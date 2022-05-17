Применение хозяйственного мыла в огороде и в саду

Хозяйственное мыло может решить множество проблем в саду и на огороде. И главное — никакой химии не потребуется! Всё, что нужно — это заранее применить раствор хозяйственного мыла на участке и не знать бед.







Хозяйственное мыло известно своими защитными свойствами от тлей. Появится они могут на многих растениях — не только на розах. Если на каком-либо из растений уже завелась тля, будьте уверены — скоро будут поражены и другие. Возьмите 100 гр. хозяйственного мыла (ещё лучше — зелёного мыла), натрите на мелкой тёрке, растворите в литре горячей воды. Доведите до 10 литров воды комнатной температуры, залейте в опрыскиватель и пройдитесь по всему саду и огороду. Хозяйственное мыло не опасно как декоративным, так и плодовым культурам.







Если в огороде появилась такая проблема, как мучнистая роса, то с ней тоже поможет справиться хозяйственное или зелёное мыло (оба работают прекрасно, но зелёное более ценно за счёт калия в составе).







Точно так же натрите 100 гр. мыла, растворите в горячей воде + добавьте 1 ст. л. кальцинированной соды. Доведите рабочий раствор до 10 литров, залейте в опрыскиватель и пройдитесь по всем растениям, поражённым мучнистой росой. Эффект будет потрясающим, а главное — без химии!