования показали, что практически перед каждым приёмом пищи уровень глюкозы падает примерно на 10 процентов. Кроме того, к возникновению чувства голода может привести высвобождение гормона грелина. И стимуляторы нейропептид Y и анандамид тоже могут заставить вас бежать к холодильнику. Однако если организм хочет подать вам сигнал, что он сыт, то начинает усиленно вырабатывать лептин, который «гасит» эффект, произведённый нейропептидом Y и анандамидом. Легко догадаться, что недостаток лептина может привести к перееданию и катастрофическому набору лишнего веса. Разные виды продуктов тоже играют немалую роль в том, сколько мы едим. Как мы уже упоминали, определённые продукты могут помочь почувствовать себя чуточку счастливее. В результате может развиться своего рода зависимость от определённого вида еды. От потребления белковой пищи, например, вырабатывается аминокислота тирозин, которая, в свою очередь, способствует высвобождению дофамина, норадреналина и адреналина. А дофамин – это главное химическое вещество, отвечающее за удовольствие. Потребление углеводов – сладостей, всяких пирогов или макарон, приводит к повышенной выработке инсулина, что позволяет «очистить» кровь от некоторых аминокислот. Остаётся аминокислота называемая триптофан, которая преобразуется в мозгу в серотонин. А серотонин помогает нам чувствовать себя счастливыми. Страстное желание беременной женщины по отношению к какой-нибудь специфической еде тоже никакого отношения к нехватке питательных веществ не имеет. Как показали исследования, и тут причина заключается в гормонах, уровень которых у беременных существенно отличается от не-беременных. Эти гормоны служат причиной того, что вкусы и запахи во время вынашивания ребёнка воспринимаются гораздо острее. Мало того, у беременной женщины могут образоваться такие пищевые пристрастия, которые до беременности она даже представить себе не могла. В ходе исследования, проведённого в 2004 году, группу людей попросили выпивать с каждым приёмом пищи напиток с ароматом ванили. Затем они вернулись к своему обычному образу питания, но, как оказалось, ещё долгое время чувствовали желание запивать еду тем же напитком. Потребление в больших количествах еды, которая стимулирует «центры удовольствия» в мозгу, приводит к тому, что эти центры начинают постепенно снижать выработку, чтобы избежать «перегрузки». В результате получаем тот же эффект, который переживают наркоманы – одной плитки шоколада вскоре становится недостаточно. И так с любой едой, на которую вы «подсаживаетесь» — чем больше едите, тем больше хочется. Так что умеренность и ещё раз умеренность – вот самый лучший совет. Пусть и не новый.

