Единственная литовка в кино СССР играла иностранок и инопланетянок

Не поступила на факультет иностранных языков – стала моделью и пошла во ВГИК

Гражина Байкштите в молодости.

Поступление в институт, чтобы стать профессиональной актрисой

Гражина Байкштите, литовка, поступившая во ВГИК, чтобы стать профессиональной актрисой. / Фото: ru.pinterest.com

Абдулов и Гражина на съемках фильма Женщина в белом в 1981 году. / Фото: en.kinorium.com

Гражина Байкштите в фильме Шествие золотых зверей. / Фото: en.kinorium.com

Работа в кино: озвучивали другие

Гражина Байкштите в фильме Маленький реквием для губной гармошки. / Фото: en.kinorium.com

Гражина Байкштите. / Фото: rg.ru

Профессия актера не главное в жизни: подход к жизни Гражины Байкштите

Гражина Байкштите стала писателем и журналисткой, но и от ролей не отказывается. / Фото: stuki-druki.com

Гражина Байкштите с годами не потеряла красоту. / Фото: stuki-druki.com