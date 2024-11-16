Единственная литовка в кино СССР играла иностранок и инопланетянок

Благодаря одной удачной фотографии о девочке Гражине Байкштите узнали многие, а режиссеры заметили красивую и много обещающую личность. И хоть она не собиралась связывать свою жизнь с актерством, судьба распорядилась иначе. Ее необычную внешность режиссеры использовали, когда нужны были героини-иностранки или инопланетянки.
Не поступила на факультет иностранных языков – стала моделью и пошла во ВГИК
Гражина Байкштите в молодости.
Судьба часто преподносит сюрпризы, и главное, чтобы они были приятными. Для Гражины Байкштите это проявилось в творческом плане. Не рассчитывая стать актрисой – стала ею, и еще завоевала популярность. А заметили ее после одного снимка, который сделал фотограф, когда она еще была школьницей. Окончив школу, пошла поступать в институт на факультет иностранных языков, но не прошла – не сдала экзамены. Чтобы зря время не терять, решила испробовать себя в модельной сфере и была успешно принята благодаря своей внешности и фотографии, сделанной ранее.
В Вильнюсском доме моделей она оказалась самой молодой. Гражина вспоминала, что когда туда ее взяли, то там были модели под 30, а ей 18 лет. Она считала их старухами, не понимая, что они тут делают. Попутно ей поступали предложения сняться в каких-то фильмах. Роли были незначительными, но даже играя их, она понимала, что ей не хватает знаний. Она находилась рядом со знаменитостями и чувствовала дискомфорт на съемочной площадке. Желая профессионально исполнять даже короткие роли, поступила во ВГИК и долгое время оставалась единственной профессиональной литовской актрисой. Но это никак не отразилось на ее жизни. Дома ее ценили почему-то меньше, чем в России.
Поступление в институт, чтобы стать профессиональной актрисой
Гражина Байкштите, литовка, поступившая во ВГИК, чтобы стать профессиональной актрисой. / Фото: ru.pinterest.com
Пробел знаний она решила заполнить, поступив во Всесоюзный институт кинематографа в Москве. Это было в 70-е, и тогда на одно место претендовало 200 человек. Шансов, казалось, было совсем мало. Гражина призналась, что ей бы не хватило смелости поступать еще раз на актерский, если бы провалилась первый раз. Многие считали, что при поступлении ей помог опыт, но Гражина ответила, что даже не заикалась о сыгранных ролях. Она слышала, что Сергей Бондарчук, который набирал курс, считал таких учеников «испорченными». На испытаниях ей помогло то, что она в школьные годы занималась пантомимой и выступала в танцевальном ансамбле, поэтому имела хорошую пластику. Бондарчук, узнав о пантомиме, попросил изобразить несколько этюдов. Гражине пришлось на ходу их придумывать, но все прошло успешно.
Гражина призналась, что она полностью соответствует своей фамилии. При этом смеется, принимая это как дань. Дело в том, что Байкштите означает «пугливый», вот она такая и есть, смелостью не отличается. Когда на курсе ребята узнали об этом, то стали ее звать «пугливая красавица». Это отразилось в фильме «Женщина в белом», в котором играла главную героиню, а ее партнером был Александр Абдулов. В одном сюжете нужно было ездить верхом на лошадях, а она никак не могла преодолеть страх, сесть в седло. Абдулов уговаривал и сердился, когда ее место занимала дублерша. И только один раз она поддалась уговорам, потому что снимали вблизи крупным планом. Но все равно было страшно.
Абдулов и Гражина на съемках фильма Женщина в белом в 1981 году. / Фото: en.kinorium.com
Находиться на съемочной площадке с Абдуловым было приятно и комфортно. Он был внимательным партнером. Ему часто приходилось летать в Москву, потому что участвовал в театральных представлениях, но каждый раз по возвращении в Литву привозил с собой торт «Птичье молоко», специально заказанный для Гражины в ресторане «Прага» в Москве. Ели, конечно, все, но приятный момент знака внимания это не омрачало.
В фильме «Шествие золотых зверей» она играла преданную и любящую женщину. В одном из сюжетов нужно было взобраться на скалу. Что-то пошло не так, и она испугалась сама и напугала всю съемочную группу, но все закончилось хорошо. Гражина осталась довольна работой, хотя все равно считает, что можно было бы чуточку лучше сыграть.
