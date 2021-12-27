Как раньше выглядели овощи и фрукты, которые есть сейчас в любом супермаркете

За несколько сотен лет арбуз кардинально изменился.

1. Кукуруза

Долгий путь к славе.

Кукуруза, какой мы ее привыкли видеть.

2. Огурцы

Дикие и опасные. /Фото: i.imgur.com

Такой и съесть не страшно. /Фото: images.wallpaperscraft.com

3. Бананы

Кто бы мог подумать, что когда-то они были невкусными. /Фото: i.imgur.com

Теперь его можно есть сразу. /Фото: thejc.com

4. Персики

Раньше персики выглядели совсем по-другому.

Современными персиками можно лакомиться долго. /Фото: yandex.ru

5. Клубника

Иногда больше не значит лучше. /Фото: cdn.shopify.com

Здоровенная клубника. /Фото: free4kwallpaper.com

6. Помидоры

Над размерами помидоров пришлось хорошенько поработать. /Фото: grandmaslittlegardens.com

Теперь они значительно больше. /Фото: khersondaily.com

7. Морковь

Может, оранжевый цвет мне больше к лицу? /Фото: myediblebackyarddotnet.files.wordpress.com

Былая бледность исчезла без следа. /Фото: i.imgur.com

8. Авокадо

Научные разработки все-таки очень полезны.

9. Баклажаны

Белый баклажан смотрится удивительно. /Фото: specialtyproduce.com

Таким мы его знаем сегодня. /Фото: kermany.com

10. Арбузы

Фрагмент картины Джованни Станчи, XVII век. / Фото: amp.businessinsider.com.

Крохотный симпатяга. /Фото: i.imgur.com

Современные арбузы. /Фото: motto.net.ua.