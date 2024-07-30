5 действенных советов, как выгодно приобрести автомобиль

Покупка автомобиля – важное событие в жизни любого водителя. | Фото: margojoyo.com.
Задумываясь о приобретении автомобиля, будь то новая иномарка из автосалона или поддержанная машина, хочется не промахнуться и как можно выгодней совершить сделку. Начинающие водители и опытные автомобилисты наверняка оценят эти практичные советы о том, как приобрести «железного коня» и не оплошать.
1. Запрашивать минимальную цену
Акула автобизнеса - продавец автомобилей. | Фото: infoworld.com.
При общении с продавцом подержанного автомобиля не стоит сразу «выкладывать карты на стол» - т.е. сообщать располагаемую сумму денег. Естественно, что тот заинтересован получить как можно больше и прилично сэкономить на торге уже не выйдет.
Напротив, чтобы «сбить цену», стоит сказать продавцу, что сейчас в продаже есть несколько машин именно этой модели, из которых и будет выбрана самая дешевая.
Предлагая свою цену, смело занижайте ее на 10-20 процентов от реальной. Есть вероятность, что сделка состоится на этих условиях.
2. Отказаться от дополнительных предложений
Предложение новой машины в автосалоне. | Фото: ansonmotor.com.
При покупке новой машины стоит знать, что дилерские центры кроме выгоды с каждой проданной машины получают сверхдоходы от сопутствующих услуг. Часто они выглядят довольно привлекательно, но на деле оказываются бесполезны.
Отправляясь в автосалон, лучше заранее определиться с комплектацией желаемого автомобиля. Продавец будет всячески рекламировать дополнительные опции, которые существенно поднимут стоимость машины. И если подушки безопасности оправдают затраченные на них средства, то литые диски или кожаный салон зачастую в прайс-листе неоправданно дороги.
3. Отказаться от дополнительной гарантии
Автосалоны предлагают дополнительную гарантию на случай поломки. | Фото: groupon.com.
В автосалонах при покупке машины также предлагают дополнительную гарантию. Достаточно лишь заплатить n-ую сумму, чтобы обезопасить себя на случай поломки.
Спустя время водитель может узнать, что условия гарантии не так уж легко выполнить, а вероятность покрываемых ею поломок стремится к нулю. К тому же, все современные автопроизводители и так дают на свои машины приличную заводскую гарантию.
4. Общаться сразу с менеджером
Покупка автомобиля. | Фото: mercedesbenzofjacksonvilleblog.com.
Зная все параметры и комплектацию желаемого автомобиля, опытному автомобилисту не стоит терять времени на общение с продавцом. Лучше сразу обратиться к менеджеру. Он не будет утомлять перечислением очевидных достоинств машины, а также массой акций и ненужной информации, зато сразу предложит перейти к оформлению документов.
5. Информационная подкованность
У каждого современного автомобиля есть множество опций на выбор. | Фото: automotive.ventures.
Исходя из предыдущих советов, обладание максимальной информации о желаемой модели, - это ключ к выгодному приобретению как новой машины, так и подержанного экземпляра. Когда продавец видит перед собой «подкованного» покупателя, то отношение совсем иное.
Покупка автомобиля – важное событие в жизни любого водителя. | Фото: drivingsales.com.
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