Гражина Байкштите в фильме Шествие золотых зверей. / Фото: en.kinorium.com
У Гражины была заметная внешность, которую иногда называли внеземной. Видимо, по этой причине ей так удалось вписаться в фильм о звездном мальчике, в котором она сыграла его мать. На родине ее не замечали, а она с радостью приняла первое их приглашение. Хотя признает, что в ее стране так и не научились ценить свой ресурс. Актеры находятся не в лучшей категории профессий. Можно спокойно ездить в автобусе, и никто не подойдет за автографом. Зарплата и условия для работы также были на низком уровне.
Работа в кино: озвучивали другие
Гражина Байкштите в фильме Маленький реквием для губной гармошки. / Фото: en.kinorium.com
Гражину Байкштите сняли во многих фильмах, особенно когда требовалась внешность иностранки. Она вспоминала, на курсе была она – литовка, и еще одна девочка – Аня Ветлинская – чешка, у которых сильно слышался акцент. Они старались больше русских ребят на занятиях по сценической речи, за что получали похвалу от «бабы Маши». Так между собой называли педагога Марию Ханову. Байкштите говорила, что учительница так и не научилась произносить правильно ее имя – называла «Драженочкой».
Из-за того, что приглашений для съемок в Москве было много, Гражина очень часто бывала в столице, к тому же несколько лет обучения в институте отложили свой русский след на ее восприятии. Она призналась, что, видимо, даже думать стала по-другому, а некоторые русские фразы не может заменить литовскими.
Гражина Байкштите. / Фото: rg.ru
Но если с игрой у Гражины все складывалось хорошо, то голос у нее был очень тихий. К тому же при озвучивании, когда говорила в микрофон, акцент слышен был еще сильнее. Поэтому в кино ее героини разговаривают не ее голосом. Ее озвучивали Евгения Симонова и Наталья Фатеева. И только в последнем фильме «Ермолаевы», который снимался в 2009 году, она озвучивала героиню сама. Ее взяли на роль даже без кинопроб, тогда как в Литве молодые режиссеры, мало того что предлагают незначительные роли, так еще и пробы устраивают.
Гражина рассказала, что играла со многими знаменитыми актерами, и сама стала известной, но звездной болезни не было. Всегда была открытой, не строила из себя «недосягаемую звезду».
Профессия актера не главное в жизни: подход к жизни Гражины Байкштите
Гражина Байкштите стала писателем и журналисткой, но и от ролей не отказывается. / Фото: stuki-druki.com
В какой-то степени Гражина немного жалеет, что с мужем уехали когда-то из Москвы. Вероятно, там бы она смогла раскрыться лучше. Больше было бы достойных предложений. Но на то время казалось правильным жить дома, в Вильнюсе.
После рождения второй дочери она решила отказаться от актерской карьеры, посвятив себя семье. Это было еще то время, когда предложений для съемок было очень много, но она решила, что счастье состоит в другом. Гражина признается, что видела актеров, которые положили на алтарь славы личное счастье, а потом оставались ни с чем. Поэтому она предпочла иметь крепкую и дружную семью, благо которой и поставила на первое место. Она сказала, даже когда дети вырастут, они все равно остаются детьми – это счастье, а роли – сегодня есть, а завтра нет, и ты невостребованный актер без работы.
Одно время у Гражины оказалась именно такая пустота. Но она нашла, ее чем заполнить – стала писателем, журналисткой. Даже как-то получила предложение стать членом «Нового союза». От безделья она согласилась, потому что ей все разрисовали в самых лучших красках. Она записалась в союз, решив, что сможет помочь литовской культуре, но разочарование было большим. Актриса призналась, что обычная проституция выглядит не так скверно, как политическая.
Гражина Байкштите с годами не потеряла красоту. / Фото: stuki-druki.com
Две дочери Байкштите не пошли по стопам мамы, хотя были задействованы в съемках, когда были детьми. Одна стала гидом, другая переводчиком. И Гражина рада этому, считая, что актерство в Литве не ценится.
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