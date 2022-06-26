Из истории арбалета

Про арбалет создано множество дискуссий, статей, книг и исследований – исторических и не очень. С этим оружием связано огромное число легенд, правдивых и выдуманных. Мы попытаемся внести немного ясности во всю эту неразбериху, вычленить из массы данных истину. Если у кого-то есть более достоверная информация, делитесь.



Происхождение

Плюсы и минусы арбалета

Популярнейшие мифы

В средневековье арбалет являлся передовым оружием

Арбалет стал толчком к закату рыцарства