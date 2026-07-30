Зачем нужно обрезать листья огурцов

Огурцы, как и любая другая культура, должна быть правильно сформирована, чтобы давать хороший урожай и избегать появления всевозможных болезней. Для этого, когда огурцы вырастут максимально высоко, необходимо провести обрезку листьев по простым правилам.
Обрезать необходимо старые листья, которые были сформированы самыми первыми на растении.
Удаляйте листья без фанатизма, полностью голое растение остаться не должно. Если рядом с листом пасынок ещё очень молодой, то лист удалять не нужно. Также обязательно удалите все лишние усы, которые, переплетаясь друг с другом, затрудняют уход за растением. После такой обрезки необходимо собрать имеющийся урожай и провести внекорневую подкормку по листу. Все эти процедуры в совокупности приведут к заметному увеличению урожайности огурцов.
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