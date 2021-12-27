Как раньше выглядели овощи и фрукты, которые есть сейчас в любом супермаркете

За несколько сотен лет арбуз кардинально изменился.
Мы относимся к продуктам как к самым обыденным вещам. И часто даже не задумываемся, как они выглядели раньше. Многие фрукты и овощи еще несколько сотен лет назад выглядели совершенно не так, как сегодня. Но из-за желания подстроить еду под личные нужды человечество изменило отдельные виды овощей и фруктов до неузнаваемости. Примеры из этого материала удивят любого.
1. Кукуруза
Долгий путь к славе.
Эволюция кукурузы началась с мелкого растения. Мексиканский вид дикой травы имел всего несколько зерен, которые умещались на тонком колоске. Они прятались в толстой и твердой оболочке, поэтому их было крайне трудно достать. Расколоть этот «панцирь» могли несколько ударов твердым предметом, например, камнем. По вкусу изначальная кукуруза походила на сухой сырой картофель. Чтобы преобразовать ее в современную вкусную версию, для посадки брали только самые крупные зерна. Многолетние усилия привели к тому, что кукуруза стала больше, мягче и в 4 раза слаще.
Кукуруза, какой мы ее привыкли видеть.
2. Огурцы
Дикие и опасные. /Фото: i.imgur.com
Дикие огурцы совсем не похожи на своих культурных собратьев. Скорее их родней можно назвать кактусы, благодаря зловещим шипам до нескольких сантиметров и сферической форме. Дикие огурцы совершенно несъедобны, поскольку они сильно токсичные. Сначала такой вид выращивался только в Индии специально для медицинских целей. Путем многолетних экспериментов огурцы приобрели современную вытянутую форму и стали приятными на вкус.
Такой и съесть не страшно. /Фото: images.wallpaperscraft.com
3. Бананы
Кто бы мог подумать, что когда-то они были невкусными. /Фото: i.imgur.com
Дикая версия этого вкусного лакомства имеет жесткие большие семена и твердую кожуру. Есть такие бананы в сыром виде было абсолютно невозможно, поэтому их отваривали. Считается, что история преобразования бананов началась еще 10 тысяч лет назад. Современная версия отличается мягкостью, насыщенностью вкуса и поразительной питательностью. А главное - семена в ней практически незаметны.
Теперь его можно есть сразу. /Фото: thejc.com
4. Персики
Раньше персики выглядели совсем по-другому.
Придать персикам современный вид помогли кропотливый труд и забота селекционеров. Для посадки выбирались самые лучшие плоды, чтобы урожай стал более сочным, крупным и вкусным. Первые персики были обнаружены еще за 4 тыс. лет до н.э. Их первооткрывателями считаются китайцы, которые и сделали вид сельскохозяйственным.
Современными персиками можно лакомиться долго. /Фото: yandex.ru
Сначала фрукт был очень маленького размера, не больше вишенки. Основную его часть занимала косточка. Вкус персика был сладкий и землистый. Но больше всего поражал его цвет: белый! Понадобилось не одно тысячелетие, чтобы сделать плоды персикового дерева в 64 раза более крупными. Из дополнительных преимуществ: они также стали мягче, на 4% слаще и на 27% сочнее. Размеры косточки уменьшились, так что сладкого лакомства стало гораздо больше.
5. Клубника
Иногда больше не значит лучше. /Фото: cdn.shopify.com
Большинство любимых нами овощей, фруктов и ягод стали вкуснее после садоводческих стараний. Клубника — исключение. Дикая версия ягоды намного слаще, правда, размерами маловата. Именно поэтому селекционеры сделали акцент на увеличении клубники, в ущерб ее вкусу. Устойчивость к болезням и презентабельный вид продаются лучше — кушайте на здоровье.
Здоровенная клубника. /Фото: free4kwallpaper.com
6. Помидоры
Над размерами помидоров пришлось хорошенько поработать. /Фото: grandmaslittlegardens.com
Для обретения современного внешнего вида томатам потребовалась 1000 лет. Сначала они росли очень мелкими, как нынешние черри. А еще они были желтого цвета, поэтому носили название золотых яблок. Сделав помидоры красными, огородники приступили к увеличению их размеров. Благодаря этому картинка стала поприятнее, а вот вкус — хуже. Современные томаты более водянистые, в отличие от своих сладких и насыщенных прародителей.
Теперь они значительно больше. /Фото: khersondaily.com
7. Морковь
Может, оранжевый цвет мне больше к лицу? /Фото: myediblebackyarddotnet.files.wordpress.com
Дикая морковка по внешнему виду не имеет ничего общего с современной. Впервые ее обнаружили в Х веке в Персии, и цвет ее был белым, желтым или фиолетовым. Вкус дикой моркови был очень насыщенным, но вот величина ее не поражала: очень тонкий корнеплод. Семена растения были оправлены в Европу, где хорошенько поработали над внешностью и улучшением вкуса. Основными поставщиками моркови были голландцы, и именно они выбрали для нее предпочтительный цвет: оранжевый. В XVII веке они посвятили вкусные плоды своему монарху — Вильгельму III, принцу Оранскому, для которого оранжевый цвет был фамильным.
Былая бледность исчезла без следа. /Фото: i.imgur.com
8. Авокадо
Научные разработки все-таки очень полезны.
Дикое авокадо имеет совсем не впечатляющие размеры. Оно практически не содержит съедобной мякоти. Почти все, что собой представляет дикое авокадо — это косточка. Чтобы попасть на наши столы, плоду пришлось пережить серьезные трансформации. В первую очередь, по размеру: современный фрукт в 10 раз превосходит дикую версию. А во-вторых, дикорастущие плоды имеют плотную корочку темного цвета и совсем не впечатляющий вкус. Многолетняя селекция сотворила чудо, благодаря которому все теперь могут наслаждаться настоящим полезным авокадо.
9. Баклажаны
Белый баклажан смотрится удивительно. /Фото: specialtyproduce.com
Настоящие баклажаны чаще всего имеют круглую форму. Даже их оригинальное название происходило от слова «яйцо», поскольку совпадала не только форма, но и цвет — белый. Вначале плоды отличались большим разнообразием: встречались и различные размеры, и формы, и цвета, например синий и желтый. Из-за горького послевкусия их не использовали для приготовления еды, но применяли в медицине. Полезное открытие в виде баклажанов сделали китайцы, тайцы и индусы. Современный вытянутый вид и фиолетовый цвет плоды обрели благодаря селекции.
Таким мы его знаем сегодня. /Фото: kermany.com
10. Арбузы
Фрагмент картины Джованни Станчи, XVII век. / Фото: amp.businessinsider.com.
Крохотный симпатяга. /Фото: i.imgur.com
Эта ягода претерпела самые впечатляющие изменения. Первый урожай арбузов был собран в Египте 5 тысяч лет назад. Ягоды отличались крохотными размерами и не особо приятным горьким вкусом. Но благодаря колоссальным усилиям селекционеров уже к XVII веку арбузы приобрели привычный для нас внешний вид. Их размеры увеличились в 1500 раз! Однако внутри они все еще отличались: сухая мякоть имела светло-розовый оттенок. Несколько лет дополнительных научных стараний ушло на то, чтобы улучшить вкус и сочность.
Современные арбузы. /Фото: motto.net.ua.
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