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Зачем нужно обрезать листья огурцов

Огурцы, как и любая другая культура, должна быть правильно сформирована, чтобы давать хороший урожай и избегать появления всевозможных болезней. Для этого, когда огурцы вырастут максимально высоко, необходимо провести обрезку листьев по простым правилам.

Зачем нужно обрезать листья огурцов

Обрезать необходимо старые листья, которые были сформированы самыми первыми на растении.

Эти листья должны находиться рядом уже с развившимися пасынками. Пасынки пустятся в более активный рост, когда не будет рядом листа, отнимающего на себя питание и свет. Кстати, такую обрезку листьев необходимо проводить ещё и потому, что густая зелёная масса полностью закрывает доступ солнца и воздуха. Также следует обрезать точку роста — вершину, чтобы огурец перестал расти вверх.

Зачем нужно обрезать листья огурцов

Удаляйте листья без фанатизма, полностью голое растение остаться не должно. Если рядом с листом пасынок ещё очень молодой, то лист удалять не нужно. Также обязательно удалите все лишние усы, которые, переплетаясь друг с другом, затрудняют уход за растением. После такой обрезки необходимо собрать имеющийся урожай и провести внекорневую подкормку по листу. Все эти процедуры в совокупности приведут к заметному увеличению урожайности огурцов.

Зачем нужно обрезать листья огурцов

Ссылка на первоисточник
Огурцы