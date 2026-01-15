Кто такие современные пираты

Современные сомалийские пираты представляют собой сброд из разношерстных группировок, внезапно осознавших близость проходящих мимо их берегов денег. Дело в том, что самого государства Сомали фактически не существует аж с 1991 года — его территории контролируют вооруженные группировки, а большинство местных жителей высказывается за легитимность грабежей мирных судов.
Пунтленд
На северо-востоке охваченного раздором Сомали было создано самопровозглашенное государство Пунтленд — именно отсюда пришли большинство членов пиратских банд. Притом, состав группировок очень разношерстный: здесь можно встретить как обычного моряка, утомленного отсутствием денег, так и профессионального солдата, решившего пересмотреть свои убеждения.
Вооружение
Естественно, сколь-нибудь серьезным вооружением похвастаться не может ни одна пиратская банда. Ржавые АК-47, АКМС, пулеметы РПК и М60, М16, изредка — РПГ. Впрочем, большего предприимчивым грабителям и не требовалось: морские законы запрещают иметь на гражданских судах оружие, оставляя их и вовсе беззащитными перед атакой пиратов.
Урон
С 2005 по 2012 год пираты убили 3740 членов экипажей торговых судов. Они также сумели заработать достаточное количество денег — один из захваченных военными сомалийцев признался, что всего за год получил около 80 000 долларов, благодаря своему нечестивому занятию.
Кем пугают пирата
Долгое время сомалийские пираты чувствовали себя безнаказанными. Торговые корабли не могли дать им достойный отпор, а военные суда в опасную зону прибыли не сразу и даже прибыв были весьма ограничены в действиях международным правом. Индийские военные, правда, обстреливали любую лодку с вооруженными людьми даже не посылая идентификационного запроса, чем снискали в пиратских кругах уважительное почтение.
Гвинейский залив
Вслед за сомалийцами на пиратское поприще потянулись нигерийцы, оглушительно дебютировавшие в Гвинейском заливе. До введения сюда военных судов, ситуация оставалась очень плачевной: не желая связываться с каким-то мифическим выкупом за корабль, нигерийские пираты грабили, а частенько и просто угоняли в рабство команду.
Пиратское сафари
На пиратах начали зарабатывать предприимчивые американцы. К примеру, частная контора SOMALI CRUISES в своих рекламных проспектах обещает не менее двух пиратских атак за круиз и просит не стеснятся господ отдыхающих брать с собой любое оружие. За дополнительную плату штурмовую винтовку можно будет получить прямо на корабле — да что там, в прайс-листе есть даже гранатомет.
Конец игры
Почти семь лет сомалийские пираты терроризировали торговые корабли чуть ли не всего мира. А в 2010 грабители додумались захватить несколько нефтяных супертанкеров, принадлежащих шейхам из ОАЭ. Семья Аль-Нахайн тут же выделила внушительную сумму создателю компании наемников Blackwater Эрику Принсу. Тот собрал небольшую профессиональную армию наемников, вооружил их до зубов и в два года захватил Пунтленд, на территории которого находились почти все сомалийские пиратские базы. С 2012 по настоящее время в сомалийских водах было захвачено только одно судно, а пираты перебрались в Гвинейский залив.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии