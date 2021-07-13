7 сытных блюд из слоёного теста, которые порадуют всё семейство

Слоеное тесто – тот ингредиент на кухне, без которого буквально не обойтись, когда хочется вкусно и хорошо покушать, но при этом не торчать часами у плиты. Оно спасёт каждую домохозяйку, ведь с его помощью можно готовить не только привычные нам пироги и сладости, но и даже оригинальные и сытные блюда.
1. Макароны в рожке
Макароны в рожке. \ Фото: google.com.ua.
Казалось бы, такое блюдо, как макароны, мы уже точно ели во всех возможных вариациях – от классической пасты до салата. Однако есть один рецепт, который точно понравятся как детишкам, так и взрослым, ведь макароны в рожке с беконом – это вкусно, сытно и оригинально.
Ингредиенты:
• Тесло слоеное – 260 г;
• Макароны – 300 г;
• Бекон или колбаса – 140 г;
• Сыр – 200 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Масло сливочное – 50 г;
• Молоко – 300 мл;
• Мука – 2 ст.л;
• Соль и специи – по вкусу.
Макароны в рожке из слоёного теста. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Тесто достать из морозилки и дать оттаять;
• Отварить макароны до готовности;
• Из фольги вырезать формочки в виде ровных конусов;
• Тесто аккуратно разрезать на неширокие полоски;
• Нанести их по кругу вдоль формочек из фольги;
• Смазать яичным желтком;
• Поставить в духовку на полчаса при 180 градусах;
• Обжарить бекон или колбасу на сковороде до румяности;
• Растопить масло в кастрюле;
• Всыпать муку;
• Помешивая, вливать постепенно молоко;
• Оставить кипеть на мелком огне до густоты;
• Когда смесь станет одной консистенции – втереть туда сыр на средней тёрке;
• Добавить макароны;
• Перемешать;
• Всыпать бекон или колбасу;
• Вытащить фольгу из рожка и всыпать туда начинку;
• Подавать с зеленью и беконом для украшения.
2. Лодочки
Лодочки из слоёного теста с начинкой. \ Фото: cookpad.com.
Когда речь заходит о слоёном тесте, не стоит забывать о классических лодочках, которые так приятно похрустывают на зубах и буквально тают на языке. А ещё стоит обязательно попробовать сделать их более постными, вместо сладкой начинки используя мясо и пюре.
Ингредиенты:
• Тесто слоеное – 650 г;
• Пюре – 250 г;
• Мясо (свинина или говядина, можно курицу) – 150 г;
• Лук – 1 шт;
• Солёные огурцы – 2 шт;
• Яйцо – 1 шт.
Лодочки с картофельно-куриной начинкой. \ Фото: youtube.com.
Способ приготовления:
• Тесто вынуть из холодильника и дать ему разморозиться;
• Отварить и растолочь картофель;
• Порезать мясо мелким кубиком;
• Отправить на сковородку, обжаривая до появления лёгкой корочки;
• Покрошить лук и добавить к мясу;
• Перемешать;
• Огурец нарезать небольшими кусочками;
• Тесто аккуратно разрезать на одинаковые по размерам прямоугольники;
• Раскатить, сделать по бокам, немного отходя от края, небольшие разрезы;
• Выложить в центр пюре, мясо и в самом конце огурец;
• Подвернуть тесто так, чтобы получился кораблик;
• Разбить яйцо и смазать тесто желтком;
• Отправить в духовку на полчаса при 180 градусах;
• Подавать горячими или холодными.
3. Пицца-кекс
Мини-пиццы из слоёного теста. \ Фото: ok.ru.
Обилие современных пицц поражает воображение, начиная от тех, что мы заказываем в ресторанах, и заканчивая удивительными рецептами, которыми пестрят просторы Интернета. Однако не обязательно выготавливать итальянские шедевры, чтобы кушать вкусно и хорошо. Достаточно запастись слоёным тестом и попробовать сделать быстрое и вкусное блюдо самостоятельно.
Ингредиенты:
• Тесто слоеное – 600 г;
• Сыр – 150 г;
• Шпинат – пучок;
• Колбаса – 150 г;
• Лук – 1 шт;
• Перец – 1 шт;
• Оливки – опционально;
• Томатная паста – 150 г;
• Помидоры – 2 шт.
Оригинальная пицца. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Дать тесту разморозиться на кухне;
• Ингредиенты накрошить небольшими кубиками и кружочками соответственно;
• Натереть сыр на средней тёрке;
• Выложить тесто на стол и разрезать на ровные куски-прямоугольники;
• Аккуратно расположить его в форме для кексов, оставляя острые края снаружи;
• Смазать томатной пастой внутри;
• Всыпать сыр;
• Выложить начинку в произвольном порядке;
• Сверху посыпать сыром;
• Отправить в духовку на 20 минут при 200 градусах;
• Подавать к столу с соусами.
4. Шахматная доска
Мясо в слоёном тесте. \ Фото: youtube.com.
Вкусная выпечка из слоёного теста – это любимое блюдо как у маленьких капризуль, так и у взрослых гурманов. А если попробовать не только сделать её пикантной и мясной, но и оригинально при этом оформить – то домочадцы точно запросят добавки.
Ингредиенты:
• Свинина нежирная и без кости – 500 г;
• Тесто слоеное – 250 г;
• Розмарин, орегано – по вкусу;
• Уксус – 2 ст.л;
• Оливковое масло;
• Соль и кунжут – по вкусу.
Мясная шахматная доска. \ Фото:stale.ru.
Способ приготовления:
• Дать тесту разморозиться при комнатной температуре;
• Мясо аккуратно промыть и просушить;
• Нарезать ломтиками по 1 см толщиной;
• Накрыть пищевой плёнкой и отбить молоточком как битки;
• Выложить его в миску;
• Добавить орегано и розмарин, залить уксусом и оливковым маслом;
• Перемешать вручную;
• Накрыть плёнкой и поставить в холодное место на 20 минут;
• Кусок теста выложить на стол;
• Сделать вертикальные надрезы, оставляя вверху отступ в 2 см;
• Через одну полосочку тесто отогнуть;
• Выложить на оставшиеся полоски ломтики мяса;
• Накрыть полосками сверху;
• Повторить;
• Края аккуратно выровнять и срезать лишнее тесто;
• Посыпать сверху солью и зернами кунжута;
• Отправить в духовку на 25 минут при 200 градусах;
• Готово!
5. Пирожки с винегретом
Слоёные пирожки. \ Фото: botanichka.ru.
Без пирожков никуда, ведь их так приятно кушать, а ещё они попросту невероятно удобные и подойдут как на обед на работу, так и в качестве перекуса в школу ребёнку. Отойдите от сладких и банальных канонов, запасаясь винегретом, тестом и новым рецептом!
Ингредиенты:
• Винегрет – 350 г;
• Тесто слоеное – 300 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Кунжут.
Слоёные пирожки с овощной начинкой. \ Фото: itsfood.ru.
Способ приготовления:
• Салат заранее приготовить или можно взять покупной;
• Дать тесту разморозиться;
• Разрезать на два ровных прямоугольника;
• Раскатать немного скалкой;
• На одну половину выложить винегрет;
• Второй аккуратно накрыть сверху;
• Защипнуть края;
• Смазать пирожки яичным желтком;
• Посыпать сверху зернами кунжута;
• Отправить в духовку на 25 минут при 200 градусах;
• Подавать с чаем или компотом.
6. Пирог с беконом и яичницей
Слоёный пирог с беконом. \ Фото: 1000.menu.
У каждой домохозяйки должен быть пирог, которым она по праву может гордиться. А чтобы не приходилось заморачиваться с длительной и тяжелой готовкой, просто попробуйте классический и сытный пирог с яичницей, которые делается всего за двадцать минут.
Ингредиенты:
• Тесло слоеное – 300 г;
• Яйца – 3 шт;
• Бекон – пару ломтиков;
• Помидор – 1 шт;
• Сыр – 30 г;
• Соль и специи – по вкусу.
Очень вкусный слоёный пирог. \ Фото: botanichka.ru.
Способ приготовления:
• Дать тесту разморозиться;
• Разрезать его на две ровные части;
• Раскатать немного скалкой;
• Вилкой в обоих частях сделать аккуратные, небольшие дырочки;
• Смазать яичным желтком;
• Отправить на противень и выпекать при 190 градусах 12 минут;
• Бекон отправить на сковородку и зажарить до готовности;
• Посолить и поперчить мясо;
• Вытащить тесто из духовки;
• Немного утрамбовать в центре ложкой, чтобы получилось углубление;
• Натереть на низ немного сыра на средней тёрке;
• Выложить немного бекона;
• Вбить по одному целому яйцу;
• Отправить обратно в духовку до полной готовности яйца.
7. Шоколадные пончики
Слоёные шоколадные пончики. \ Фото: tastemade.com.
Сладкоежки есть в каждом доме, а потому стоит почаще обновлять запасы вкусностей к чаю и кофе. И, конечно же, не стоит забывать о таком любимом многими блюде, как пончики, мягкие, аппетитные, с румяными бочками и сочащимся из них шоколадом.
Ингредиенты:
• Тесто слоёное – 650 г;
• Шоколад чёрный – 150 г;
• Сливки 20% - 50 мл;
• Мякоть кокоса – опционально;
• Масло сливочное – 500 мл.
Вкуснейшие пончики из слоёного теста. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Тесто разморозить;
• Выдавить из него равные по размеру кружочки с помощью стакана или чашки;
• Выложить кружочки друг на друга в три слоя, каждый промазывая холодной водой;
• В самом центре сделать отверстие диаметром до двух сантиметров;
• Масло влить во фритюрницу или кастрюлю;
• Дать ему закипеть;
• Пончики отправить в масло;
• Жарить, пока они не станут золотистого цвета;
• Дать жиру стечь и пончикам слегка остыть;
• Шоколад разломить на кусочки;
• Выложить его в миску и влить туда сливки;
• Отправить разогреваться в микроволновку;
• Перемешать;
• Переложить в кондитерский шприц начинку;
• Наполнить ею пончики, делая один прокол сбоку;
• Оставшимся шоколадом полить пончики сверху;
• По желанию можно посыпать сверху кокосовой стружкой, корицей или кондитерской присыпкой;
• Приятного аппетита!
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