Почему нам иногда внезапно хочется съесть определённый продукт

Вам приходилось вставать посреди ночи с непреодолимым желанием съесть бутерброд с сыром, например, сосиску, кусок шоколадки или чего-нибудь ещё?
У каждого человека хоть раз в жизни возникала необъяснимая тяга к какому-либо определённому продукту. Одна из наиболее популярных теорий гласит, что этот феномен связан нехваткой в организме человека определённых веществ, и нам хочется именно тех продуктов, которые эти вещества содержат. А как этот феномен объясняет наука? Механизм, который регулирует чувство голода, и так достаточно сложен, да ещё у каждого человека существуют собственные особенности или нарушения работы этого механизма.полакомиться шоколадом становится сильнее в начале «критических дней». Если бы это было связано с наличием или отсутствием в организме питательных веществ, то после климакса или вскоре после приёма этих питательных веществ, желание должно исчезнуть.. Исследования показали, что практически перед каждым приёмом пищи уровень глюкозы падает примерно на 10 процентов. Кроме того, к возникновению чувства голода может привести высвобождение гормона грелина. И стимуляторы нейропептид Y и анандамид тоже могут заставить вас бежать к холодильнику. Однако если организм хочет подать вам сигнал, что он сыт, то начинает усиленно вырабатывать лептин, который «гасит» эффект, произведённый нейропептидом Y и анандамидом. Легко догадаться, что недостаток лептина может привести к перееданию и катастрофическому набору лишнего веса. Разные виды продуктов тоже играют немалую роль в том, сколько мы едим. Как мы уже упоминали, определённые продукты могут помочь почувствовать себя чуточку счастливее. В результате может развиться своего рода зависимость от определённого вида еды. От потребления белковой пищи, например, вырабатывается аминокислота тирозин, которая, в свою очередь, способствует высвобождению дофамина, норадреналина и адреналина. А дофамин – это главное химическое вещество, отвечающее за удовольствие. Потребление углеводов – сладостей, всяких пирогов или макарон, приводит к повышенной выработке инсулина, что позволяет «очистить» кровь от некоторых аминокислот. Остаётся аминокислота называемая триптофан, которая преобразуется в мозгу в серотонин. А серотонин помогает нам чувствовать себя счастливыми. Страстное желание беременной женщины по отношению к какой-нибудь специфической еде тоже никакого отношения к нехватке питательных веществ не имеет. Как показали исследования, и тут причина заключается в гормонах, уровень которых у беременных существенно отличается от не-беременных. Эти гормоны служат причиной того, что вкусы и запахи во время вынашивания ребёнка воспринимаются гораздо острее. Мало того, у беременной женщины могут образоваться такие пищевые пристрастия, которые до беременности она даже представить себе не могла. В ходе исследования, проведённого в 2004 году, группу людей попросили выпивать с каждым приёмом пищи напиток с ароматом ванили. Затем они вернулись к своему обычному образу питания, но, как оказалось, ещё долгое время чувствовали желание запивать еду тем же напитком. Потребление в больших количествах еды, которая стимулирует «центры удовольствия» в мозгу, приводит к тому, что эти центры начинают постепенно снижать выработку, чтобы избежать «перегрузки». В результате получаем тот же эффект, который переживают наркоманы – одной плитки шоколада вскоре становится недостаточно. И так с любой едой, на которую вы «подсаживаетесь» — чем больше едите, тем больше хочется. Так что умеренность и ещё раз умеренность – вот самый лучший совет. Пусть и не новый.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Почему нам иногда внезапно хочется съесть определённый продукт
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии